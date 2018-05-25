Возбуждение ненависти к Евкурову в интервью будут карать не через прессу

Известному ингушскому оппозиционеру Магомеду Хазбиеву предъявили обвинение в возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК) к главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, правительству, представителям судебной системы, а также властных и силовых структур. Таким образом, он стал обвиняемым по трем статьям.

Ранее ему уже инкриминировали оскорбление представителя власти (статья 319 УК) и хранение оружия (статья 222 УК). Евкуров признан потерпевшим по новому делу, его допросили, сообщает "Медиазона" 24 мая со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы "Агора" Андрея Сабинина, представляющего интересы Хазбиева.

Обвинения предъявили на основании психолого-лингвистической экспертизы интервью Хазбиева. Уголовное дело возбудили из-за видеоролика "Видеоинтервью лидера ингушской оппозиции Магомеда Хазбиева для сайта Г1АЛГ1АЙЧЕ", опубликованного на YouTube не позднее сентября 2015 года. Эксперты Центра судебной экспертологии пришли к выводу, что видео содержит признаки возбуждения ненависти к Евкурову и "группам лиц - представителям судебной системы, силовых структур, правительства и властных структур Республики Ингушетия в целом".

По мнению экспертов, в интервью "имеются признаки побуждения к смене действующей в Республике Ингушетия власти, в том числе к смене Президента (...) Евкурова".

Адвокат Сабинин считает, что экспертиза абсурдна, однако она дала основание добавить его подзащитному еще одну статью.

"Если вчитаться внимательнее даже без привлечения независимого лингвиста, фраза "имеются признаки побуждения к смене действующей в Республике Ингушетия власти, в том числе к смене Президента Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова" - это ведь был правовой вопрос, на который не должны давать ответ эксперты, и тем более не 282-й статья Уголовного кодекса", - пояснил юрист.

По его словам, примечательно в этом деле то, что по статье 319 Евкуров был признан потерпевшим и допрошен, а также то, что по 319-й вышли сроки давности и Хазбиеву предложили прекратить уголовное преследование в связи с истечением сроков, но Хазбиев отказался.

Хазбиева задержали в январе, до этого он находился в Чечне, но был заочно арестован судом в Ингушетии. В ближайшие время следствие планирует окончить следственные действия, ознакомить с материалами дела и передать его в суд.

От редакции: "Возбуждение ненависти", как и "оскорбление чувств" - это настолько относительные понятия, что "дело Хазбиева" может стать прецедентным. "Говори да не заговаривайся" - вот послание власти, причём ещё и федеральной. Может, правосудие будет всё же заниматься самими преступлениями, а не тем, что у кого-то где-то может создаться некое настроение, напоминающее ненависть? И что, интересно, такое эта психолого-лингвистическая экспертиза? Какие психологи, какой школы, по какой теории интерпретируют текст? Могут ли их, весьма факультативные (субъективные) выводы считаться значимыми для закона? Да и прописано ли чётко в законе, что есть ненависть, а что не есть ненависть?

По мне, так классовая ненависть не может караться никакими законами и мерами, поскольку она является перманентным, присущим классу чувством (к вопросу об оскорблении чувств) - и как раз эту самую классовую ненависть возбудить извне невозможно, она возникает от унизительных условий жизни, от маленьких зарплат - при виде роскоши тех, кто в отличие от пролетариата, мало работает но много получает... Возуждением ненависти в данном случае является, например, публикация списков "Форбс" - никто не желает подать в суд на "Форбс"? "Фора-банк" - тоде вот зримое и грубое возбуждение классовой ненаивсти, целый квартал отхапал в краях Высшей школы эономики, эти сислибы (системные либералы) мыслят уже кварталами, вот такими капиталами. А мы всё решаем, ненавидеть или нет...

Д.Ч.

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