Чве Сон Хи: Пенс является политически глупым болваном

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Северной Кореи уже в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным издания, новые ограничительные меры обсуждались в четверг, 24 мая, на заседании Совета национальной безопасности США. В частности, речь шла о возможных военных действиях, дополнительных санкциях и других дальнейших шагах. По словам одного из участников встречи, обсуждались десятки новых санкций, ввести которые планируется уже в начале следующей недели.

В четверг представитель Белого дома высокого ранга заявил на брифинге, что Минфин США продолжит в постоянном режиме вводить санкции в отношении КНДР, отмечает ТАСС. В этот же день Трамп отменил свою встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая должна была пройти 12 июня в Сингапуре. "К сожалению, учитывая ту злость и открытую враждебность, с которыми были сделаны ваши последние заявления, мне кажется неуместным проводить эти переговоры", - говорилось в заявлении американского президента.

Накануне также стало известно, что власти КНДР на глазах у иностранцев взорвали ядерный полигон Пхунгери. В Пхеньяне заявили, что теперь испытания ядерного оружия там проводить невозможно, а проведенные работы говорят о миролюбивом настрое Пхеньяна.

По данным Politico, причиной отмены саммита стало, в частности, заявление министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая сообщила о том, что Северная Корея может отказаться от участия во встрече двух лидеров, если Вашингтон не перестанет проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна. На решение Трампа также повлияло неисполнение Пхеньяном обещаний и отказ от прямых контактов, отмечается в статье.

В КНДР между тем заявили, что по-прежнему заинтересованы в проведении переговоров между лидерами двух стран, сообщает агентство Reuters. "Мы готовы к проведению переговоров в любое время и к любым способам разрешения проблем", - сказал замглавы МИД КНДР Ким Ке Гван.

По словам замминистра, в Пхеньяне решение Трампа посчитали неожиданным. Жаление властей КНДР работать над достижением мира на Корейском полуострове сохраняется, сказал он.

Предвидя подлые манёвры США, заместительница министра иностранных дел КНДР Чве Сон Хи 24-го мая опубликовала заявление:

- 21-го мая вице-президент США Пенс в интервью с «Фокс Ньюс» развязно заявил, что Северная Корея может повторить ошибки Ливии, и поэтому для США не исключен вариант военного вмешательства в отношении Северной Кореи, требование США – это полная, односторонняя и необратимая денуклеарзация...

Я, как специалист по отношениям именно с США, не могу скрыть удивления тому, что вице-президент США нес такой невежественный вздор. Если такой человек является вице-президентом «единственной сверхдержавы», то ему полагается немного знать общее положение дел в мире и чувствовать течение диалога и атмосферу смягчения обстановки на Корейском полуострове. Он сравнивает наше государство с Ливией, которая обладала по сравнению с США ничтожными вооружениями, и потому проиграла в неравной войне с империализмом. Только по этому одному заявлению Пенса можно понять, что он является политически глупым болваном.

Вслед за помощником по национальной безопасности Белого дома Болтоном на этот раз вице-президент Пенс опять разглагольствовал, что мы станем повторять ошибки Ливии. Именно для того, чтобы не повторить ошибок джамахирии, Ливии мы столь высокой ценой для благосостояния народа КНДР укрепляли ядерные, ныне уже мощные и надежные силы, способные защитить от наступления империализма социализм, мир и безопасность Корейского полуострова и региона.

Но до сих пор не поняв эту жестокую действительность, Пенс близоруко сравнивает нас с Ливией, шедшей к своей трагической гибели достаточно долго, наделав множество внешнеполитических (сговор с империализмом, дружба со странами НАТО, кредитование президента Франции) и внутриполитических ошибок, из которых главной было всеобщее вооружение демобилизованных, которые затем вступали в исламско-экстремистские организации с оружием, дарованным государством. Мне кажется, что высокопоставленные политические лица США, сравнивая КНДР с джамахирией, слишком многого не знают о нас.

Если в том же самом виде, как они были сказаны, повторить слова этих малокомпетентных лиц, мы можем заставить США пережить невообразимую для них сейчас трагедию.

Пенс перед тем, как нести свой угрожающий диалогу и разрядке бред, не зная о своем собеседнике самого главного, должен был задуматься о негативном отклике, который слова вызовут. И как теперь понять США? Они сами сперва просили диалога, а сейчас направляют общественное мнение по прежнему, ложному пути ненависти, и заявляют, что якобы это мы просили диалога с империализмом. Я просто пытаюсь понять расчет США...

Мы не просим США о диалоге, и если они не хотят сидеть лицом к лицу с нами на переговорах, то не будем их принуждать.

От решения и поведения США зависит сейчас, встретятся с нами США на переговорах или в ядерном противоборстве.

В случае, если США будут оскорблять наши добрые намерения и по-прежнему неразумно вести себя, я предложу высшему руководству КНДР пересмотреть программу всего едва наметившегося диалога.

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