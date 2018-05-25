Зубы иностранцев министру Скворцовой явно дороже здоровья детей России

Иностранцы все чаще приезжают в Россию для получения платной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, заявила в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"К нам из Америки прилетают лечить зубы. К нам из Европы приезжают на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение. - Прим. NEWSru.com). Страховые компании Германии обращаются к нам с тем, чтобы по страховке немецких пенсионеров направлять к нам для эндопротезирования суставов - тазобедренных, коленных, для планового стентирования, ангиопластики и других таких мер. Офтальмология очень почитается российская и много других направлений", - цитирует министра ТАСС.

По словам Скворцовой, иностранцев в РФ в первую очередь интересует специализированная медицинская помощь, "поскольку эти виды помощи у нас не менее качественные, чем в других странах, но при этом существенно дешевле стоят".

По предварительным данным, за прошлый год число иностранных граждан, проходивших лечение в России, выросло почти в четыре раза. "Мы не имеем еще пока полной статистики в 2017 году, но мы можем твердо сказать, что более 110 тысяч иностранцев уже получили у нас специализированную высокотехнологичную помощь, то есть прирост за один год фактически в 3,5-4 раза. И ясно, что потенциал у нас очень большой, это касается не только стран наших соседей, но и далекого зарубежья", - отметила министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин в майских указах поручил кабмину увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до одного миллиарда долларов в год).

В феврале Скворцова уже заявляла, что на протяжении последних нескольких лет возросло число иностранцев, приезжающих лечиться в РФ, в то время как россияне все реже отправляются на лечение за рубеж. Причем иностранцы, по ее словам, едут не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие регионы, где есть федеральные центры по тем или иным специализациям.

Министр отмечала, что в Оренбург и Орск приезжают граждане Казахстана, в Петрозаводск и Калининград - жители Скандинавии. "К нам приезжают немецкие пенсионеры через немецкие страховые компании, потому что мы оказываем высококачественную медицинскую помощь, из Средиземноморья, к нам приезжают соседи с Востока", - сообщала глава ведомства.

Между тем эксперты указывали, что поток россиян на лечение в зарубежные клиники уменьшился попросту из-за кризиса. Однако при этом, по мнению специалистов, кризис дал толчок к конкуренции среди российских медицинских учреждений, и сегодня проблемы со здоровьем можно качественно решить в разных регионах.

В то же время отмечалось, что медтуризм в Россию растет в основном за счет стран СНГ, Китая и Южной Кореи. Президент Российской ассоциации медицинского туризма Константин Онищенко подчеркивал, что медицинский туризм в России развивается хорошими темпами и уже не является такой стихийной отраслью, как несколько лет назад. Однако для дальнейшего развития этого рынка необходимы такие серьезные сдвиги, как, например, введение медицинских виз для иностранных граждан.

"У нас фантастический опыт. Когда весь мир отказывается от каких-то операций, в том числе у детей, наши специалисты это делают блестяще", - заявляла ранее Скворцова.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный хмурится:

- Чем бессмысленнее, то есть бесперспективна в плане социального прогресса становится капиталистическая экономика, тем веселее и фантастичнее приставки у неё возникают в умах самих капиталистов и их информационных слуг. Помните, очень модным с подачи Подберёзкина и Медведева было бла-бла про "человеческий капитал"? Сейчас как-то тема стала уходить - лапша на ушах самого "человеческого капитала" просрочилась, не работают заговоры. Зато "цифровая экономика", "экономика доверия" (кого и кому - пролетариата буржуям?!), "экономика знаний" - какие только маски для бесчеловечной системы эксплуатации человека человеком не придумывают буржуи и либералы (что нынче одно и тоже чаще всего)! Теперь вот они будут радоваться тому, что зубы из США и Евросоюза ездят лечить сюда... Идиоты! Да я эту новость знал в 2008-м году, моя хорошая знакомая из Парижа старалась именно здесь подлечить все зубы. И точно так же в Киеве сейчас делать зубы дешевле, чем в Москве - труд дешевле, то есть как раз тот самый коэффициент эксплуатации (которым Скворцова искренне хвастается перед всем миром!) выше. Но что скажут эти же самые господа, которые оптимизировали советское здравоохранение совсем недавно - по поводу телевизионных и прочих, на улицах даже, на билбордах информационных кампаний по сбору средств на лечение российских детей в Германии, Израиле и ещё где-то там, где лечить умеют? Что америанское старичьё сюда ездит лечить зубы - нам, честно говоря, плевать, никакой социально-экономической гордости не вызывает. А вот что детей в России разучились лечить бесплатно - и даже за огромные деньги ничего не могут сделать, а вынуждены собирать на заграничное лечение, вот это явный приговор Системе. Высокотехнологичная помощь, которой хвастается Скворцова - доступна тут только иностранцам с их толстыми кошельками, а вот самим "дорогим россиянам", гражданам экс-СССР, которые и создавали всю систему здравоохранения - недоступна. Путин, так успешно "заговаривающий" прямыми линиями многие отрасли и многие зубы - недавно вот ознакомился с новостью, что онкобольная девушка из Апатитов, Дарья Старикова, жившая в невыносимых экологических условиях, как и многие там - скончалась. Не помогла даже при "ручном управлении" Путина московская медицина. И не ей одной. Зато господа буржуи у нас зубы лечат - это ж просто гордость национальная!

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