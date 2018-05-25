"Фэковый доклад" о газпромовской щедрости, за который извинился Греф, был составлен профессионально

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что принес извинения главе «Газпрома» Алексею Миллеру за отчет аналитиков Sberbank CIB. «Я лично позвонил и принес извинения и Алексею Борисовичу Миллеру, и всем тем людям (которые затронуты в отчете аналитиков)»,— приводит его слова «Интерфакс». Господин Греф считает отчет «недопустимым». Он, по его мнению, содержит «огромный набор предположений».

Бывший аналитик Sberbank CIB Александр Фэк, написавший скандальный аналитический отчет про "Газпром", содержавший резкую критику методов работы газовой монополии, назвал подготовленный им документ профессиональным и последовательным. Об этом говорится в его письме, которое поступило в редакцию РБК.

В майском отчете "главными бенефициарами" проектов "Газпрома" по строительству газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" назывались не акционеры компании, а подрядчики, в числе которых - "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз", около 50% которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.

История с отозванным аналитическим отчетом стоила работы Фэку, который был уволен 22 мая, и руководителю аналитического подразделения инвесткомпании Sberbank Investment Research Александру Кудрину.

Фэк тем временем заявил, что подготовленный им отчет о "Газпроме" и выгодополучателях компании был подготовлен профессионально. По его словам, на подготовку доклада, целью которого был прогноз параметров будущей инвестпрограммы, он потратил месяц.

Аналитик не согласен с мнением своего бывшего руководства об отчете и назвал документ "последовательным", а изложенные в нем аргументы - "логичными".

"Отчет стал результатом кропотливо сделанной работы, занявшей около месяца (в основном время ушло на построение финансовых моделей отдельных частей и проектов "Газпрома"). Целью являлся прогноз будущей инвестиционной программы компании", - пояснил он.

Ранее Фэк рассказывал журналистам, что инициатива по написанию отчета исходила от него. Аналитик при этом отказывался комментировать свои дальнейшие планы по трудоустройству и называть фамилию инициатора увольнения. "Газпром" не имеет отношения к кадровым вопросам Sberbank CIB, заявил ранее представитель газовой компании.

От редакции: Как ни крути, а без понятия "силовигархия", которое, помнится, так возмущало сторонников классических имён правящего класса (из РРП) - тут "краткий курс путиномики" не освоить. Даже либералы, когда берутся исследовать экономические отношения, сформировавшиеся при Путине - не могут скрыть фактов "неклассического капитализма", то есть признаков феодальных уже, клановых отношений, маскируемых под национальные интересы, под прибыльные для страны и очень ей нужные отношения. Но и без докладов Фэка (что не умаляет его гражданских заслуг - обличать правящий класс надо и с либеральных позиций) ясно, что силовигархия, как управляющая верхушка всего олигархического нароста на теле России - имеет всегда преференции, о которых ещё Кейнс писал, ведь "вмешательство государства в рынок" это и есть создание особо благоприятных условий для одних подрядчиков на фоне неудач и банкротства других ("невидимая рука" уже не установит мнимую справедливость).

В исторических условиях постсоветской экономики - никаких других отношений, кроме олигархических и не могло сформироваться, просто Путин перераспределил всё недавно бывшее социалистическим непосредственно в руки своих друзей. Да, силовигархия гораздо сильнее олигархии - и может увольнять кого угодно и где угодно. Но почему? Потому что она является субъектом и международной политики - это она отвечает перед КНР за успешность поставки газа. Кто же ей, родной, всем этим ротенбергам и миллерам, меж которыми нет ни малейшего отличия - запретит наживаться в первую очередь, снимать самые сливки с торговли всенародным газом?! И какая им разница, в чьём кармане от будущей перекачки силы Сибири в КНР, окажется больше? Они действуют как клан.

Капитализм сам по себе, системно и морально (через пропаганду) позволяет позорнейшую для страны "Силу Сибири" строить (причём кредитует силовигархию она же сама - то есть казна, все издержки она оплачивает из бюджета) на коммерческой основе (это же не социализм, когда трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород строился для помощи соцстранам на государственные деньги) - значит, сливки будут снимать самые близкие к мультимиллиардеру Путину миллиардеры и миллионеры. Что это стало заметно либералам, и что в структурах наиболее либералов легко наводит порядки силовигархия - очень хорошо. Это часть обличения правящего класса - который без дступа к всенародным недрам был бы никем, а сейчас он основной ВОР в стране, чего так не любит слышать Путин с 2012-го года.

И как же забавано, симптоматично, что за профессионально составленный, честный доклад, но который не нравится правящему классу - Греф, миллиардер, либерал, - а вынужден извиняться! Не опровергать, а именно извиняться - мол, виноваты-с, ваш благородь! Если дорожит своим местом в системе перераспределения, своими милиардами и возможностями - будет и на коленях ползать, ведь силовигархия тут главная, нефть и газ у неё, а финансовый капитал - это уже прицепчик. Такая вот нескрываемая форма феодальной иерархии и покорности. Чтоб "каждый сверчок"...

Д.Ч.