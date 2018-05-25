Силовигарх Сечин переживает за кошельки потребителей российской нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что треть мирового запаса нефти находится под санкциями: 6,1% мировой добычи из России, 9,8% – Ирана, 17,8% – из Венесуэлы.

– Только вдумайтесь в эти цифры. Этот своеобразный рекорд, которого еще не было в мировой истории, – заявил Сечин на Энергетической панели ПМЭФ-2018. – К сожалению, санкционная политика становится элементом давления.

В конечном итоге это ударит по карману потребителя, считает глава Роснефти. В то же время он перед началом презентации предупредил отдельным слайдом, что все его оценки относительны.

- Любопытно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - по поводу чего так переживает Сечин? Ему жалко потребителя российской нефти, который переплачивает? А где же тогда интересы государства и банальные буржуйские аппетиты? Да и цифры, в которые предложил "вдуматься" (но не указал, насколько глубоко) силовигарх №2, ничего страшного собой не являют, а выражают, так сказать, мировое меньшинство нефтепродАвцев. А вот для самой России добытчица более 40% нефти, Роснефть - давно большая проблема и большое обременение, ведь продав 12% акций ротшильдовской ВР, а ещё 19,5% Катару, Швейцарии и Италии, Роснефть не просто предала национальные интересы, она показала тем самым "потребителям" в самый разгар санкций, что готова продаваться и дальше, этакую "Открытую Россию" показала. Вот такой получился путриотизм на деле...