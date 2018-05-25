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Московский листок

Юная жительница питерских окраин хотела к Путину, но её направили в психушку

Опубликовано 25.05.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия
Юная жительница питерских окраин хотела к Путину, но её направили в психушку

В Петербурге 16-летняя девушка сбежала из дома, чтобы попасть на прием к президенту РФ Владимиру Путину. Причем она добиралась в Стрельну, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), судя по всему, длинным путем с городской окраины. 

Девушку с двумя пакетами в руках увидели и задержали у общежития Морской академии имени Макарова на Санкт-Петербургском шоссе полицейские, которые патрулировали территорию, прилегающую ко Дворцу конгрессов. Путешественница вышла к ним из придорожного кустарника, сообщает "Фонтанка". 

Как пояснила петербурженка, она приехала из Купчино на прием к президенту. Владимира Путина как раз ожидали в Константиновском дворце, но девушку к нему не пустили, а вместо этого отвезли в отделение полиции. Оказалось, что она уже сутки числится в списке пропавших, после чего беглянку направили в психиатрическую больницу. 

Отметим, ранее с Путиным не раз пытались встретиться различные "ходоки", иногда на личном транспорте, но во всех случаях свидание с президентом не удавалось из-за задержания стражами порядка. Так, в сентябре 2017 года 44-летний мужчина из Ростовской области попытался въехать в Кремль на "Мерседесе" через Боровицкие ворота. Мужчина заявил президентским охранникам, что приехал к Владимиру Путину для важного разговора. Речь его, по утверждению сотрудников ФСО, была путанной и странной, и его госпитализировали в психиатрическую больницу.

От редакции: То, что всех ходоков отправляют сразу в психушку - не так смешно, как кажется. Да, это побочный продукт той телепропаганды, тех "прямых линий" и работы всего арсенала средств удержания рейтинга, посредством которых правящий класс и остаётся у власти. А вот до Ленина ходоки почему-то доходили - это "при тоталитаризме", когда свирепствовала "кровавая ЧК"... Любопытно и что ничего особенного ходоки не требуют, они просто наивно верят, что едва "анператор" услышит о проблемах, он тотчас их все решит, росчерком пера. Что сам же он - а точнее политика представляемого им класса, - и является генератором проблем, никто из ходоков не догадывается.

Вот, например, в июне 2016 года новостные СМИ облетело сообщение о саратовце Владимире Пономареве, шедшем пешком по обочине трассы, толкая перед собой тележку с вещами и закрепленной растяжкой "Несу письмо президенту Российской Федерации". В обращении мужчина просил Путина усилить борьбу с коррупцией, обратить внимание на ЖКХ, российские дороги и здравоохранение. В итоге саратовец донес письмо и передал в администрацию президента. И что? И - ничего. Путин и правительство его бессменного Медведева продолжили поднимать тарифы на ЖКУ (в Москве, в ЦАО с тех пор ЖКУ подорожали В ДВА РАЗА), оптимизировать здравоохранение, а в правящем классе цвела и цветёт такая коррупция, которую уже и коррупцией-то не назвать - о чём сообщает, в частности "доклад Фэка", уже наделавший шума на форуме "питерских" и ударивший по имиджу базовой структуры силовигархии, по Газпрому.

Д.Ч.

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