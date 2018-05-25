Советские средства ПВО успешно отразили очередную ракетную атаку в Сирии

В Сирии сообщили о совершенной 24 мая ракетной атаке на аэродром Эд-Дабаа в провинции Хомс. По информации Дамаска, удар удалось отразить средствами противовоздушной обороны. Кто стоял за атакой, не сообщается. При этом в Пентагоне уже опровергли причастность международной коалиции к ракетному удару.

Про совершенный в четверг обстрел военного аэродрома Эд-Дабаа в Хомсе сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA. По словам военного источника издания, выпущенные снаряды были сбиты, не достигнув целей, передает ТАСС.

Агентство не уточняет, есть ли в результате обстрела жертвы и разрушения. Не сообщается, и кто стоит за атакой на военный объект.

По информации Al Arabiya, по аэродрому были выпущены четыре ракеты. После удара рядом с военным объектом начался пожар, отмечает телеканал.

При этом в Пентагоне уже опровергли причастность международной коалиции к атаке на аэродром. "Это не удары США или коалиции. Соединенные Штаты и коалиция сконцентрированы на операциях по разгрому [запрещенной в РФ террористической группировки] "Исламское государство" к востоку от реки Евфрат, а не в западных частях Сирии", - сообщил ТАСС представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.

Ранее в четверг шиитская организация "Хизбаллах" сообщила об ударе международной коалиции во главе с США по позициям сирийской армии рядом с границей с Ираком и в 100 км к западу от реки Евфрат. Сведения о пострадавших также не приводились. В сообщении SANA, которое впоследствии было удалено, говорилось, что атаке со стороны самолетов коалиции подверглись позиции сирийской армии между Аль-Букемалем и Хмеймой.

Впрочем, в Пентагоне информацию о причастности к удару опровергли.

Первоначально государственное новостное агентство SANA со ссылкой на военный источник подтвердило заявление об атаке, но позже сообщение исчезло с сайта.

"Несколько наших военных позиций между Аль-Букемалем и Хмеймой подверглись атаке со стороны самолетов коалиции", - говорилось в сообщении. "Атака произошла в момент концентрации террористов "Исламского государства" (запрещено в РФ), - рассказал источник.

В то же время представитель Центрального военного командования США Билл Урбан заявил Reuters, что не располагает данными об ударах коалиции по Сирии. Источник агентства в Пентагоне также отметил, что у ведомства нет сведений, подтверждающих сообщения об ударах коалиции по позициям сирийских военных.

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