Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Советские средства ПВО успешно отразили очередную ракетную атаку в Сирии

Опубликовано 25.05.2018 в разделе комментариев 1

сша сирия пво
Советские средства ПВО успешно отразили очередную ракетную атаку в Сирии

В Сирии сообщили о совершенной 24 мая ракетной атаке на аэродром Эд-Дабаа в провинции Хомс. По информации Дамаска, удар удалось отразить средствами противовоздушной обороны. Кто стоял за атакой, не сообщается. При этом в Пентагоне уже опровергли причастность международной коалиции к ракетному удару. 

Про совершенный в четверг обстрел военного аэродрома Эд-Дабаа в Хомсе сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA. По словам военного источника издания, выпущенные снаряды были сбиты, не достигнув целей, передает ТАСС. 

Агентство не уточняет, есть ли в результате обстрела жертвы и разрушения. Не сообщается, и кто стоит за атакой на военный объект. 

По информации Al Arabiya, по аэродрому были выпущены четыре ракеты. После удара рядом с военным объектом начался пожар, отмечает телеканал. 

При этом в Пентагоне уже опровергли причастность международной коалиции к атаке на аэродром. "Это не удары США или коалиции. Соединенные Штаты и коалиция сконцентрированы на операциях по разгрому [запрещенной в РФ террористической группировки] "Исламское государство" к востоку от реки Евфрат, а не в западных частях Сирии", - сообщил ТАСС представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон. 

Ранее в четверг шиитская организация "Хизбаллах" сообщила об ударе международной коалиции во главе с США по позициям сирийской армии рядом с границей с Ираком и в 100 км к западу от реки Евфрат. Сведения о пострадавших также не приводились. В сообщении SANA, которое впоследствии было удалено, говорилось, что атаке со стороны самолетов коалиции подверглись позиции сирийской армии между Аль-Букемалем и Хмеймой. 

Впрочем, в Пентагоне информацию о причастности к удару опровергли. 

Первоначально государственное новостное агентство SANA со ссылкой на военный источник подтвердило заявление об атаке, но позже сообщение исчезло с сайта. 

"Несколько наших военных позиций между Аль-Букемалем и Хмеймой подверглись атаке со стороны самолетов коалиции", - говорилось в сообщении. "Атака произошла в момент концентрации террористов "Исламского государства" (запрещено в РФ), - рассказал источник. 

В то же время представитель Центрального военного командования США Билл Урбан заявил Reuters, что не располагает данными об ударах коалиции по Сирии. Источник агентства в Пентагоне также отметил, что у ведомства нет сведений, подтверждающих сообщения об ударах коалиции по позициям сирийских военных. 

Новость по теме:

Пентагон упорно опровергает сирийскую информацию об очередной атаке коалиции во главе с США



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Чукча написал 25.05.2018 15:52
Забывшие десять заповедей будут наказаны.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Санкции - это хорошо?
Санкции - это хорошо?
24.05.2018
Максим Калашников о либералах РФ
Максим Калашников о либералах РФ
25.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Казахстане сотни продавцов Актобы перекрыли трассу, протестуя по поводу закрытия рынка (0)
Советские средства ПВО успешно отразили очередную ракетную атаку в Сирии (1)
Юная жительница питерских окраин хотела к Путину, но её направили в психушку (0)
Силовигарх Сечин переживает за кошельки потребителей российской нефти (1)
"Фэковый доклад" о газпромовской щедрости, за который извинился Греф, был составлен профессионально (1)
Зубы иностранцев министру Скворцовой явно дороже здоровья детей России (5)
Чве Сон Хи: Пенс является политически глупым болваном (11)
Возбуждение ненависти к Евкурову в интервью будут карать не через прессу (3)
Максим Калашников о либералах РФ (17)
Министр Колокольцев неожиданно решил ознакомиться с бытом прикомандированных (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Спрашивали - oтвечаем
Максим Калашников Максим Калашников: 35 лет нашему последнему звонку
Максим Калашников Максим Калашников: ЗАЧЕМ НУЖЕН КЛАСС ПРОМЫШЛЕННИКОВ И АГРАРИЕВ?
Максим Калашников Максим Калашников: И им за это ничего не будет... Фридман и Авен о Путине
Дарья Митина Дарья Митина: Девизы кoманд на Мундиале:)))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss