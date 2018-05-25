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Московский листок

В Казахстане сотни продавцов Актобы перекрыли трассу, протестуя по поводу закрытия рынка

Опубликовано 25.05.2018 в разделе комментариев 0

протест казахстан рынок ахтуба
В Казахстане сотни продавцов Актобы перекрыли трассу, протестуя по поводу закрытия рынка

Сотни торговцев в Актобе перекрыли движение на улицах в знак протеста против ликвидации рынка. Об этом пишут пользователи социальных сетей, которые выложили видео в Инстаграмм. Из видео видно, как отчаявшиеся люди перекрывают дорогу и даже садятся на капоты частных машин, не давая никому проехать. 

Судя по видеокадрам на месте акции протеста присутствуют сотрудники полиции. Местные власти пока никак не комментируют ситуацию. В результате предполагаемого сноса одного из городских рынков Актобе, сотни его работников потеряют работу. В регионе массовой безработицы, это грозит голодом и потерей арендного жилья для многих семей. 

По словам работников рынка, им не предоставили места на других рынках, чем и спровоцировали акцию протеста. Никто из чиновников не предупредил заранее о готовящемся сносе рынка. Похожие случаи происходят не только в Актобе, но и в других регионах страны, где мелких торговцев вытесняют крупные торговые центры и супер маркеты, а рынки закрываются местными властями.

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