За миллиард долларов Россия готова побыть "ядерным Ядрово" для Франции

АО "Техснабэкспорт" (трейдинговая компания Росатома, работает под брендом Tenex) и компания Electricite de France SA (EDF) подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) долгосрочные контракты, предусматривающие переработку французского регенерированного урана.

Реализация контракта позволит EDF улучшить экономические показатели, сохранить природные ресурсы и диверсифицировать источники поставок. Контракты вступят в силу после одобрения Агентством Евратома по снабжению, сообщает ТАСС.

"Французская атомная энергетика по своему размеру вторая в мире после американской, и для России очень важно понимать, что мы занимаем достаточно существенное место в цепочке поставщиков для наших французских коллег... Еще чем ценна для нас эта работа, так это тем, что мы раскрываем в полной мере свой научный и технологический потенциал по переработке регенерированного урана. Это большой объем физического материала и большой объем по стоимости", - рассказал гендиректор АО "Техснабэкспорт" Сергей Полгородник.

Он отметил, что контракт будет реализовываться в период с 2022-го по 2032 год. Стоимость контракта на комплекс услуг по обращению с регенерированным ураном составляет 1 млрд долларов.

Согласно контракту, "Техснабэкпорт" будет не только поставлять во Францию обогащенный урановый продукт.

"Это контракт на комплекс услуг, связан и с обогащением транспортно-упаковочными комплектами. Второй контракт дает незначительный прирост - 40 млн долларов плюс", - добавил он.

От редакции: Как ни пытались скрыть печальную правду за терминами "цифровой экономики", а всё же суть-то ясна: ядерные отходы поедут из Франции в РФ, будут тут обработаны, переупакованы и вернутся (а может, и куда дальше поедут - например, на Украину). В это плане никаких разногласий у двух стран Третьего мира, у РФ и Украины давно нет. Одна, Россия производит и иногда на свою территорию ввозит ядерные отходы - а Украина рада и этим объедкам, ведь за работу помойкой для ядерного топлива хорошо платят. Была прежде одна ядерная сверхдержава - теперь "державних" объедков-стран много, и ядерных помоек соответственно. Некоторые африканские страны вот давно и успешно работают помойками для компьютерных обломков из ЕС - там полно же цветметаллов и прочего "ценного" для переработки, "высокотехнологичного" сырья. Города-помойки, где растут прямо в этой грязи...

И, главное, всё это (для хвастающейся далеко не при Ельцине и Путине разработанными технологиями) - всего за миллиард долларов! Да у любого околопутинского силовигарха - гораздо больше. Только вот он не будет ввозить на свои частные территории, на яхты свои и виллы эти французские подарочки, нет... Он будет получать через государство субпродряды, в результате которых ухудшится экология - там, у смердов, у терпил, которые от зарплаты до зарплаты тянут лямки. Как с Сарове (Арзамасе-16), в Аппатитах... И болеют они там другими болезнями. Такова уж "экономика доверия", знаете ли, одним вершки-купоны, миллионы - другим ядерные отходы, онкологические заболевания и "прямая линия" чудотворная с Путиным.

Д.Ч.

Новости по теме:

Иран пригрозил ЕС вернуться к обогащению урана до 20%

Как и Путинской России, Украине ООН пророчит вымирание к 2050-му

Прямая линия Путина не спасла онкобольную из Апатитов: скончалась в Москве

Постмайданная Украина станет не только ракетно-ядерной державой, но и собственной ядерной помойкой