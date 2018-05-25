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Московский листок

За миллиард долларов Россия готова побыть "ядерным Ядрово" для Франции

Опубликовано 25.05.2018 в разделе комментариев 1

франция кризис позор росатом
За миллиард долларов Россия готова побыть "ядерным Ядрово" для Франции

АО "Техснабэкспорт" (трейдинговая компания Росатома, работает под брендом Tenex) и компания Electricite de France SA (EDF) подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) долгосрочные контракты, предусматривающие переработку французского регенерированного урана. 

Реализация контракта позволит EDF улучшить экономические показатели, сохранить природные ресурсы и диверсифицировать источники поставок. Контракты вступят в силу после одобрения Агентством Евратома по снабжению, сообщает ТАСС. 

"Французская атомная энергетика по своему размеру вторая в мире после американской, и для России очень важно понимать, что мы занимаем достаточно существенное место в цепочке поставщиков для наших французских коллег... Еще чем ценна для нас эта работа, так это тем, что мы раскрываем в полной мере свой научный и технологический потенциал по переработке регенерированного урана. Это большой объем физического материала и большой объем по стоимости", - рассказал гендиректор АО "Техснабэкспорт" Сергей Полгородник. 

Он отметил, что контракт будет реализовываться в период с 2022-го по 2032 год. Стоимость контракта на комплекс услуг по обращению с регенерированным ураном составляет 1 млрд долларов. 

Согласно контракту, "Техснабэкпорт" будет не только поставлять во Францию обогащенный урановый продукт. 

"Это контракт на комплекс услуг, связан и с обогащением транспортно-упаковочными комплектами. Второй контракт дает незначительный прирост - 40 млн долларов плюс", - добавил он.

От редакции: Как ни пытались скрыть печальную правду за терминами "цифровой экономики", а всё же суть-то ясна: ядерные отходы поедут из Франции в РФ, будут тут обработаны, переупакованы и вернутся (а может, и куда дальше поедут - например, на Украину). В это плане никаких разногласий у двух стран Третьего мира, у РФ и Украины давно нет. Одна, Россия производит и иногда на свою территорию ввозит ядерные отходы - а Украина рада и этим объедкам, ведь за работу помойкой для ядерного топлива хорошо платят. Была прежде одна ядерная сверхдержава - теперь "державних" объедков-стран много, и ядерных помоек соответственно. Некоторые африканские страны вот давно и успешно работают помойками для компьютерных обломков из ЕС - там полно же цветметаллов и прочего "ценного" для переработки, "высокотехнологичного" сырья. Города-помойки, где растут прямо в этой грязи...

И, главное, всё это (для хвастающейся далеко не при Ельцине и Путине разработанными технологиями) - всего за миллиард долларов! Да у любого околопутинского силовигарха - гораздо больше. Только вот он не будет ввозить на свои частные территории, на яхты свои и виллы эти французские подарочки, нет... Он будет получать через государство субпродряды, в результате которых ухудшится экология - там, у смердов, у терпил, которые от зарплаты до зарплаты тянут лямки. Как с Сарове (Арзамасе-16), в Аппатитах... И болеют они там другими болезнями. Такова уж "экономика доверия", знаете ли, одним вершки-купоны, миллионы - другим ядерные отходы, онкологические заболевания и "прямая линия" чудотворная с Путиным.

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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ах эти сладкие мечты
Victor написал 25.05.2018 17:48
О нормальном колониальном статусе для суверенных белоукрокацапий.
Рождаемость в Конго (2015 год): 4.81 на женщину. Тогда же в РФ: 1.75.
Для самых благоприятных условий уровень простого воспроизводства : 2.15. Для Москвы и Киева: 6 на среднюю полную семью- так хорошо с полными семьями.
Конго: ничто не угрожает. Будут плодиться и расселяться. А в суверенных белоукрокацапиях: геноцид населения (как и во всем первом мире) и нулевые шансы на выживание.
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