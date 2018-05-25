Рабочие-нефтяники Жанаозеня дали властям месяц

Власти региона и работодатели мангистауской компании Oil Services Company (OSC) ведут переговоры с протестующими работниками, которые вышли 22 мая на забастовку. С бастующими встретился в тот же день заместитель акима Мангистауской области Серик Амангалиев, который заверил, что поставил в известность о нарушении трудовых прав прокуратуру области и департамент труда. Чиновники для решения выставленных требований попросили месяц.

Напомним, что во вторник нефтяники компании OSC отказались выйти на работу и собрались на автобусной станции предприятия, откуда выезжают автобусы, доставляющие работников на вахту. Свои требования к директору OSC Б. Боранбаеву, состоящие из 14 пунктов, они опубликовали в социальной сети Facebook.

«Требуем уволить занимающегося подстрекательством Т. Сахиева, который обошел обслуживающие скважины бригады и сказал, чтобы работники увольнялись по программе «5/50». Вместе с тем требуем увольнения Т. Бимагамбетова, С. Абденова, А. Умбеталиева и утверждения положений программы «5/50». Пусть прекратят расформировывать, продавать цеха OSC и утвердят численность работников предприятия OSC. Пусть стабилизируют смены между цехами и откроют мораторий», – говорится в тексте требований нефтяников.

Работники недовольны политикой оптимизации, когда вспомогательные подразделения выводятся за рамки Национальной Компании «КазМунайГаза» (КМГ)в отдельные ТОО, в результате чего работники теряют прежнюю зарплату социальные гарантии, предусматриваемые коллективным договором. В данном случае работников заставляют увольняться с оплатой 50% зарплаты за 5 лет и переходить в другие уже частные подразделения.

Работодатели называют эту политику «мягкой оптимизацией», от которой сейчас страдают все сервисные предприятия и дочерние компании КМГ. То есть такая же ситуация сложилась не только в OSC, но и на других вспомогательных предприятиях. Например, похожую практику работодатели осуществили в компании Oil Construction Company (ОСС), где еще в январе прошлого года две недели шла массовая голодовка протеста против ликвидации независимых профсоюзов.

Тогда за участие в акции было уволено 63 рабочих активиста, которым присудили штрафы за нанесение ущерба работодателю в результате голодовки на общую сумму в 4 миллиона тенге, а руководителя профсоюза Амина Елеусинова и его соратника Нурбека Кушакбаева осудили на два и на два с половиной года тюремного заключения соответственно. Бастующих OSC тоже волновала угроза возможных увольнений и репрессий, что также было заявлено заместителю акима области.

На видео, распространенного нефтяниками видно, как заместитель акима Серик Амангалиев заявляет, что «никто не будет уволен, пока трехсторонняя комиссия в течение месяца не примет решение». В течение этого срока и будут обсуждаться вопросы разрешения конфликтной ситуации и прекращения программы оптимизации производства. 23 мая забастовка была завершена и работники, обслуживающие месторождения Каламкас и Жетыбай отправились на вахту.

Мы будем также следить за развитием событий на предприятиях и дочерних компаниях «КазМунайГаз».

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