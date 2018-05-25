Оборонный бюджет США стирает сомнения в том, кто победит при "потеплении" войны

Палата представителей американского конгресса приняла законопроект об оборонном бюджете страны на 2019 год, который должен составить 716 млрд долларов, что на 16 млрд больше, чем в текущем году, сообщает агентство Reuters. Согласно законопроекту, из общего бюджета 617 млрд долларов пойдет непосредственно на нужды Пентагона, а оставшиеся деньги заложены на продолжение военных операций за рубежом.

Новый оборонный бюджет США включает увеличение числа военнослужащих на 16 тыс. человек и индексацию их довольствия на 2,6%. 40 млрд долларов будет потрачено на обновление военно-воздушных сил. В отдельную строку расходов выделена разработка новых ядерных боеголовок малой мощности, которые можно будет запускать с подводных лодок, отмечает ТАСС.

12 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете страны на 2018 год, который составил около 700 млрд долларов.

Обе палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете еще в ноябре. Документ санкционировал выделение 626,4 млрд долларов в базовый бюджет Пентагона, а также 65,7 млрд долларов на финансирование военных операций США за рубежом.

В частности, в оборонный бюджет США на 2018 год вошли статьи о выделении около 4,6 млрд долларов на противодействие "российской агрессии" в Европе.

Кроме того, в бюджете предусмотрены запрет на сотрудничество с российским Минобороны и обязательство Трампа докладывать конгрессу о любых возможных договоренностях с Москвой по урегулированию ситуации в Сирии.

Американский оборонный бюджет на 2018 год также предполагает оказание военной помощи Украине на 350 млн долларов. При этом половина этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.

От редакции: Иногда цифры говорят больше, громче и точнее, чем президенты. Помните, как наивные наши телезрители прославляли заранее Трампа как президента примирения-сближения с РФ? Помните весь этот трампнашизм позорный, который несомненно стучался и к вам в лице знакомых ваших? Но вот принимают США бюджет военный - и вы одновременно видите, как бедна ваша экс-социалистическая страна, и как голословны путинские "страшилки" про новые ракеты, про огогОйную мощь и несокрушиомсть... А враг-то потихоньку, полегоньку "обтекает" весь этот пиар конкретными и огромными капиталовложениями в военную технику. Да, это не усилит, может, дух бойцов - как говорил Сталин в 1950-м, американские солдаты - не воины, а торгаши, - но преимущества в вооружении для современного боя дают 70% победы.

Вспомните Ирак - не так давно же было... Его в течение двух дней США взяли штурмом. Что, не было у Саддама преданных солдат и офицеров? Были, и героически сражались - но с авиацией НАТО США победили Саддама с первого же дня, когда Багдад покрылся малиновыми вспышками от точечных попаданий, в том числе и в дворец Саддама.

Недооценивать противника не просто глупо сейчас, а преступно. Именно этим страдает засидевшийся в Кремле "анператор". Играя на патриотических чувствах граждан РФ, Путин и сам не знает, что враг-то делает из его пустого пиара орг- и технические выводы. А бедная Рашка бьётся за каждый миллиард долларов - вон, и ядерной помойкой готова побыть временно. Но у врага таких миллиардов сотни, и он умеет их умно вкладывать. В этом главное, перевешивающее преимущество. Социальная и инфраструктурная ситуация на руинах социалистической экономики, то есть после приватизации такова, что в случае прямого столкновения - не будет ни мобилизации (за олигархат и его двойное гражданство, за правящую силовигархию воевать трудящиеся не будут), ни возможности наладить заводское ("глубоко эшелонированное") снабжение передовой новым оружием так, как это умел СССР, Сталин и возобновлённый "военный коммунизм". А частные военные кампании, на котрые так рассчитывает правящий класс, все эти вагнеровцы - разбегутся по новым хозяевам, где побольше платят, для них нет отечества.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

Материалы по теме:

За миллиард долларов Россия готова побыть "ядерным Ядрово" для Франции

Сразу же по уничтожении ядерного полигона в КНДР Трамп передумал встречаться

Решение о назначении лузера Рогозина главой "Роскосмоса" всё же принято "крутейшим" Путиным