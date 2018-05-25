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Московский листок

В Казахстане началась всеобщая забастовка дальнобойщиков

Опубликовано 25.05.2018 в разделе комментариев 0

забастовка казахстан дальнобои
В Казахстане началась всеобщая забастовка дальнобойщиков

Сотни дальнобойщиков по всему Казахстану 24 мая не вышли в рейс. Так они решили выступить против снижения ставки за грузоперевозки почти в двое. 

Забастовка на колесах. Павлодарские дальнобойщики впервые объединились в один кулак и присоединились к масштабной республиканской акции. Они выступают против тех, кто демпингует и, соответственно, понижает стоимость грузоперевозок.

Дмитрий уже порядка 10 лет за рулем большегруза. Сегодня он хоть и вышел в рейс, но гонит фуру на «пятак», чтобы поддержать своих коллег. Еще пару лет назад за каждый километр дороги ему как перевозчику платили по 1 доллару, теперь же эта сумма фактически вдвое меньше. Павлодарских дальнобойщиков постепенно вытесняют с рынка приезжие водители.

— Я скажу за себя, я не нарушаю. Если положено грузить 20 тонн, то я и гружу 20 тонн. Но не выгодно грузить мне больше, это же износ. Все заявки с интернета, я позвонил меня не устроило я трубку положил. А кто-то позвонил и взял заказ. Я же не знаю, кто конкретно загрузился, — комментирует Дмитрий Мерзявко, дальнобойщик.

Работы нет. Между тем, водители говорят и о другой существенной проблеме — цене на дизельное топливо. Известно, что акцию поддержали почти во всех городах Казахстана. Оставив свои фуры в гаражах, дальнобойщики хотят быть услышанными.

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