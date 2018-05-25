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Московский листок

Япония мечтает сделать Курилы логистическими воротами в малоразвитые страны

Опубликовано 25.05.2018 в разделе комментариев 0

кризис япония силовигархия курилы
Япония мечтает сделать Курилы логистическими воротами в малоразвитые страны

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил сделать Южные Курильские острова символом японско-российского сотрудничества. По его мнению, это станет возможно, если в отношениях двух стран установится стабильность. 

"Каким будет мир, когда между Японией и Россией установится постоянная стабильность? Острова, являвшиеся причиной противостояния, превратятся в символ японо-российского сотрудничества, открыв новые возможности в качестве логистического опорного пункта", - отметил он (цитата по ТАСС). 

Если это произойдет, по словам Абэ, Японское море станет "логистическим хайвеем". "Мирный договор между Японией и Россией необходим именно для того, чтобы реализовать широкое видение развития", - продолжил японский премьер-министр, говоря об отношениях двух стран.

- На какой хайвей, - встревает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - рассчитывает Япония, нам понятно: как производитель электроники Япония по-прежнему настолько опережает РФ, что "сотрудничество" может выражаться только в транзите, максимально облегчённом со стороны Путинской России. Мирный договор - филькина грамота, без которой СССР (получивший острова как победитель в Великой Отечественной) и Япония весьма взаимовыгодно дружили в области балета, многих наук, но вот капиталистическим расеянским последователям империализма (сырьевого издания) понадобилось подписать некий договор (и ведь Япония тут ведёт себя как обиженная сторона, едва ли не диктует текст договора), чтобы тихо сдать Курилы блее развитому государству. И все ведь это чувствуют, понимают: густонаселённая Япония требует новых территорий, а вот сырьевой империи нечего строить на Курилах кроме баз для отгрузки сжиженного газа...

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