Диалектика мёда и дёгтя

В статье Владимира Соловейчика есть и хорошие, и плохие новости. Хорошая новость: фракция КПРФ в Государственной Думе внесла законопроект о поправках поправками «в Налоговый кодекс РФ в части введения прогрессивной шкалы НДФЛ». Плохая новость в том, что, как утверждает Соловейчик, «единороссовское большинство ГосДумы в очередной раз торпедирует данную инициативу». Хорошая новость от автора – громкая общественная кампания в поддержку инициативы может переломить сопротивление депутатов, то есть надежда есть.

Однако вот вам плохая новость от меня: в описании законопроект выглядит не слишком продуманным, и с ним трудно согласиться даже тем, кто всеми силами готов отставить социально ориентированную налоговую систему, тем, кто обеими руками «за» прогрессивный налог. Сначала о цифрах. Владимир Соловейчик пишет: «Для тех, чей доход не превышает 100 тысяч рублей в год, ставка должна быть равна 5%. Если доход выше, то должно взиматься 5 тысяч рублей плюс 13% с того, что превышает 100 тысяч. И так – до годового дохода в 3 млн. Если же доход окажется выше трех млн рублей в год, то гражданину придется заплатить в бюджет 382 тысячи рублей плюс 18% с части дохода, превышающей 3 млн в год. Для обладателей годового дохода более 10 млн предлагается ставка 25% с суммы, превышающей 10 млн, и плюс к этим суммам то, что набежало на первые 10 млн рублей доходов – 1,642 млн рублей налога».

Мне кажется несколько странным и не продуманным подход к расчету налогооблагаемой базы. Что такое 100 000 рублей в год? Это чуть более 8 300 в месяц, а прожиточный минимум в Воронежской области (один из наименьших в стране) чуть меньше 8 300 рублей. Почему нужно облагать дополнительным налогом человека, получающего заработную плату, почти равную одному из самых маленьких региональных минимумов? Если говорить о социально ориентированном налогообложении, то стоит прописать полное отсутствие налоговых обязательств для тех, кто получает два и менее прожиточных минимума в регионе. И, да, в современной России при высоком уровне региональной дифференциации социально-экономического развития и благосостояния граждан налогообложение должно быть «регионально чутким». Современные системы подсчета налоговой с таким усложнением вполне справятся. Дальше слишком длинный перегон до 3 000 000 рублей в год. Это 250 000 в месяц, согласитесь, такой доход позволяет обеспечить принципиально иное качество жизни, чем, скажем, доход в 50 000 рублей в месяц или, тем более, в 10 000 рублей в месяц. Во многом эта качественно большая разница , чем между месячными доходами в 250 000 и 833 000 (10 миллионов рублей в год).

Если предположить, что 100 000 – это описка, и имелся в виду доход в один миллион рублей в год, то и тогда такой подход представляется странным, уже по-иному. Миллион в год – это более 80 000 в месяц, что более чем вдвое превышает среднемесячную заработную плату по стране, не говоря уж о многих регионах. Почему именно такой доход, почему мы не пляшет от средней зарплаты, не учитываем ни региональную, ни отраслевую дифференциацию?

Думаю, эти вопросы останутся без ответа, да и вообще могут показаться праздными до тех пор, пока мы не обратим внимание на социальную функцию НДФЛ, которая гораздо важнее функции пополнения бюджета. Последую пусть несут на себе в основном косвенные налоги, один НДС приносит более 35% доходов бюджета. Налоги же с доходов физических лиц должны корректировать трудовую мотивацию, делая более финансово привлекательными для работников социально значимые отрасли, даже если заработные платы там будут существенно отставать от коммерческих. Прогрессивный налог на доходы физических лиц может отчасти хотя сдерживать алчность топ-менеджеров, назначающих себе гигантские бонусы и премии, сглаживать социально-экономическое неравенство. И именно эту функцию НДФЛ необходимо укреплять, корректируя налоговое законодательство. Дифференциация налоговых ставок должна должна зависеть не только от размера, но и то источника дохода, от сферы занятости и региона. Налоги на трудовой доход должны быть меньше, чем налоги на дивиденды и ренту, налоги для занятых в социальной сфере общественного производства (образовании, здравоохранении, культуре, охране порядка, социальной защите и т. п.) по этой логике должны быть меньше, чем налоги в коммерческом секторе, но здесь необходима дифференциация по позициям – непосредственные производители продукции и низовые менеджеры не должны попадать под повышающий коэффициент налогообложения. Можно делать различия для реального и финансового сектора, вводить дифференциации налогообложения для разных позиций в управленческий иерархии и т. п. Главное – прервать НДФЛ в инструмент социально ориентированного перераспределения средств и трудовых ресурсов, в инструмент формирования общественно полезной трудовой мотивации.

Главное помнить, что налоги – это не цифрах и процентах, это о социальной политике.