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Московский листок

Публикация выступления в открытом суде грозит журналисту сроком в 7 лет

Опубликовано 26.05.2018 в разделе комментариев 3

суд закон корб
Публикация выступления в открытом суде грозит журналисту сроком в 7 лет

На Виктора Корба завели уголовное дело за публикацию последнего слова подсудимого Бориса Стомахина.

Ранним утром 18 мая около десяти человек в масках ворвались в жилище Виктора Корба в Омске. Так Корб узнал, что против него начато расследование из-за “пропаганды и оправдания терроризма”.

После десятичасового обыска сотрудники полиции изъяли все электронные устройства, принадлежащие журналисту и его семье, равно как его документы и архивы статей. Спустя два дня, когда Виктор Корб собирался вылететь в Москву, его задержали полицейские и сотрудники ФСБ, которые вручили ему две повестки с вызовом на допрос и известили о том, что он помещается под подписку о невыезде.

Согласно документам, предъявленным журналисту, ему инкриминируется публикация на его сайте расшифровки выступления в суде оппозиционера Бориса Стомахина в апреле 2015 года. Речь была произнесена в ходе открытого процесса. За это журналисту грозит тюремное заключение до семи лет.

***

Извините, но разве можно привлекать за публикацию официальных документов? А речь подсудимого в открытом суде - это документ, ничуть не менее официальный, чем речь президента перед депутатами. Просто речь президента публикуют все, а речь Стомахина перед судом - только Виктор Корб. Но он имеет на это право! И за то, что сказал на суде Стомахин, отвечает именно он, а совсем не тот, кто его слова воспроизвел.

Более того, принцип открытого суда предполагает, что любая речь в этом суде может стать достоянием гласности. И любая защита в рамках закона - допускается. Значит, речь Стомахина в суде в рамках закона?

Мне не нравится Стомахин и то, что он говорит и пишет. Но два тюремнх срока за то, что он сказал и написал - это чересчур. Челове имеет право на мнение, в том числе и неправильное.

А другие люди имеют право воспроизводить это неправильное мнение, иначе как мы узнаем, что Стомахин не прав?

Даже нацисты не догадались кого-то преследовать за публикацию речи Димитрова в суде по делу о поджоге Рейхстага. Хотя нацистам точно очень не нравилось, что говорил Димитров.

А у нас, выходит, свободы слова и мнений меньше, чем при нацистах?

Иначе чем объяснить, что Димитрова по итогам его речи в суде нацисты оправдали, а у нас за публикацию речи Стомахина в суде завели уголовное дело на Корба?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Академик Кадыров написал 26.05.2018 00:55
Сегодня фюрер всея Руси и одновременно кандидат юридических наук удивился как дюймовочка почему страну, подозреваемую в катастрофе Малазийского Боинга не допустили до участия в расследовании. Мол раз не допустили, то неча такое следствие и следствием признавать. Так что на очереди новый закон о противодействии Гаагскому трибуналу. Кто поверит, что я и мои генералы - убийцы, 10 лет без права переписки.
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(без названия)
!!!!!QQQ!TOTQ-TOTVAS--TOGO!!!& написал 26.05.2018 00:48
-То таки никто не любит поганых журналюг - даже активное участие поганых журналюк в одурманивании тупых населюков в период долбостройки и демократизации таки не сдружило поганых журналюг с врагами народа, для которых таки поганые журналюги лгали и дурили тупых населюков - то таки да... То таки надо поганым журналюгам раз десять сделать децимацию - то таки да... Тогда таки сердобольный "народ", таки состоящий из козлектората и фекалитета, хитрый, жалостливый и де-Билльный будет их жалеть, а Я таки буду дольго и горько плякать - то таки да...
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Об удивлении Бааранова
и прочих написал 26.05.2018 00:33
Как же объяснить-то... Ну вот например сидите вы на диванчике, сено на манежку не носите и не заготавливаете, сидите год, два, три. Вдруг вжъ-жъ-жъ-жъ на потолке, блин падает, потом полированая труба, и по ней вниз 50 полицаев в полной экипировке. И арестованы за страшное - в течение всего 2017-го года вы в процессе сидки на диване ни разу (!) не закричали "Слава Путину!". Это доказывает с несомненностью, что вы все-таки продумывали в это время - а как же доставить сено на манежку. И поджечь. Все, пожызненая клетка. Да вы не смейтесь, просто посидите еще на диванчике.
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