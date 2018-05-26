Публикация выступления в открытом суде грозит журналисту сроком в 7 лет

На Виктора Корба завели уголовное дело за публикацию последнего слова подсудимого Бориса Стомахина.

Ранним утром 18 мая около десяти человек в масках ворвались в жилище Виктора Корба в Омске. Так Корб узнал, что против него начато расследование из-за “пропаганды и оправдания терроризма”.

После десятичасового обыска сотрудники полиции изъяли все электронные устройства, принадлежащие журналисту и его семье, равно как его документы и архивы статей. Спустя два дня, когда Виктор Корб собирался вылететь в Москву, его задержали полицейские и сотрудники ФСБ, которые вручили ему две повестки с вызовом на допрос и известили о том, что он помещается под подписку о невыезде.

Согласно документам, предъявленным журналисту, ему инкриминируется публикация на его сайте расшифровки выступления в суде оппозиционера Бориса Стомахина в апреле 2015 года. Речь была произнесена в ходе открытого процесса. За это журналисту грозит тюремное заключение до семи лет.

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Извините, но разве можно привлекать за публикацию официальных документов? А речь подсудимого в открытом суде - это документ, ничуть не менее официальный, чем речь президента перед депутатами. Просто речь президента публикуют все, а речь Стомахина перед судом - только Виктор Корб. Но он имеет на это право! И за то, что сказал на суде Стомахин, отвечает именно он, а совсем не тот, кто его слова воспроизвел.

Более того, принцип открытого суда предполагает, что любая речь в этом суде может стать достоянием гласности. И любая защита в рамках закона - допускается. Значит, речь Стомахина в суде в рамках закона?

Мне не нравится Стомахин и то, что он говорит и пишет. Но два тюремнх срока за то, что он сказал и написал - это чересчур. Челове имеет право на мнение, в том числе и неправильное.

А другие люди имеют право воспроизводить это неправильное мнение, иначе как мы узнаем, что Стомахин не прав?

Даже нацисты не догадались кого-то преследовать за публикацию речи Димитрова в суде по делу о поджоге Рейхстага. Хотя нацистам точно очень не нравилось, что говорил Димитров.

А у нас, выходит, свободы слова и мнений меньше, чем при нацистах?

Иначе чем объяснить, что Димитрова по итогам его речи в суде нацисты оправдали, а у нас за публикацию речи Стомахина в суде завели уголовное дело на Корба?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск