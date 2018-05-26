Что скажет глава "Роскосмоса" Рогозин жителям Байконура?

Плохо, конечно, что у нас президента никто не слушает. Вот собрались в Невской столице христопродавцы и обозвали себя «экономическим форумом».
А какой они форум, если деды и бабки после выхода на пенсию еще не стремятся сразу на погост, а цинично стараются подольше растянуть «период дожития» (Шувалов).
Если не все еще выпускницы педвузов сразу записываются в валютные проститутки и секретарши, а идут в школы сеть разумное, доброе, млечное. За зарплату, которую и в электронный микроскоп и не разглядишь.
Форум будет, когда удостоверение пенсионера будет давать эксклюзивное право на получение осинового гроба вне очереди и с 10%-ной скидной. И место не на отшибе у забора, а поближе к основоположнику «радикальных реформ» на Новодевичьем.
Сказал же вождь и учитель на особом совещании в ноябре: всем крупным предприятиям надо быть готовыми в любой момент перейти на военные рельсы и выпускать военную продукцию.
С мясорубок, стало быть, переходить на автоматы Калашникова, с кастрюль на танки «Армата». Вот бы и обсуждали на этом хворуме, как всем лечь побыстрее на эти рельсы и начать выпускать танкокастрюли.
Народ сразу сообразил, что к чему, и стал просить главного письмоводителя Кремля эстонца Вайну растолковать, что ему делать по сигналу «Воздушная тревога»? Куда когти рвать?
Скрепоносец никаких вразумлений не дал. В середине апреля мы журналистским сообществом стукнули челом к тогдашнему зампреду Кабмина Дм.Рогозину. Пригласили в ближайший Красногорск, чтобы с лучшими ищейками спецслужб найти хоть одно рабочее бомбоубежище. Их там попросту нет. Как и по всей стране («Где миллиарды на бомбоубежища, г-н Рогозин? Они разворованы?, https://forum-msk.org/material/news/14553243.html ).
И что бы вы думали? Чтобы не отвечать на наш злокозненный вопрос, высокий адресат сменил место работы. С четверга стал гендиректором госкорпорации «Роскосмос». Ну, вы поняли - да?
Когда космодромы и ракеты государственные, а прибыли частные. Как в «Газпроме» и «Роснефти». Бери - не хочу.
Его предшественник И.Комаров при всех падениях освященных ракет и многомиллиардных убытках народу спроворил себе в прошлом году почти 110 млн. руб. Это по декларации, а сколько на самом деле…
Так и повисло наше приглашение к Дмитрию Олеговичу в безвоздушном пространстве. Теперь собираемся ему новое Открытое письмо сочинять.
И вот чем оно вызвано. В апреле президенты Н.Назарбаев и Д.Трамп нанесли России тихий удар в солнечное сплетение. Подписали соглашение об использовании НАТО двух казахстанских портов «Актау» и «Курык» на Каспии.
Ряд политиков, среди которых экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, считают, что за этим непременно последует строительство у самой границы России двух американских военных баз.
В любом случае, считает бывший сотрудник КГБ и ФСБ Г.Гудков, это очень недружественный по отношению к нашей стране шаг, поскольку Казахстан член ШОС и ОДКБ.
И вот надысь на сайте «Роскосмоса» появился очень интересный документ. Собственно, это расширенный комментарий указа кормильца от 18 мая «О предоставлении социальных выплат отдельным категориям граждан Российской Федерации, подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур», для приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации» (https://www.roscosmos.ru/25080 ).
Что обращает внимание? В комментарии, в частности, говорится о том, что в этом году нужно переселить из Байконура в Россию 150 сотрудников и членов их семей.
И все они должны быть обеспечены... нет, не квартирами, а только государственными жилищными сертификатами. А это не одно и то же, согласитесь.
Некоторым почувствовалась тут спешка и связанная с ней неопределенность. Указ о переселении сотрудников и членов их семей с Байконура подписан, но под него нет ни денег, ни квартир.
А потому, говорится в комментарии, «госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Минфином и Минстроем будет продолжена работа по определению источников финансирования расходов на обеспечение жильем всех российских граждан и членов их семей, имеющих право на получение жилищных сертификатов в соответствии с указом».
В общем, темный лес. Судя по комментарием в соцсетях, 40тысячное русское население Байконура давно пребывает в смятении.
Военные пенсионеры и их семьи активно просятся на «Большую землю», но не видят никакой возможности туда перебраться. А потому считают себя брошенными дорогим президентом.
С другой, - они патриоты и понимают, что без «Байконура» у России не будет большого космоса. Разворованный «Восточный» это не альтернатива и не скоро, видимо, еще ею станет. У него нет стартового стола для тяжелой ракеты, как и ее самой.
Какая уж тут «миссия на Марс», прости господи? Вот они и хотят, чтобы Дмитрий Олегович дал, наконец, им четкий ответ: что будет с городом Байконур, космодромом и с ними самими?
Особенно, когда здесь терпко запахло натовским ботинком…
!!!!!QQQ!TOTQ-TOTVAS--TOGO!!!& написал 26.05.2018 00:38
...... . . . написал 26.05.2018 00:22
без "Байконура" у России не будет большого космоса.
.
на химических ракетах что с байконуром что без не космос а баловство одно и пустые расходы. "
- То таик да! нужно таки переходить на более стовершенную технику - амеропитеки это давно сделали! тогда ку них вместо ракеты была Большая петарда, но они не унывали а на ху=ю верхом слетали шесть раз ан луну и как слетали? С блеском! точность посадки после двойного нырка в атмосферу - прям на палубу!, свежесть козменотов, выскакивающих из ведра после недельного заточения без туалета - то таки потрясающие! То таки да! И главное - все таки живые-здоровые - то тоже таки да!
Светлана Скотинова, русская, мерзкая, многодетная написал 26.05.2018 00:23
Выебите, отЪебите меня, украинци!
А то сколько не ебyсь я с русскими недоЁбами - одни ушлЁпки, уЁбки, уроды и дебилы выходят!
Ведь хyИ у русских мелкие, мягкие, тонкие, короткие.
Ебсти толком не могут, одни недоЁбки постоянно выходят.
Не могу я наметать крепких сильных карателей моему кумиру, ГовноПутому презику или иначе - Хуйлу!
Украинца хочу!
Украинца с жостким, длинным толстым мощным Хyeм!
Выебите же меня, украинци!
...... . . . написал 26.05.2018 00:22
.
на химических ракетах что с байконуром что без не космос а баловство одно и пустые расходы.
!!!!!QQQ!TOTQTOTVAS-TOGO!!!& написал 26.05.2018 00:10