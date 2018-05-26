Путин с высокой точностью предсказал будущее на 12 лет

Путин заявил, что не пойдет на третий президентский срок, сообщает РИА «Новости».

Вопрос о третьем президентском сроке Путину задала одна из участниц встречи с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем», — пообещал Путин.

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Только я один так понял, что теперь "прокладка" между двумя сроками Путина введена в политическую систему РФ?

Иначе как понимать эту фразу: "...покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем".

Какое будущее?!

На ближайшие 6 лет будущее определено - наше будущее Путин.

Потом, надо понимать, Путин передаст кресло Медведеву на 6 лет - зря что ли его оставили премьером?

А потом Путин снова может избираться в президенты. Через 12 лет. Путину еще 80-ти не будет.

Средняя продолжительность жизни мужчин в РФ где-то 67 лет. Так что с высокой степенью вероятности я путинского будущего не увижу...

Анатолий Баранов