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Московский листок

Путин с высокой точностью предсказал будущее на 12 лет

Опубликовано 26.05.2018 в разделе комментариев 4

путин выборы
Путин с высокой точностью предсказал будущее на 12 лет

Путин заявил, что не пойдет на третий президентский срок, сообщает РИА «Новости».

Вопрос о третьем президентском сроке Путину задала одна из участниц встречи с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем», — пообещал Путин.

***

Только я один так понял, что теперь "прокладка" между двумя сроками Путина введена в политическую систему РФ?

Иначе как понимать эту фразу: "...покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем".

Какое будущее?!

На ближайшие 6 лет будущее определено - наше будущее Путин.

Потом, надо понимать, Путин передаст кресло Медведеву на 6 лет - зря что ли его оставили премьером?

А потом Путин снова может избираться в президенты. Через 12 лет. Путину еще 80-ти не будет. 

Средняя продолжительность жизни мужчин в РФ где-то 67 лет. Так что с высокой степенью вероятности я путинского будущего не увижу...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Людоедка Элочка написал 26.05.2018 01:02
Только я один так понял, что теперь "прокладка" между двумя сроками Путина введена в политическую систему РФ?
Иначе как понимать эту фразу: "...покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем".
____________________
Теперь прокладки введены в Российскую жизнь как импортозамещение тампаксов.
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(без названия)
!!!!!QQQ!TOTQ TOTVAS--TOGO!!!& написал 26.05.2018 00:33
-То таки "тамара" - скорее всего, является таки бабой, а не мужиком переделаным - то таки да! Таки в ей писанине - логика спесфическая... То таки да...
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Борис Березовский ну и уточку ты нам подложил
а сам вышел из игры написал 26.05.2018 00:29
и хихикаешь у себя в Англии,наблюдая за сюрроссийской инфернальной реальностью.
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(без названия)
ТАМАРА написал 26.05.2018 00:25
Путин-наше прошлое,настоящее,будущее и другого ничего нет и не будет.Совсем недавно было: Ленин жил,Ленин жив,Ленин будет жить .Теперь вот Путин,только в стране все наоборот-кто был никем,стал всем,а кто был всем,стал никем.
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