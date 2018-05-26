Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Димон Тосканский хочет изменить не только пенсионный возраст, но и бюджет ПФР

Опубликовано 26.05.2018 в разделе комментариев 0

медведев либералы пенсионеры пфр
Димон Тосканский хочет изменить не только пенсионный возраст, но и бюджет ПФР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в бюджете Пенсионного фонда на 2018 год, сообщает 26 мая сайт правительства РФ. 

"Законопроектом предусматривается корректировка основных параметров бюджета Фонда на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году, результатов исполнения бюджета Фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета Фонда в 2018 году", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что общий объем расходов фонда увеличивается на 92,2 млрд рублей - до 8 трлн 532 млрд рублей. 

В правительстве отмечают, что благодаря наличию остатков средств, образовавшихся по результатам исполнения бюджета фонда за 2017 год, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету фонда в 2018 году, уменьшается. 

В конце апреля сообщалось, что дефицит бюджета Пенсионного фонда России в 2018 году повышается в 2,4 раза - с ранее одобренных правительством 106,6 млрд рублей до 256,8 млрд рублей. 

Этот дефицит - одна из причин, на которую ссылаются сторонники повышения пенсионного возраста. Месяц назад премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство уже "вплотную приблизилось к разработке" соответствующего законопроекта. Он подчеркнул, что, с одной стороны, важно "не разбалансировать" бюджет Пенсионного фонда, а с другой - "не создать отрицательных настроений среди людей".

От редакции: Отрицательных настроений они в Кремле стали побаиваться уже после перевыборов Путина - вспоминаем инаугурацию, которой опасались вызвать "негативный интерес". Тот самый "НИИ Пиара", который отслеживает день за днём рейтинги лиц "двуглавого орла" - уже и не скрывает тревоги. Роскошь и бессмысленные с точки зрения даже кратковременного удержания рейтинга информационные кампании, использующие символы царизма и монархические, реакционные настроения - на фоне нового наступления на права трудящихся и пенсионеров выглядят явно не выигрышно. Поднят пенсионный возраст для этих медведевских шулеров - единственный выход в ситуации дефицитности в ПФР.

При всё при этом здания ПФР по всей России, даже в самых разнесённых разрухой уголках - блестят великолепием, а по Москве сотрудники ПФР разъезжают на майбахах и прочих "тачках" класса люкс. Близ метро "Новослободская" есть один такой пунктик ПФР, не давно там были засняты два кабриолета служителей пенсионеров всея района. Как и в 1993-м году (на расстрел здания ВС РСФСР), кремлёвские распорядители накоплений нескольких поколений - желают сами тратить фонд пенсионеров так, как им выгодно. Можно валюты купить, можно вложиться в очередной трубопровод, чтобы самим жить безбедно в случае революции (вывести за рубеж прибыль - и "с концами")... В общем, ПФР становится для самих пенсионеров, настоящих и будущих, всё недоступнее.

Д.Ч.  

Новости по теме:

Пенсионный возраст повысят, Минфин и Минтруд спорят о мелочах: на сколько...

На швейцарском счету Национального Лидера обнаружено около сорока миллиардов долларов 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рабочие-нефтяники Жанаозеня дали властям месяц
Рабочие-нефтяники Жанаозеня дали властям месяц
25.05.2018
Максим Калашников о "британском докладе"
Максим Калашников о "британском докладе"
26.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Димон Тосканский хочет изменить не только пенсионный возраст, но и бюджет ПФР (0)
Что скажет глава "Роскосмоса" Рогозин жителям Байконура? (12)
Диалектика мёда и дёгтя (1)
Публикация выступления в открытом суде грозит журналисту сроком в 7 лет (10)
Максим Калашников о "британском докладе" (3)
Путин с высокой точностью предсказал будущее на 12 лет (22)
Япония мечтает сделать Курилы логистическими воротами в малоразвитые страны (3)
В Казахстане началась всеобщая забастовка дальнобойщиков (3)
Оборонный бюджет США стирает сомнения в том, кто победит при "потеплении" войны (5)
Рабочие-нефтяники Жанаозеня дали властям месяц (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Не радуйтесь вниманью франков..."
Максим Калашников Максим Калашников: Максим Калашников о британском докладе
Максим Калашников Максим Калашников: От Игоря Стрелкова и АПН Северо-Запад: каррент ивентс
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт этo масштабы!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss