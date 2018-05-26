Димон Тосканский хочет изменить не только пенсионный возраст, но и бюджет ПФР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в бюджете Пенсионного фонда на 2018 год, сообщает 26 мая сайт правительства РФ.

"Законопроектом предусматривается корректировка основных параметров бюджета Фонда на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году, результатов исполнения бюджета Фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета Фонда в 2018 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий объем расходов фонда увеличивается на 92,2 млрд рублей - до 8 трлн 532 млрд рублей.

В правительстве отмечают, что благодаря наличию остатков средств, образовавшихся по результатам исполнения бюджета фонда за 2017 год, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету фонда в 2018 году, уменьшается.

В конце апреля сообщалось, что дефицит бюджета Пенсионного фонда России в 2018 году повышается в 2,4 раза - с ранее одобренных правительством 106,6 млрд рублей до 256,8 млрд рублей.

Этот дефицит - одна из причин, на которую ссылаются сторонники повышения пенсионного возраста. Месяц назад премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство уже "вплотную приблизилось к разработке" соответствующего законопроекта. Он подчеркнул, что, с одной стороны, важно "не разбалансировать" бюджет Пенсионного фонда, а с другой - "не создать отрицательных настроений среди людей".

От редакции: Отрицательных настроений они в Кремле стали побаиваться уже после перевыборов Путина - вспоминаем инаугурацию, которой опасались вызвать "негативный интерес". Тот самый "НИИ Пиара", который отслеживает день за днём рейтинги лиц "двуглавого орла" - уже и не скрывает тревоги. Роскошь и бессмысленные с точки зрения даже кратковременного удержания рейтинга информационные кампании, использующие символы царизма и монархические, реакционные настроения - на фоне нового наступления на права трудящихся и пенсионеров выглядят явно не выигрышно. Поднят пенсионный возраст для этих медведевских шулеров - единственный выход в ситуации дефицитности в ПФР.

При всё при этом здания ПФР по всей России, даже в самых разнесённых разрухой уголках - блестят великолепием, а по Москве сотрудники ПФР разъезжают на майбахах и прочих "тачках" класса люкс. Близ метро "Новослободская" есть один такой пунктик ПФР, не давно там были засняты два кабриолета служителей пенсионеров всея района. Как и в 1993-м году (на расстрел здания ВС РСФСР), кремлёвские распорядители накоплений нескольких поколений - желают сами тратить фонд пенсионеров так, как им выгодно. Можно валюты купить, можно вложиться в очередной трубопровод, чтобы самим жить безбедно в случае революции (вывести за рубеж прибыль - и "с концами")... В общем, ПФР становится для самих пенсионеров, настоящих и будущих, всё недоступнее.

Д.Ч.

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