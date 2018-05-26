Стариковская йога против детского центра "Ковчег"

В Москве, в самом её центре разгорается новое противостояние, которое вполне может стать антисобянинской предвыборной кампанией на всё лето. Кратко, суть: несколько детских бесплатных клубов сети "Ковчег" столичные власти обвинили в неприбыльности и нецелевом использовании помещений, выделенных прежде управами. Что поделаешь: централизация и здесь. Сперва централизованно меняли плитку, не спрашивая местных жителей, теперь их лишают досуговых центров, где бесплатно (и это принципиально!) занимаются гимнастикой и в прочих секциях их дети.

Да-да, очередь дошла и до детей. Собянинские кадры тянут лапы туда, где ещё не научились зарабатывать. Они же так повысили "инвестиционную привлекательность" в помощью плитки - пора "отбивать" затраты (не из их карманов, из Нашего бюджета - но нас тут никто не спрашивает, нет механизмов спрашивания). Лето назад мы проклинали плиткоукладчиков - но теперь-то они взялись уже и за то, что благоустраивали, к чему прокладывали свои коррупционные дорожки...

Сюжет прост: муниципальные помещения, которые до сих пор использовались под детские досуговые центры "неприбыльно", желает заполучить для новой команды "бизьнесменов" очередное ГБУ - под символичным названием "Центр". Этот самый "Центр", а точнее его новые гламурные хозяева-друзья, выиграли (а без блата там и делать нечего) президентский грант на преподавание йоги пенсионерам, и теперь на средства гранта (около миллиона) желают благоустроить помещения, которые и без його-"Центра" себя прекрасно чувствовали, пока не случился небольшой и для йогов своевременный пожар, но которые Управа за свой счёт ремонтировать не собирается.

Более того, родители занимающихся там, в филиале "КОВЧЕГ" детей готовы встать на защиту секций, поскольку монетизация любого досуга в ЦАО (а классовое наступление буржуазии идёт тут полных ходом: не для бедняков же тут всё "благоустраивали"?), включая детский, уже вопрос для мэрии Собянин решённый, - тут уж будешь за каждый подвальчик хвататься. Родину-то социалистическую проспали, когда украли её в 1991-м, - так хоть секции бы удержать...

Но собянинцы наступают своей стариковской йогой и чаепитиями (в программе оказываемых ими услуг есть и такое) - на детские секции, остановить их пока не может никто. Под предлогом неприбыльности досуговых центров, блатные собянинские йоги лезут в помещения, чтобы устроить там "Соседские центры". Семейные ценности они защищают, если вы не поняли. Ну, и попутно ставят на коммерческую ногу всё то, что - удивительно! - но было до сих пор бесплатно для жителей ЦАО. А тут не одни буржуи проживают, как ни странно - и граждане, живущие на 20-25 тысяч в месяц, работники уцелевших от приватизации производств, НИИ, работники культуры, искусства, в общем "недобитая капитализмом" (да-да, им на этот раз) советская интеллигенция.

Даём ей слово. И внимательно следим, как "йоги и печеньки" ГБУ "Центра" будут вести себя дальше, каким весмирным потопом обрушатся на "Ковчег", и когда надо будет каждой родительской паре выводить ещё по паре на этот явно классовый и справедливый бой.

Прокурору Тверской межрайонной прокуратуры,

старшему советникy юстиции

Леньшину Дмитрию Ивановичу

Заявление

На протяжении последних семи лет жители г. Москвы, проживающие в Тверском районе столицы, отмечают постоянное сокращение числа социально значимых бюджетных учреждений, как медицинских (городская клиническая больница №24, Родильный дом №б им. А.А. Абрикосовой и Городской консультативно-диагностический центр по специфической иммунопрофилактике, Городская клиническая больница им. С.П. Боткина Филиал №4 (ГКБ 59), готовится к закрытию филиал №1 (ранее ОКБ) ГКБ им. С.П. Боткина, так и культурных, в числе которых Культурный Центр "На Петровских Линиях".

Но наибольшую тревоry вызывает тот факт, что ситуация в Тверском районе города Москвы не является уникальной, она характерна для всей столицы. Исполнительная власть города Москвы проводит преступную политику, направленную на ухудшение качества жизни москвичей повсеместно, результат - целенаправленное уничтожение значительной части социально значимой инфраструктуры столицы.

Данная политика в отношении ухудшения жизни детей основывается на демонстративном игнорировании и вопиющем нарушении должностными лицами города Москвы Конвенции ООН от 20 ноября 1989 г, Конституции РФ, Федеральных и местных законов, направленных на защиту прав детей и граждан, в числе которых:

1) Статья 31 Конвенции ООН от 20 ноября 1989 года;

2) Статьи 2,7 ,38, 45 Констиryции РФ;

З) Федеральный закон от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"

4) Закон г. Москвы от 7.4.1999 N 1б "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве".

Защищая свои права, жители района периодически бывают втянуты в конфликты с руководством Управы района, главы которой, на протяжении всего этого времени, регyлярно сменяются.

В настоящий момент в районе Тверской г. Москвы мы наблюдаем целенаправленную деятельность по переводу социально значимых объектов на коммерческие рельсы, в частности, речь идет о досуговом центре для детей филиала "Ковчег" ГБУ "Центр", расположенном по адресу Тверская ул., д. 12, стр. 7.

21 февраля на электронном портале информационного агентства "Стрингер" была опубликована статья, в которой описаны основные моменты встречи жителей Тверского района г. Москвы с главой Управы района "Тверской" Золотарева С.Е. 19 февраля 2018 г. На встрече обсуждался вопрос функционирования досугового центра, филиала "Ковчег" ГБУ "Центр" (Тверская ул., д. 12, стр.7).

В связи с тем, что я присутствовала на вышеуказанной встрече главы Управы района Тверской с жителями района, родителями детей, пользующихся услугами, предоставляемыми "Ковчегом", я подтверждаю слова, сказанные Золотаревым С.Е. в адрес филиала "Ковчег" и его руководителя Муравьевой Т.Ю. - а именно:

1) неуловлетворенностъ Золотарева С.Е. ведением хозяйственной деятельности руководителем филиала "Ковчег" Муравьевой Т.Ю. в связи с отсутствием процесса извлечения Муравъевой Т.Ю. прибыли из досуговой деятельности;

2) намерение изъятъ полуподвальные помещения, переданные филиалу "Ковчег" для ведения досуговой деятельности и оказания досуговых услуг населению (точных адресов помещений Золотарев С.Е. не назвал);

3) первоначальный отказ заменить помещения, изымаемые и непригодные для занятий в кружках и секциях, на пригодные помещения с окнами, электричеством, канализацией, и необходимыми видами связи на территории района Тверской г. Москвы;

4) после обмена мнениями с жителями по поводу п. 3 обещание подобрать такое помещение в пределах Тверского района при условии замены руководителя филиала "Ковчег" на другого, способного извлекать прибьль из своей хозяйственной деятельности.

В связи с изложенными фактами, прошу провести прокурорскую проверку деятельности главы Управы района "Тверской" г. Москвы в отношении филиала "Ковчег" ГБУ "ЦЕНТР". Прошу проверить правомочность Золотарёва С.Е. по изъятию переданных филиалу "Ковчег" помещений;

2) возможному увольнению по любым причинам Муравьевой Т.Ю. с ее должности руководителя филиала "Ковчег";

Также довожу до Вашего сведения, что 24 декабря 2017 г. в помещении филиала "Ковчег" по адресу Тверская ул., д. 1,2, стр. 7, помещение 1, в спортивном запе, произошло возгорание электроцроводки, в результате чего стены и потолок в зале были покрыты копотью, временная проводка смонтирована небрежно, видны оголенные участки проводов. 25 декабря 2017 г. глава Управы района "Тверской" Золотарёв С.Е был лично поставлен в известность о пожаре. На момент 06 марта 2018 года, несмотря на многократные обращения в ГБУ "Жилищник района Тверской" и к главе Управы со стороны Муравьевой Т.Ю., последствия пожара не устранены по неизвестным причинам. Со слов Золотарёва С.Е., сказанных на встрече с жителями 19 февраля 2018 г, в договоре оказания услуг между филиалом "Ковчег" и ГБУ "Жилищник" не прописано обслуживание ГБУ "Жилищник" электросетей, и Управа собирается оплатить ремонт электросети и устранение последствий пожара за счет средств Управы, но сроки осуществления ремонта Золотарев С.Е. назвать не смог.

ПРОШУ проверить причины, по которым Управа, возглавляемая Золотаревым С.Е., не реагирует оперативно на многократные обращения руководителя филиала "Ковчег" по вышеизложенному поводу, подвергя тем самым опасности здоровье детей, занимающихся в спортивном зале, создавая им условия, при которых дети не моryт реализоватъ свое право на пользование досуговыми кружками и секциями.

С уважением,

Потеряйко Ангелина Юрьевна