Через эстонские банки отмывались миллиарды силовигархии

Финансовая разведка полиции Эстонии считает, что с 2011-го по 2016 год банки страны поспособствовали отмыванию более чем 13 миллиардов долларов, причем основная часть этой суммы - деньги из России. Об этом, как обратил внимание телеканал "Дождь", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу упомянутой службы Мадиса Рейманда.

По словам Рейманда, речь идет о подозрительных переводах денег и ценных бумаг преимущественно из России. Сделки проводились по четырем различным схемам с использованием нерезидентских счетов. При этом значительную роль в этих схемах сыграли счета компаний, базирующихся в Великобритании.

При этом Рейманд посетовал, что у следствия сейчас недостаточно улик, чтобы возбуждать уголовная дела. Проблема заключается в том, что на практике невозможно определить, с какими ранее совершенными преступлениями связаны любые средства или активы сомнительного происхождения. Однако эти сделки не являются прозрачными, а, следовательно, вызывают подозрение.

Bloomberg отмечает, что страны Балтии давно служат коридором, по которому незаконно нажитое в России имущество переправляется в Европейский союз. Впрочем, в последние годы произошло несколько крупных скандалов в финансовой сфере, а борьба с отмыванием ужесточилась.

Так, напомним, в начале мая крупнейший банк Дании Danske Bank подвергся критике в связи со скандалом с отмыванием денег посредством эстонского филиала организации. Управление по финансовому надзору страны сделало банку восемь внушений и столько же предписаний, которые он должен выполнить до 30 июня.

Основные претензии регулятора связаны с "критическими недостатками" в организации деятельности Danske Bank, благодаря которым стало возможным совершение преступления, в причастности к которому подозревают сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и членов семьи президента России Владимира Путина.

Агентство Bloomberg опубликовало 20 ноября 2017-го года материал о суде над топ-менеджерами обанкротившегося "Промсбербанка", через который из России вывели более 10 миллиардов долларов. В тексте говорится, что часть денег отмывалась в интересах ближайшего круга президента России Владимира Путина.

В расследовании указано, что в совете директоров банка работал сын младшего брата отца президента Игорь Путин.

"Промсбербанк" был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, говорится в материале Bloomberg, перевод которого сделал сайт InoPressa.

11 октября 2017-го года Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму в 3,3 млрд рублей в "Промсбербанке".

Как сообщал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств "Промсбербанка".

На скамье подсудимых был еще один обвиняемый - Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.

Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову.

По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей.

"Промсбербанк" был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием "зеркальные сделки", говорится в материале Bloomberg. Эти операции включали покупку акций надежных компаний ("голубые фишки") через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты.

В британских СМИ в апреле появилась информация, что на офшорных счетах в британских заморских территориях россияне хранят 34 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма в пять раз превышает объем средств, которые граждане России разместили в самой Великобритании. По оценке британского подразделения Transparency International, в британский рынок недвижимости вложено не меньше 4,4 млрд "грязных фунтов"; из них не меньше 970 млн приходится на богатых русских. В организации считают, что это лишь "верхушка айсберга".

В опубликованном недавно докладе комитета по международным делам палаты общин британского парламента также говорилось, что российские деньги, которые спрятаны в британских активах и отмываются через лондонский Сити, мешают усилиям правительства Великобритании принять жесткие меры против агрессивной политики Москвы.

"Великобритании непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон, чтобы подкупать наших друзей, ослаблять наши связи и подрывать веру в наши институты", - подчеркивалось в докладе.

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