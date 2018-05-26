"Анатомия мамонта": якутские собиратели бивней готовы дать бой олигархам

Санкционированный митинг в защиту традиционного промысла сбора бивней мамонта прошел 26 мая в Якутске. Поводом для акции послужил фильм "Остров скелетов", показанный федеральным телеканалом "Россия 24". По словам организаторов митинга, его участники считают, что фильм был заказным и клеветническим, в нем Якутия, ее жители и все, кто занимается сбором бивня мамонта, показаны "бандитами и криминальными элементами, правительство - молчаливым и бездушным, органы МВД - неработающими", передает "Якутия 24".

"Дайте выжить простым сборщикам бивня мамонта!", "Долой произвол чиновников Минкульта РФ!", "Мы против рейдерского захвата нашего промысла!", "Не отдадим бивни олигархам!" - гласили лозунги на митинге. Судя по фото, в мероприятии приняли участие несколько десятков человек.

"Мы, легальные сборщики бивней, собираем их только поверхностно на определенном участке, который получаем от "Якутнедра". Мы ни в коем случае не нарушаем недра, у нас есть лицензии. Мы хотим показать этим митингом, что мы действительно простой народ, который честно занимается своим делом. Хотим предотвратить рейдерский захват отрасли, как в свое время захватили "Нефрит" и "Янтарь". У нас система слаженная, легальная и прозрачная. Никакого криминала нет", - сказал главный организатор митинга, член Ассоциации сборщиков бивней мамонта по республике Вадим Протодьяконов.

Как поясняет "Якутия 24", на севере региона сбор бивня на сегодня является практически единственным источником дохода для коренного населения. За последние годы при совместной поддержке республиканского и федерального правительства объемы сбора переработки и экспорта увеличились в несколько раз. Арктическая часть Якутии стала развиваться за счет бивневой отрасли.

Участники митинга обратились к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Егору Борисову с просьбой защитить коренное население Севера и малых предпринимателей региона "от незаконных посягательств чиновников управления Минкультуры по ДФО на традиционный промысел". "Тысячи людей в Якутии могут остаться без источника дохода, предприниматели без своего дела, государство без налогов, а культура коренных малочисленных народов Севера без косторезного искусства", - утверждают митингующие.

Напомним, последним, возмутившим определённые слои общества фильмом похожего тенденциозного содержания, был показанный в апреле на НТВ. Телеканал НТВ снял (на чьи, интересно, денежки? уж не на газпромовские ли - "Газпром-медиа" ведь) фильм о "деле анархистов" (оно же "пензенское дело" и "дело антифашистов"), назвав жену одного из фигурантов дела Виктора Филинкова "главным идеологом" "террористического сообщества "Сеть", которая якобы была завербована Службой безопасности Украины (СБУ). Сюжет телефильма пересказывает ресурс "Медиазона", который следит за судьбой всех фигурантов дела.

"Аресты радикалов прошли по всей стране. По некоторым данным, группа из Пензы была лишь частью организации "Сеть". Возможным главой структуры был 23-летний программист из Петербурга Виктор Филинков, а главным идеологом - его супруга Александра Аксенова", - говорится в фильме.

"Призывать к террору и вооруженному перевороту для Александры Аксеновой дело привычное. По некоторым данным, подрывную работу она вела еще в качестве активной участницы Евромайдана, а позже даже прошла спецподготовку в одном из женских батальонов, принимавшем участие в карательной операции в Донбассе. Навыки конспирации, сомнительная биография и радикальные взгляды Аксеновой - определенные выводы напрашиваются сами собой", - продолжает автор фильма.

Сотрудники НТВ также поговорили с матерью фигуранта "пензенского дела" антифашиста Ильи Шакурского Еленой Богатовой. Сама женщина рассказывала, что дать интервью НТВ ее вынудил следователь, который пообещал, что ее сыну это "зачтется в суде". Матери Армана Сагынбаева Елене Стригиной также следователь сказал дать интервью НТВ. По словам женщины, на вопрос, почему она должна говорить с сотрудниками НТВ, следователь ей ответил: "Ну, ему же дают лекарства", отмечает "Медиазона".

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