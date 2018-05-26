Военспецы из США помогут Грузии объединиться с Абхазией

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в субботу на церемонии в центре Тбилиси поздравил грузинский народ с Днем независимости, отметив, что это касается и соотечественников из Абхазии и Южной Осетии. "Поздравляю наших абхазских и осетинских соотечественников, потому что объединение Грузии состоится вместе с ними, и потому что в 1991 году на референдуме мы вместе сказали, что Грузия является независимой страной", - заявил Маргвелашвили (цитата по "Интерфакс").

Он также поздравил с Днем независимости всех представителей национальных меньшинств. "Поздравляю всех представителей национальных меньшинств, так как особенность грузинского государства заключается в нашем многообразии", - сказал Маргвелашвили.

Президент отметил, что цель Грузии состоит в сохранении независимости страны. "Мы должны создать свободную страну, в которой свободные граждане укрепят нашу родину", - заявил Маргвелашвили.

Перед выступлением президента Грузии на площади Свободы в Тбилиси более 200 новобранцев Вооруженных сил приняли воинскую присягу. Перед трибуной прошли несколько подразделений грузинских войск, в том числе и американские военные инструкторы, готовящие грузинских военнослужащих.

26 мая Грузия отмечает 100-летие учреждения Первой грузинской демократической республики, провозгласившей независимость. Для участия в торжественных мероприятиях в Тбилиси накануне прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте. В начале мая литовское правительство объявило, что отныне официально будет называть Грузию исконным именем Сакартвело.

Напомним, что Абхазия провозгласила независимость от Грузии в 1990-е - после войны 1992-1993 годов между абхазскими и грузинскими вооруженными силами, а Южная Осетия - после российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года. Москва признала суверенитет самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии после событий 2008 года. В качестве самостоятельных государств эти республики, помимо России, также признали Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Обратим внимание, как работала грузинская пропаганда накануне другого, южно-осетинского конфликта, в 2007-м, но на другом направлении (отклекая от готовящегося к августу 2008-го вторжения в Цхинвал). По тогдашней (сентябрь) информации телекомпании «Рустави 2», представители руководства Абхазии и России подписали договор о переносе абхазского участка грузино-российской границы с реки Псоу до реки Бзыбь, то есть России отойдут территории до Пицунды, включая Гагру, Леселидзе и Гантиади. Кто именно подписал документ, не уточняется.

Предположительно, мотивацией для такого решения стала подготовка к Олимпийским Играм в Сочи: олимпийский город, по имеющимся олимпийским правилам, должен находиться минимум в 40 километрах от конфликтной зоны.

Как утверждает телекомпания, сделка вызвала протест у населения Абхазии, и оно даже попыталось провести акции . Но, как говорят, президент непризнанной республики Сергей Багапш сумел убедить соотечественников в экономических выгодах такого решения для населения Абхазии. По предварительной информации, граница будет перенесена через год. Пока неясно, решение о переносе границы останется в силе до проведения Олимпиады, или российская сторона рассчитывает на его постоянный характер...

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