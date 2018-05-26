Псковской независимой прессе мстят за "Турчак-гейт"

Независимая газета "Псковская губерния" получила предупреждение от регионального управления Роскомнадзора за публикацию материала, "содержащего признаки экстремизма". Кроме того, надзорное ведомство отправило материалы проверки в Центр "Э" и региональную прокуратуру, что грозит изданию уголовным делом. Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин заявил "Новой газете", что все происходящее - это новый этап кампании по давлению на журналистов.

Как отмечается, претензии Роскомнадзора вызвала опубликованная в январе колонка Светланы Прокопьевой "Нет, это не выборы", которая начиналась с фразы: "Давайте начнем с очевидного: Владимир Путин узурпировал власть". В предписании Роскомнадзора сказано, что статья "публично, заведомо ложно обвиняет в совершении экстремистских деяний лицо, занимающее государственную должность".

По словам Камалягина, в начале мая его вызвали на допрос в Центр "Э". "Провели дознание, установили, что была публикация, кто автор. Я бы еще понял, если бы за фразу "узурпировал власть" нас обвинили в клевете. Но почему экстремизм?" - отметил он в беседе с "Новой газетой".

Примечательно, что автором жалобы в правоохранительные органы оказался сотрудник администрации области и участник псковского отделения прогосударственного движения "Трезвая Россия" Илья Васильев. "Возможно, это месть самой "Трезвой России", возможно, просьба кого-то из администрации области", - предположил журналист.

Камалягин подчеркнул, что с новыми властями после ухода губернатора Андрея Турчака у газеты "скорее конструктивные отношения, никто не воюет", однако в феврале-марте против "Псковской губернии" началась массированная кампания.

За последние месяцы в редакцию издания приходили самые различные надзорные органы - УФАС, Трудовая инспекция, налоговая. Два рекламодателя рассказали, что им рекомендовали не сотрудничать с изданием. Также на газету "совершил набег" телеканал РЕН-ТВ, который потом выдал традиционный сюжет про поддержку Госдепом и Европой "предателей и агентов" в России. Кроме того, по словам Камалягина, ему поступали угрозы со стороны людей, связанных с силовыми структурами. "Они сказали, что, если мы договоримся, репрессивных мер может не быть. Мы дали понять, что продолжим работать, как работаем. Пока мы не хотим обострять ситуацию и будем ждать. Если они хотят скандала, будет скандал", - заключил главред.

Напомним, "Псковская губерния" прославилась на федеральном уровне в 2014 году в связи с расследованиями гибели и тайных похорон псковских десантников на территории Украины. Кроме того, она была единственным псковским изданием, писавшим об избиении журналиста Олега Кашина и возможной причастности к этому избиению губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Главным редактором газеты тогда был член местного заксобрания Лев Шлосберг, которого, впрочем, вскоре лишили полномочий депутата.

Летом 2016 года управление Министерства юстиции РФ по Псковской области провело проверку, по итогам которой автономная некоммерческая организация (АНО) "Свободное слово", издатель газеты "Псковская губерния", была признана иностранным агентом.

Сам же Андрей Турчак, который после ухода с поста губернатора Псковской области был назначен исполняющим обязанности секретаря генерального совета "Единой России", назвал провокацией наличие репутационных рисков для партии власти из-за сообщений о его возможной причастности к нападению на журналиста Олега Кашина. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"Ничем, кроме как провокацией, назвать это не могу", - заявил Турчак, отвечая на вопрос о том, несут ли репутационные риски для партии власти упоминания его имени в связи с нападением на журналиста. Про "дело Кашина" он сказал: "Расценивать это можно только как попытку захвата бизнеса. Олег Кашин был использован втемную".

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