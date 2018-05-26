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Московский листок

Пашинян пытается прекратить акции протеста в Армении

Опубликовано 26.05.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 0

политика армения майдан
Пашинян пытается прекратить акции протеста в Армении

Типичный буржуазно-либеральный популист, а ныне премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с призывом к участникам акций протеста и осудил их действия.

 

«Для меня непонятно, что есть граждане, которые не реагируют должным образом на призыв прекратить все акции протеста и работать с правительством. Дорогие соотечественники, вновь прошу, призываю и требую прекратить все без исключения акции гражданского неповиновения и работать с правительством для обсуждения и решения волнующих вас вопросов», — недоумевает Пашинян на своей странице в Facebook.

 

По его словам, осуществление акций гражданского неповиновения против правительства, пользующегося доверием народа, означает протестовать против него же или заниматься саботажем.

 

Он попросил своих сторонников распространить этот призыв, объяснить, что продолжение подобных действий может быть расценено как саботаж и получить соответствующую оценку народа.

 

«Разговор должен протекать в атмосфере любви и солидарности», — напомнил Пашинян.

 

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Парламент Армении на специальном заседании 8 мая со второй попытки избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

 

Тем не менее, в Ереване и других регионах страны проходят разнообразные акции протеста, участники которых выдвигают как политические, социальные, так и экологические требования. Таким образом «либеральное» правительство пытается заткнуть недовольных людей, разбуженных к активной политической деятельности, и как обычно, объявить о том, что «революция благополучно завершена».

 

Вот и вся суть типичных «оранжевых» переворотов, когда массовку просят разойтись по домам, когда дело сделано и власть, а также собственность перешла к другим буржуазным группировкам…



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