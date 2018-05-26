Назло подлому Трампу лидеры Северной и Южной Корей снова тепло встретились

Лидеры КНДР и Южной Кореи, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, провели в субботу, 26 мая, встречу в демилитаризованной зоне, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление канцелярии главы южнокорейского государства.

Встреча продлилась два часа - с 15:00 по 17:00 по местному времени. "Оба лидера честно обменялись мнениями по вопросу об имплементации подписанной 27 апреля Пханмунджомской декларации, а также обсудили вопрос об успешном проведении саммита КНДР-США", - заявил представитель президента Южной Кореи.

По его словам, стороны договорились, что Мун Чжэ Ин объявит о результатах переговоров 27 мая.

Южнокорейские СМИ публикуют фотографии, на которых видно, как оба лидера после завершения встречи, улыбаясь, обнялись. Yonhap отмечает, что это может указывать на то, что переговоры были успешными.

По имеющимся данным, Мун Чжэ Ина сопровождал руководитель южнокорейской разведслужбы, а Ким Чен Ына - высокопоставленный представитель ЦК Трудовой Партии Кореи, уточняет "Интерфакс".

Эта встреча Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ином стала второй после переговоров северокорейского лидера и президента Южной Кореи в апреле. По итогам первых переговоров, которые, как и на этот раз, прошли в Пханмунджоме, лидеры, в частности, договорились поддерживать контакты для решения проблем.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что решил отказаться от переговоров с Ким Чен Ыном, запланированных на 12 июня в Сингапуре. Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого Трамп сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится 12 июня в Сингапуре.

Напомним, научный сотрудник Института разоружения и мира при МИД КНДР 25-го мая опубликовал комментарии под заголовком «Кто является главным виновником обострения на Корейском полуострове».

В комментариях он осудил, развёрнутые США с 11-го по 25-е мая, небывалые доселе объединенные воздушные боевые учения «2018 Макс Сендер» и тем приостановили переговоры Севера и Юга на высоком уровне.

В комментариях отмечается, что совместные военные учения США и Южной Кореи – откровенный вызов Пханмунчжомской декларации, которую Север и Юг согласовали и опубликовали на весь мир.

Также разоблачена окончательная цель США: наперекор атмосфере смягчения напряженности на Корейском полуострове все время проводят совместные военные учения, чтобы пришпоривать фабрикацию трехстороннего военного союза и поддерживать своё военное господство в АТР.

Это доказывает и факт того, что объединенные воздушные боевые учения «2018 Макс Сендер» были заранее запланированы именно как объединенные воздушные учения США, Японии и Южной Кореи, на которые мобилизуются стратегические бомбардировщики «B-52», истребители Японии и Южной Кореи. В прошедшем году во главе с США всего 4 раза проводились учения США, Японии и Южной Кореи по ракетной тревоге.

США уже давно пытались втягивать Японию в совместные военные учения США и Южной Кореи. Тем самым военным образом сколачивать Японию с Южной Кореей.

Все эти факты еще раз явно свидетельствуют, что совместные военные учения США на Корейском полуострове – источник обострения ситуации на регионе и глубоко связаны со стратегией распространения господства США над всей Азией.

В комментариях подчеркнуто, что международное сообщество должно повышать бдительность потому, что воинственные силы США и Южной Кореи каждый раз, когда достигнуты важные соглашения между Севером и Югом, обостряли ситуацию военной провокацией, включая совместные военные учения. Требуется правильно различать, кто же является зачинщиком конфликтов, преграждающим путь к примирению на Корейском полуострове.

Если же и в дальнейшем США и Южная Корея продолжат развертывать совместные военные учения, небо Корейского полуострова никогда не будет ясным, также невозможно гарантировать даже и смягчения напряженности, созданное совместными усилиями в настоящее время, и мир, и безопасность региона.

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