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Московский листок

Является ли обворовывание рабочих - законным?

Опубликовано 27.05.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Является ли обворовывание рабочих - законным?

26 мая состоялась акция протеста обманутых строителей и метростроителей компаний "Горизонта", " Глобатек" и "Мегаполиса".

Скандируя - «Верните краденую зарплату!", строители и поддерживающие их московские коммунисты подошли к Приёмной Президента РФ.

Было передано открытое письмо следующего содержания:

 

«Открытое письмо московских строителей.

Мы - рабочие. Мы - строители и метростроители. Мы работали на строительстве метро, МЦК, строек - по 12 и более часов в день. Нам говорили, что объекты, которые мы строим, нужны городу. К сожалению, кому-то понадобились не только наш труд, но и наша зарплата. По крайней мере, мы её не получили до сих пор. Некоторые из нас обратились в органы власти впервые, некоторые ходят по инстанциям почти два года.

Нельзя сказать, что ответа на наши жалобы не было совсем. В конце концов, после множества наших обращений, уголовные дела по ст. 145.1 были возбуждены (дело в отношении ООО «Горизонт» находится в производстве в Следственном управлении по ЦАО, дело в отношении «СК ГЛОБАТЕК» в следственном управлении по ЮВАО).

Однако с делом в магазин не сходишь и родственникам его не пошлёшь.

Мы просим принять меры, необходимые для восстановления наших прав. А если это невозможно, поскольку обкрадывание рабочих является законным способом обогащения предпринимателей, просим также сообщить нам об этом. Дабы мы не тратили на бесполезные жалобы своё и ваше время!»

Что ответят господа из Приёмной, что ещё придётся делать рабочим, чтобы получить, наконец, честно заработанные деньги – посмотрим.

Мероприятие прошло при поддержке профсоюза РПРиУ, коммунистов из ОКП, РКП, Рабочего компаса, Левого блока, ЛОС, АКМ-ТР, СКМ, НКД, РКРП



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