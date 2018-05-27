На выходные продолжу тему еды, хотя в мире и произошли кое-какие интересные события, но отложу их на будни.

Вкуснота

Вопрос о вкусной пище нужно начать не с собственно пищи.

Для многих устройство нашего тела и то, как оно функционирует, по-прежнему остаётся малопонятным, тем не менее, я должен начать с этого хотя бы в двух словах.

Начальник и главный технолог нашего тела – наш Дух – благодарит нас удовольствием, если мы делаем то, что нужно нашему телу для его вечной жизни – когда помогаем Духу исполнить возлагаемые на него Природой задачи.

Совершили половой акт, целью которого Дух имеет рождение потомства (вечную жизнь тела), Дух награждает нас удовольствием, слово для которого люди придумали, – оргазмом. Были голодны, покушали – подбросили в реактор, обслуживаемый Духом, топлива и запчастей, - Дух тоже награждает нас удовольствием, слова которому нет, но удовольствие от сытости после голода, все же, есть. Не так ли?

Таким образом, подоспела формулировка основы вкусной пищи – это твой собственный голод. Другими словами, это потребность твоего Духа (не нравится это понятие, используйте менее точное – «организма») в определенном сырье для поддержания жизни твоего тела. Дашь Духу нужное сырье, и Дух отблагодарит тебя удовольствием, а ты скажешь: «Вкусно!»

Дух – это компьютер, который действует на основе программ, заложенных в нем как вашими родителями и предками, так и созданных самим вашим Духом в течении вашей жизни. Полагаю, что у некоторых людей плохо регулируется программа спасения тела от возможного отсутствия пищи – программа создания в теле энергетических запасов, а они в теле создаются в виде жира. Вроде уже и есть сало, а Дух все требует и требует увеличения запасов: все ему кажется, что вот-вот наступит зима, а с нею и бесконечные бескормица и голод, и Дух пытается и пытается обезопасить ваше тело от этих неприятностей. (Вообще-то, животноводы стараются отобрать животных именно с такой программой – такие животные очень хорошо нагуливают вес). Дух ведь не знает, что люди и сами заботятся о том, чтобы голода не было, Дух ловит момент наличия пищи, чтобы как можно быстрее вырастить тело и покрыть его как можно более толстым слоем жира.

Возможно, у некоторых людей эти программы имеют разумные ограничения, кроме того, возможно, у некоторых людей сбиты программы переработки пищи и кпд ее усвоения, по крайней мере, кпд усвоения энергии очень низок. Мне приходилось встречать людей, которые едят часто и очень много, оставаясь, тем не менее, худыми. (Про таких людей и животных говорят – «не в коня корм»).

Но практически главный философский принцип еды, как таковой:

- пищу делает вкусной твой собственный голод.

Поэтому, кстати, и говорят, что лучший повар это голод. Многие ищут вкусноту пищи в самых дорогих ресторанах, а настоящая вкуснота пищи сидит в нас - надо по-настоящему проголодаться, и многое станет вкусным. В том числе и то, что раньше не нравилось.

Но ограничить вопрос вкусной пищи только этим - мало.

Не стесняйтесь

Не скрою, что кухня это не самая любимая моя комната, и готовлю я только вынуждено, стараясь всё приготовить быстро. Но бывает, что жена в отъезде, я остаюсь один, и тогда я стараюсь на все эти готовки для себя тратить время по минимуму. В частности, я охотно покупаю лапшу быстрого приготовления, но если первый раз я купил её потому, что она готовится быстро, то потом стал покупать её именно потому, что она мне нравится. Нет, я покупаю её не каждый день, но раз в неделю съем её с удовольствием. И когда задумываюсь над тем, а почему это примитивное блюдо мне нравится, то прихожу к мысли, что там, скорее всего, много усилителей вкуса - у этой лапши ярко выражено те вкусы, которые ценители ищут в супе.

И вот о том, что мне нравится лапша быстрого приготовления, завёл разговор с молодой женщиной, имеющей, скажем так, «современные представления о жизни», и вдруг эта женщина с таким видом, вроде сообщает мне военную тайну, говорит, что она тоже очень любит эту лапшу. А почему тайно? А она боится, что если об этом узнает её окружение, то подумают, что она «нищебродка».

Кстати, и за это мне нравится Навальный - он спокойно может на людях есть эту лапшу быстрого приготовления, и плевать ему, что о нём думают.

А вот не менее интересный пример.

Легендарный автопромышленник Америки и миллионер, Ли Якокка, в книге «Куда подевались все лидеры?» описывает свои проблемы после выхода на пенсию, и, в частности, рассматривает идею играть в гольф, тем более, что он по жизни был талантливым игроком-любителем. Но ему этот вид занятий не подходит, поскольку: «Если мне приходилось играть в гольф в субботу, то весь день шел насмарку. Несколько часов я проводил на поле, а потом надо было выпить с партнерами. А если удавалось загнать мяч в лунку с первого удара, то праздник по этому поводу затягивался допоздна». А дальше он в книге описывает свой разговор на тему ухода от дел со вторым по богатству человеком в США. Причём, состоялся этот разговор после игры в гольф в ресторане одного из самых дорогих гольф-клубов Америки: «Несколько лет назад я обедал в гольф-клубе Лас-Вегаса вместе с Уорреном Баффетом. …В свое время Баффет заработал уйму денег. По размеру состояния, которое оценивалось примерно в 44 миллиарда долларов, он был вторым в мире после Билла Гейтса». И что, по-вашему, заказали на обед эти два богатейших человека мира в шикарном ресторане? Правильно, угадали: «Мы съели по чизбургеру, Уоррен выпил свою обычную вишневую колу».

Какой философский вывод нужно сделать? По-настоящему уверенные в себе люди едят не то, что пустит пыль в глаза окружающим, а то, что им действительно нравится. Я бы сказал, что нравится их Духу, что нравится их организму.

Отсюда следует философский принцип еды:

- не стесняйтесь есть то, что вам нравится, а не то, что окружающие считают вкусным или модным.

О вкусах не спорят

Нам пригодится один, как его сейчас называют, «пост» некоей женщины, которая даёт технологию приготовления блюда, которое она без колебаний и сомнений называет «борщом».

Дам эту её технологию «борща» полностью, поскольку впоследствии буду рассказывать, что в подобных технологиях не так, и мне потребуется конкретный пример ошибок. Кстати, женщина, упоминает о Кременчуге, следовательно, сама она, скорее всего, из Полтавской области, а это тоже имеет значение.

«Мне особо скрывать нечего, так что я смело делюсь с вами своим способом приготовления борща.

Прежде всего, я надеваю шляпу, седлаю велик и отправляюсь на рынок за мясом и овощами.

Капуста, картошка, свекла, морковка, помидоры, чеснок, лук, перец сладкий, лимон, зеленый лук и любая другая зелень, перец в горошках, лавровый лист, томатная паста, шейка на кости (600 гр) - все ингредиенты, которые понадобятся нам для приготовления борща.

Когда-то я делала борщ по стандартному рецепту, отдельно жарила овощи, варила бульон, свеклу, но однажды на мою долю выпала нелегкая задача, приготовить борщ в одной кастрюле. Да-да, представьте себе, в доме одного моего хорошего знакомого была всего одна кастрюля! Сначала я расстроилась, потом хорошенько подумала и сварила офигенный борщ.

Именно этот рецепт я использую и по сей день для приготовления борща.

Итак, приступим.

1. Выложим мясо на дно кастрюли (кастрюлю лучше всего брать широкую и с толстым дном, как на фотографии), слегка зальем его водой, поставим на огонь, когда вода начнет закипать, тщательно снимем пенку.

2. Мелко нарубим две большие луковицы и натрем одну большую морковку, после чего выложим овощи в кастрюлю на мясо, туда же кинем перец горошками.

3. Нарубим мелкими кубиками, предварительно очищенные от кожуры помидоры и сладкий перец и через пятнадцать минут добавим их в кастрюлю, где уже томятся лук и морковь.

4. Соломкой шинкуем молодую капусту, высыпаем ее в кастрюлю. Добавляем туда же лавровый лист и две ложки томатной пасты, солим. Накрываем кастрюлю крышкой и томим содержимое 20-30 минут.

Капуста должна пустить сок, а мясо стать мягким и легко отходить от кости.

5. Вынимаем из кастрюли кулинарными щипцами мясо, отделяем его от костей, режим на кубики, закидываем обратно в кастрюлю.

6. Добавляем в кастрюлю с тушеными овощами и мясом воду. Сколько? Я предлагаю вам самим ответить на этот вопрос. Когда вы будете разбавлять ароматные овощи водой, сами поймете, какая консистенция борща вас устраивает.

7. Режем кубиками картофель, добавляем в почти готовый борщ.

8. Одну большую вареную свеклу трем на терке, выжимаем в нее половинку лимона и заправляем столовой ложкой сахарного песка.

9. После того как сварится картофель в кастрюлю можно высыпать свеклу и выжать туда вторую половину лимона.

10. Натереть зубчик чеснока, смешать его с мелко-нарубленной зеленью.

11. Подавать борщ со сметаной и зеленью, приготовленной в пункте 10».

Это не борщ.

Но штука вся в том, что не бывает объективно вкусной еды - такой, которая бы была вкусной абсолютно для всех.

Ну, просто вспомните, что только не едят китайцы, и отнюдь не от голода. Да, есть еда редкая, а посему очень дорогая, есть какая-то вычурная, но нет такой, какую бы ценили все. Я с детства не любил варёный лук в супе, и вокруг меня варёный лук мало кто любил, посему мне казалось, что для всех это такая безусловная гадость - бр-р-р! Но потом встретил людей, которые эту «гадость» обожали. Да, что лук - в той же Норвегии специально дают закиснуть селёдке, чтобы сделать эту невыносимую вонь своим деликатесом. В Исландии закапывают в землю акул и дают им загнить, и потом эту вонючую мерзость скармливают доверчивым туристам, уверяя, что это исландский национальный деликатес.

Американцы не понимают нашей любви к винегрету или салату оливье, и вообще таращатся на нашу гордость - холодец и сало. Селёдка для них - сырая рыба, хаггис - национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов, - гордость Шотландии - вообще запрещено в свободолюбивых США.

Или вот тот же французский шедевр - суп буйабес. Изобрели его изголодавшиеся марсельские рыбаки, которые, продав приличную рыбу, собирали с днища лодок разные морские остатки - мелкую рыбешку, креветок, кальмаров, моллюсков, - бросали это в котёл с водой, крошили в этот бульон сухари, варили и этим варевом утоляли голод. Теперь это варево подают в дорогих ресторанах, и стоимость тарелки супа доходит порой до 200 евро.

На эту тему можно говорить бесконечно, поэтому я подведу итог: ну и что, что эта женщина-полтавчанка варит не борщ?! Ведь это варево ей искренне нравится! И это главное!

Это так, и хотя при этом теряется весь русский смысл борща, но сейчас я говорю о другом принципе еды.

Люди, как правило, боятся новых дел, уверен, что и масса читателей считает приготовление пищи неким таинством, доступным только талантам. Чепуха! Нет в этом никаких таинств, а талант повара нужен при приготовлении только таких блюд, какие мы обычно не едим, и даже не заказываем в ресторане. Мало этого, и оценить этот талант повара могут только люди с талантом исключительной способности распознавать вкусы - едоки без малейших признаков бридости и знающие вкус того, что повар взялся готовить.

Поверьте, нормальным людям эти таланты поваров просто ни к чему.

И даже если вы совершенно ничего не соображаете в поварском деле, то должны понимать, что если вы возьмёте какие-то продукты и подвергнете их тепловой обработке («горячее - не сырое») или даже просто эти продукты покрошите, то получите еду с неким вкусом. Вполне возможно, что с непривычки эта ваша еда вам и вашим близким и не понравится, но это не значит, что она не вкусная. Просто у неё не тот вкус, к которому вы привыкли, который ожидаете и который вам нравится. Пока не нравится. А, может, потом вы привыкнете к такому вкусу и полюбите его.

Ещё детские воспоминания. Мама, как мне помнится, всегда готовила очень вкусную и любимую мною икру из баклажан, как у нас их тогда называли, «синеньких». И вот приезжают к нам гости из Литвы, с ними парень моих лет, подозрительно набирает немного икры на вилку, пробует, потом решительно качает головой: «Нет, я эту кашу есть не буду!».

Приведенный выше рецепт «борща» женщины из Кременчуга - это ещё, куда ни шло. Это ещё хоть как-то по-русски. А вот наткнулся в Интернете на то, как варят «борщ» повара-таланты за рубежом.

«Кулинарный блогер из Манчестера после варки взбивает борщ в блендере, делая суп-пюре. В одном из ресторанов США борщ-пюре делают из желтой свеклы и картофеля и украшают дольками красной запеченной свеклы. В другом ресторане США борщ представляет собой крем-суп с тмином и кокосовым молоком», - сообщает https://fishki.net/2381558-takoj-borw-vy-ewe-ne-probovali.htm. В этой статье в третьем американском ресторане «борщ», представлен в виде пюре, на котором сверху навалена свекла в виде соломки, в четвёртом свеклу довели до состояния пюре, а сверху это пюре посыпали зелёным луком. В Бразилии «борщ» вообще имеет вид чистого пюре, украшенного чайной ложечкой сметаны и листочком укропа, в Швейцарии у «борща» вид пюре, но цвета шоколада, в Италии, понятное дело, «борщ» это макароны даже без видимости бульона, а в Гонконге это тушеные бычьи хвосты с подливкой.

Нет ничего более смешного, чем борщ в виде пюре, но ведь кто-то же это ест и нахваливает!

Со мною была такая история. В Японии хозяева потчевали и потчевали нас в самых дорогих ресторанах только самыми дорогими и чисто японскими блюдами и допотчевали меня до состояния, при котором я уже начал мечтать о хлебе.

Тут оговорюсь. Это было ещё в СССР и сразу после 91-го года. Нам тогда такие пиршества в дорогих ресторанах долго были в диковинку и мы терялись и стеснялись, пока не поняли, что японцы (да и партнёры остальных стран на Западе) водят нас в самые дорогие рестораны не от большой любви к нам, а потому, что деньги за посещение этих ресторанов списываются на представительские расходы фирмы. И работники принимающей фирмы, сопровождающие нас (а сопровождало всегда человека три-четыре), могли поесть в самом дорогом ресторане на халяву, а потом хвастаться перед знакомыми тем, что они там ели. Они, собственно, сами ходили в рестораны, но таскали нас с собой, как пропуск.

Но для нас эта совершенно незнакомая еда была в тягость.

Так вот, среди этих японских блюд с их обилием сырой рыбы, были и кубики тофу - «соевого творога». Этот творог мне казался ну просто никаким, однако раз за разом попадался при очередном банкете. И когда я во второй раз поехал в Японию, то уже более охотно ел этот тофу, а в конце обратил внимание, что он мне нравится! Прошло много лет, и я как-то в Москве в японском ресторане заказал его по старой памяти. И опять - не то!

Вот поэтому так и получается, что масса людей варит чёрт знает что, называет это борщом… и потом ест причмокивая! И нет в этом ничего ни странного, ни позорного.

Таким образом, мы приходим к следующему философскому принципу:

- не бойтесь готовить!

Если вы продукты очистите, как надо, и помоете, и они у вас не сгорят, то какую-нибудь пищу вы обязательно получите. Сначала, возможно, и не то, что хотите, а потом приспособитесь получать и именно то, что задумали. Или полюбите то, что готовите.

Искусство повара

По своей природе борщ это суп.

А суп это блюдо аристократов, о чём ниже. Суп до сих пор так и воспринимают в Европе и в США, поэтому там сильно удивляются, что все русские в обед без какого-либо супа не обходятся. Аристократы, блин!

Почему мы не обходимся - это второй вопрос, а сначала об аристократизме супа - о том, что по западным представлениям, супы едят только аристократы.

Вот пара примеров, подтверждающих это мнение Запада.

Много лет назад, когда ещё просматривал телевизор, наткнулся и несколько минут смотрел эпизод из какого-то художественного фильма, как мне помнится, венгерского. В этом эпизоде, относящимся к началу прошлого века, разорённый аристократ заходит в ресторан и его с почтением обслуживают (думаю, что я начал смотреть этот эпизод, чтобы узнать, чем же он будет расплачиваться?). Но запомнилось другое - то, что ему в ресторане подали. Это был не какой-то стейк, и не национальное венгерское блюдо - гуляш. Это была тарелка прозрачного супа. Аристократ вдохнул его аромат, попробовал ложку бульона, по-моему, досолил и положил в суп маленький красный перчик. Всё это время возле него в напряжённой позе стояли официант и повар с подносом, на котором была разрезанная большая мозговая кость. Повар обернул кость салфеткой, чтобы аристократ не испачкал руку, и подал ему. Аристократ взял кость в левую руку, направил её в тарелку и сверху сильно ударил кулаком. Из кости вылетел в тарелку костный мозг. Вот теперь аристократ, перемешав суп, набрал полную ложку, отправил её в рот, задумался, а потом кивнул повару - это то! И счастливый повар ушёл на кухню.

Наверное, этот эпизод трудно понять, поэтому задумайтесь. Повар это мастер (так подразумевается), а мастер обязан делать то изделие, что ему закажут, а не что получится. Поэтому настоящий повар, во-первых, пробует то, что готовит, чтобы получилось то, что он задумал или что запросил клиент-гурман!

Слесарь десять раз промеривает деталь в ходе ее обработке, портной раза два вызовет на примерку, а вот виденные мною в телевизоре повара, даже сверх меры разрекламированные, не пробуют то, что готовят! Вообще! Ни по ходу, ни в конце. Не пробуют исходные продукты, а я помню, как мама даже мясной фарш пробовала на вкус прежде, чем жарить из него котлеты. Что это за повара, и что у них за блюда?

Да, разумеется, их блюда имеют какой-то вкус, но это вкус «как получится». И эти модные повара сейчас набились в рестораны и уверяют, что готовят какие-то невиданные вами деликатесы, хотя на самом деле готовят, что получится.

И чем больше я на эту нынешнюю телевизионную кулинарию смотрю, тем больше убеждаюсь, что это блюда не для еды, а для понта – чтобы можно было похвастаться, что ты ел нечто такое-эдакое. Смысл этих блюд: берется как можно больше продуктов (желательно редких и дорогих), все это режется, а потом совместно варится или тушится, результат выкладывается на тарелку и художественно оформляется.

Вот, ещё пример. Разрекламированная тетка из Америки учит, как варить суп из оленины. Тётка в кастрюле на масле обжаривает кубики оленины, а в это время мелко режет все виды овощей от болгарского перца до цветной капусты. Эту груду овощей валит в кастрюлю на оленину (и эта груда из кастрюли горкой торчит), но предварительно заливает в кастрюлю консервированный мясной бульон из магазина и банку консервированной фасоли, после чего безо всякой пробы у этой мастерицы «великолепный суп» готов! Кайф, блин! Может и кайф, но при чем тут оленина и при чем тут повар?

Так вот, высшим мастерством повара является суп, поскольку именно бульон (раствор вкусов) можно подогнать под тот вкус, который повар хочет. И если кто-то покупает бульон в магазине, то это даже не стряпуха, это так – «Хазанов из кулинарного техникума».

Или вот итальянский маэстро учит готовить десерт: в крем сыпет все пряности, что нашлись на кухне, а заправляет все шафраном. Посмотрел в Википедии: шафран самая дорогая в мире пряность, кроме того, он не сочетается ни с какими иными пряностями, то есть у него такой тонкий вкус, что его бесполезно класть в блюдо, если вы уже вогнали в это блюдо лавровый лист или пару почек гвоздики.

Но раз дорого, значит, вкусно! И вам советуют загонять в блюдо шафран вместе с гвоздикой.

Во-вторых, давайте отойдём и взглянем на повара издалека.

Настоящий повар (а не «как получится») - специалист, настоящий повар гордится своим мастерством, но кто это оценит? Посетители ресторана? Да им что ни дай, а они всё будут или хвалить или ругать.

По-настоящему похвалить настоящего повара может только настоящий гурман - тот, кто понимает, каким блюдо должно быть на вкус. Возвращусь к эпизоду из этого венгерского фильма. Я тогда переключил программу, но думаю, что ресторан вообще с этого аристократа денег не брал - для ресторана была честь и реклама, что этот гурман обедает у них.

Ещё раз: любое блюдо, кроме супа, способен приготовить любой человек, даже тот, у кого полностью отсутствует способность ощущать кулинарные вкусы - 100% бридость. Возьмите соответствующий кусок мяса, раскалите на сковородке масло и положите на неё этот кусок сначала одной стороной, а когда он зарумянится - переверните. Немного потренируетесь, и будет вам пресловутое Medium Rare. Шашлык и даже плов не далеко от стейка ушли.

Если не верите, то просмотрите ролики, в которых «выдающиеся повара» учат вас, как готовить самые разнообразные блюда, - они же не пробуют на вкус то, что готовят. В этом плане мне нравились один из роликов серба Сержа Марковича, автора кулинарных книг, между прочим, дававшего в своих роликах много толковых советов. Мужик с юмором, и в одной из передач он совал, совал на сковородку всё, что купил на Дорогомиловском рынке Москвы (я его там как-то видел), а в конце сказал: «Надо и самому попробовать, может, и в самом деле получилось что-то вкусное».

Но если эти мэтры кулинарии получают то, что получится, то что вам мешает это получить? Что-то всегда получится. Особенно, если не знаешь вкуса того, что готовишь.

Вернусь к теме: иное дело суп. Это, прежде всего, раствор с определённым содержание определённых молекул. И у этих молекул есть такое особое сочетание в бульоне, которое очень ценят любители данного супа. Но нет приборов, которые бы тут же на кухне определили это правильное соотношение в этом бульоне, и таким прибором является только способность повара чувствовать вкус. И способность чувствовать вкус у того, кто этот суп ест. В этой способности чувствовать вкус и есть талант настоящего повара, поскольку повар, пробуя суп, может добавками довести его состав именно до того вкуса, который могут оценить гурманы. В этом, а не конкурировании с художниками-абстракционистами в украшении блюда, талант повара.

Но об этом мы ещё поговорим, а пока отметим очередной философский принцип:

- чем бы вы ни руководствовались, берясь за варку супа, или чем бы ни руководствовались, заказывая суп для еды, имеете ли вы тонкий вкус или не имеете вкуса вовсе, но в любом случае вы ведёте речь о блюде гурманов, которых удовлетворить может только очень искусный повар.

Поэтому уважайте суп как блюдо, требующее максимального таланта для своего приготовления. Не длительного времени, ни дефицитных продуктов, а только таланта.

В продолжении рассмотрим, почему и борщ, как один из видов супа, это тоже аристократическая еда.

(продолжение следует)

Философия борща