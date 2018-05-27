Активный гражданин готов снова стать мэром Москвы

А может хватит, накуражилось уже?..

Как сообщает агентство «Москва», о принятом решении участвовать в выборах мэра Собянин объявил в ходе празднования дня рождения проекта «Активный гражданин» в Парке Горького. Он объяснил это ответственностью за начатые при нем проекты.

Оно как-то никто и не сомневался, и даже уверены все, что именно Собянин и выиграет эти выборА.

Но что за мотивация идиотская?

Начал проекты - хорошо, но разве договаривались, что ты будешь их доводить до конца? Вот Никита Хрущев обещал коммунизм к 1980 году. А поскольку коммунизм так и не посроили, то Хрущев должен до сего дня сидеть в кремле и достраивать, что начал?

Или вот товарища Троцкого из страны выслали, а ведь он мировую революцию не докончил! Нао было, чтоб до конца довел...

А так да, проекты мощные. Говорят, на одну переделку Триумфальной площади Маяковского денег ушло - на луну можно было слетать. А ведь в Москве столько еще площадей, столько качелей можно установить!

Ну как же Собянину уйти, все бросить вот так...

Кстати, Собянин третий, кто объявил, что пойдет на выборы. До него - Красовский и Сурайкин, после пока никого. А что, хорошая компания! Других даже и не надо.

Анатолий Баранов