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Московский листок

Активный гражданин готов снова стать мэром Москвы

Опубликовано 27.05.2018 в разделе комментариев 1

выборы собянин цик явка
Активный гражданин готов снова стать мэром Москвы

А может хватит, накуражилось уже?..

Как сообщает агентство «Москва», о принятом решении участвовать в выборах мэра Собянин объявил в ходе празднования дня рождения проекта «Активный гражданин» в Парке Горького. Он объяснил это ответственностью за начатые при нем проекты.

Оно как-то никто и не сомневался, и даже уверены все, что именно Собянин и выиграет эти выборА.

Но что за мотивация идиотская? 

Начал проекты - хорошо, но разве договаривались, что ты будешь их доводить до конца? Вот Никита Хрущев обещал коммунизм к 1980 году. А поскольку коммунизм так и не посроили, то Хрущев должен до сего дня сидеть в кремле и достраивать, что начал?

Или вот товарища Троцкого из страны выслали, а ведь он мировую революцию не докончил! Нао было, чтоб до конца довел...

А так да, проекты мощные. Говорят, на одну переделку Триумфальной площади Маяковского денег ушло - на луну можно было слетать. А ведь в Москве столько еще площадей, столько качелей можно установить!

Ну как же Собянину уйти, все бросить вот так... 

Кстати, Собянин третий, кто объявил, что пойдет на выборы. До него - Красовский и Сурайкин, после пока никого. А что, хорошая компания! Других даже и не надо.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Отъебите меня, украинци!
Светлана Скотинова, русская, уродская, многодетная написал 27.05.2018 00:27
Хуйца, хуйца хочу, хуйца крепкого, хуйца украинского!
Выебите, отЪебите меня, украинци!
А то сколько не ебyсь я с русскими недоЁбами - одни ушлЁпки, уЁбки, уроды и дебилы выходят!
Ведь хyИ у русских мелкие, мягкие, тонкие, короткие.
Ебсти толком не могут, одни недоЁбки постоянно выходят.
Не могу я наметать крепких сильных карателей моему кумиру, ГовноПутому презику или иначе - Хуйлу!
Украинца хочу!
Украинца с жостким, длинным толстым мощным Хyeм!
Выебите же меня, украинци!
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