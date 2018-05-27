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Назарбаевы пригрозили закрытием социальных сетей

Опубликовано 27.05.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 0

казахстан назарбаев астана

Именно об этом и говорила на заседании 15-го Евразийского медиа форума дочь диктатора – Дарига Назарбаева перед сотнями делегатов из 60-ти стран, подчеркивая деструктивность многих пользователей, якобы распространяющих через социальные сети альтернативные новости и тем формируют оппозиционные настроения в обществе. Она выразила сожаления о доступности интернета для граждан Казахстана и в особенности социальных сетей, которые представляют, опасность для трона ее отца и всей правящей семейки.

«Упрощенный доступ на просторы Интернета открыл доступ не только талантливым людям, желающим самовыражения, но и авантюристам, преступникам, пропагандистам всех мастей…» — заявила Назарбаева. «Настоящим бедствием стали так называемые тролли — невидимые бойцы информационных войн, а также производители фальшивых новостей и фейков. На этом фоне таблоиды выглядят вполне прилично», – сетовала преемница и соправительница отца.

Не отставал от дочери и «лидер нации», также встревоженный тем, что все больше казахстанцев предпочитают узнавать о новостях в социальных сетях, а не на страницах официальной прессы или из передач государственных телеканалов. По оценкам придворных аналитиков, аудитория этих правительственных СМИ резко сужается в последнее время, социальные сети сами по себе стали единственными источниками альтернативной информации и площадкой для обсуждения ситуации в стране. В тексте обращения Назарбаева участникам форума также чувствовалось озабоченность верхушки.

Это означает только одно – неминуемую частичную или полную блокировку фейсбука, ютуба, канала телеграмм и других популярных сетей и мессенджеров под предлогом борьбы с «экстремизмом» и распространением «заведомо ложных слухов» в интернете. Такие полномочия есть сейчас и у КНБ, и у министерства информации, и у судов, и у прокуратуры.

Без объявления такой блокировки уже с перебоями работают в Казахстане как фейсбук, так и ютуб, а также популярный мессенджер телеграмм. Все это показывает страхи небожителей перед мобилизационными возможностями социальных сетей, которые позволили собрать и провести многочисленные митинги против продажи земли в частную собственность и в долгосрочную аренду иностранным корпорациям в 2016-м году.

Нынешний глубокий социально-экономический кризис и проводимые антинародные реформы вместе с массовой приватизацией вызывают процессы обнищания и общий рост недовольства в широких слоях общества.

Поэтому и хотят Назарбаевы запретить социальные сети и затруднить гражданам пользоваться интернетом, чтобы не дать организоваться, максимально информационно и политически изолировать массы и постараться законсервировать все процессы внутри страны в преддверие избрания Дариги вторым президентом при Елбасы, пожизненном руководителе Совбеза.

Монархии не нужны площадки для обсуждений, дискуссий и выражения протеста! Ей нужна тишина для дальнейшего ограбления страны и угнетения народа…



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