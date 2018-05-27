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Московский листок

В отличие от Трампа, Ким Чен Ын твёрд в намерении встретиться

Опубликовано 27.05.2018 в разделе комментариев 1

сша кндр примирение южная корея
В отличие от Трампа, Ким Чен Ын твёрд в намерении встретиться

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время внезапной для публики встречи со своим южнокорейским соседом Мун Чжэ Ином заявил, что твердо намерен провести саммит с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на то, что последний несколькими днями ранее отменил его, сообщает в воскресенье информагентство "Ренхап". 

"Ким Чен Ын поблагодприл Мун Чжэ Иина за его усилия для подготовки саммита между КНДР и США, намеченного на 12 июня, и выразил твердое намерение провести эту историческую встречу", - говорится в сообщении ЦТАК (Центрального телеграфного агентство Кореи), которое цитирует "Ренхап". 

В свою очередь, сообщается, что президент Южной Кореи призвал Ким Чен Ына добиться встречи с Трампом и пожелал извлечь максимум пользы из переговоров. 

В минувший четверг было опубликовано письмо Трампа северокорейскому лидеру, в котором президент США упрекнул Ким Чен Ына в "необычайной злобе и открытой враждебности" в связи с тем, что Пхеньян пригрозил отменить саммит из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. 

Тем не менее, обе стороны продолжили подготовку к переговорам в Сингапуре. Между тем, в прессе появились сообщения о том, что закончить приготовления к 12 июня технически невозможно, что разозлило Трампа, настаивающего, что времени (на случай, если он передумает) еще предостаточно. 

В субботу президент США сообщил журналистам, что подготовка к саммиту с Северной Кореей идет "очень хорошо".

Напомним, лидеры КНДР и Южной Кореи, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, провели в субботу, 26 мая, встречу в демилитаризованной зоне, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление канцелярии главы южнокорейского государства. 

Встреча продлилась два часа - с 15:00 по 17:00 по местному времени. "Оба лидера честно обменялись мнениями по вопросу об имплементации подписанной 27 апреля Пханмунджомской декларации, а также обсудили вопрос об успешном проведении саммита КНДР-США", - заявил представитель президента Южной Кореи. 

По его словам, стороны договорились, что Мун Чжэ Ин объявит о результатах переговоров 27 мая.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1172 написал 27.05.2018 11:25
Сионисты десятилетия держали в кабале немцев, создав ГУЛАГ под название ГДР?
.
Видимо, кима повесят по восточному обычаю за издевательства над корейцами в северной части страны?
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