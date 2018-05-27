В секторе Газа ВВС Израиля атаковали лагерь "Хамас"

Армия обороны Израиля в субботу поздно вечером нанесла удар по военным целям движения "Хамас" в южной части сектора Газа. В заявлении военных утверждается, что атака была произведена в ответ на попытки нанести ущерб инфраструктуре безопасности в районе израильской границы.

"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удар по военным целям в принадлежащем террористической группировке "Хамас" лагере на юге сектора Газа. Атака произведена в ответ на инцидент, в ходе которого ранее в субботу несколько подозреваемых нарушили израильскую границу и попытались нанести ущерб инфраструктуре безопасности, а также на продолжающиеся попытки сломать забор безопасности в ходе беспорядков на границе, которые регулярно организовывает "Хамас", - цитирует армейскую пресс-службу ТАСС.

По словам военных, они рассматривают с максимальной серьезностью "угрозу, которую представляют ежедневные попытки ХАМАС нанести ущерб инфраструктуре безопасности на израильской территории", и "полны решимости выполнить свою миссию по защите граждан Израиля.

В армии подчеркнули: "Хамас" несет ответственность за все угрозы, исходящие с территории сектора Газа, и будет сталкиваться с последствиями своих действий против израильских граждан и израильского суверенитета".

Отметим, что в последнее время обстрелы сектора Газа со стороны армии Израиля происходят регулярно. Так, 23 мая израильские ВВС нанесли удар по позициям "морской полиции" "Хамаса", а также по нескольким военным объектам. Авиаудары также наносились якобы в ответ на прорыв через границу группы палестинцев.

17 мая Армия обороны Израиля обстреляла объекты "Хамаса" в северной части сектора Газа - военный комплекс и три цели, связанных с производством оружия. "Атака проведена в ответ на пулеметный обстрел города Сдерот и несколько инцидентов со стрельбой против наших сил в течение дня", - говорили военные.

Отметим, что 14 мая, в День открытия посольства США в Иерусалиме, несколько десятков палестинцев погибли в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа. Сотни человек получили ранения. Палестинцы обвинили армию Израиля в применении боевого оружия для подавления мирной акции протеста. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал действия военных самозащитой.

А уже 17 мая ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли авиаудары по объектам "Хамаса" по северной части сектора Газа. Информация о пострадавших на данный момент не поступала, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на осведомленные источники.

Вскоре пресс-служба ЦАХАЛа на своей странице в Twitter сообщила о том, что израильские истребители поразили цели, четыре из которых "относятся к военному комплексу террористов, а еще три связаны с производством оружия".

"Атака проведена в ответ на пулеметный обстрел города Сдерот и несколько инцидентов со стрельбой против наших сил в течение дня", - добавили представители ЦАХАЛа.

По информации СМИ, в результате обстрела 16 мая был причинен ущерб шести домам в Сдероте, в том числе дому бывшего мэра города Эли Мойала. Сообщалось, что израильская территория была обстреляна из тяжелого стрелкового оружия.

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