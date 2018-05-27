Четырех погибших в Сирии военных из Забайкалья, о которых умолчали в Минобороны, похоронят в Чите

Министерство обороны РФ в воскресенье, 27 мая, после распространения в СМИ информации о погибших в Сирии военных из Забайкалья, отчитались о гибели в этой ближневосточной республике четырех российских военнослужащих. Еще трое россиян, как сообщили в ведомстве, получили ранения.

По информации министерства, двое российских военных советников погибли во время атаки боевиков на позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, передает "Интерфакс". Точная дата инцидента не сообщается.

В ведомстве уточнили, что террористы атаковали артиллерийскую батарею сирийской армии. Во время боя, продлившегося около часа, были уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением.

В отражении наступления участвовали сирийские военнослужащие вместе с российскими офицерами, прикомандированными из состава аппарата военных советников. В результате два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь, отчитались в ведомстве.

При этом двое россиян скончались уже в больнице, несмотря на усилия военных медиков. Все погибшие в бою российские военные представлены к государственным наградам, отметили в министерстве.

Ранее в воскресенье в СМИ распространилась информация о четырех военнослужащих из Забайкалья, погибших в Сирии при обстреле 23 мая 200-й артиллерийской бригады. Минобороны РФ не сообщало об этих жертвах до того, как сведения попали в прессу.

По информации читинских СМИ, один из погибших - старший лейтенант Сергей Елин, второй - сержант Игорь Михайлов. Их останки доставили в Читу в закрытых гробах и не открывали для родственников на церемонии прощания, которая прошла в городе 27 мая. Имена двух других жертв неизвестны. При этом в соцсетях распространяются сведения о том, что погибших могло быть больше - до шести человек. Есть информация и о раненых.

По сведениям "Читы.ру", четверо погибших военных служили в 200-й артиллерийской бригаде, дислоцирующейся в закрытом поселке Горный в Улетовском районе. Два независимых источника сообщили изданию, что военнослужащие погибли в Сирии при обстреле бригады 23 мая. В Минобороны ранее не сообщали об этом инциденте.

Между тем погибших при обстреле может быть до шести человек, следует из комментариев в паблике "Аноним Армия" в социальной сети "ВКонтакте". Там же приводится информация о раненых.

Кроме того, как обратила внимание группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), в соцсетях за последние дни распространились сообщения о гибели в Сирии 25-летнего российского военнослужащего Кирилла Полищука. Сообщается, что россиянин погиб 23 мая. Но имеет ли его гибель отношение к инциденту с обстрелом бойцов 200-й бригады, не уточняется.

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