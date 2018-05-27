Чатный самолет, проводивший сельскохозяйственные работы, разбился под Рязанью

В Рязанской области в субботу вечером разбился легкомоторный самолет, проводивший сельскохозяйственные работы в районе населенного пункта Кобылино, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. На борту воздушного судна находился один пилот, он погиб.

По словам собеседника агентства, на земле жертв и разрушений нет. В Единой дежурно-диспетчерской службе Ухоловского района уточнили, что самолет принадлежал предпринимателю из Рязани. "Погода была летная, что стало причиной крушения, сейчас устанавливается", - добавила представитель ЕДДС.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, в свою очередь, сообщила, что по факту крушения самолета "Бекас" начата проверка.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - заявила Марковская. На месте крушения сейчас также работают экстренные службы.

Напомним, и в отечественной гражданской авиации всё не слава богу.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Алроса" днем в воскресенье 20 мая прервал взлет из петербургского аэропорта Пулково. Экипаж был вынужден вернуть воздушное судно на стоянку из-за неисправности двигателя. На борту лайнера находились 156 пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, лайнер должен был проследовать рейсом Санкт-Петербург - Москва. В 13:45 самолет начал разбег по взлетной полосе, но остановился и вернулся на стоянку. Все находившиеся на борту 156 пассажиров вернулись в аэропорт.

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