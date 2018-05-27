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Московский листок

В Ставрополе тоже бьют правде по лицу, желая укоротить язык

Опубликовано 27.05.2018 в разделе комментариев 0

пресса ставрополь
В Ставрополе тоже бьют правде по лицу, желая укоротить язык

Неизвестные напали в Ставрополе на журналиста Антона Чаблина. Злоумышленники догнали мужчину в центре города и ударили по лицу. Сам журналист связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью. 

По словам Чаблина, нападение было совершено около 10 часов вечера на проспекте Карла Маркса, сообщает "Радио свобода". Двое молодых людей догнали журналиста с криками "Антоха! Будешь знать, как язык распускать!". 

Затем один из хулиганов ударил журналиста в лицо. Оба нападавших скрылись с места нападения на машине. 

После инцидента Чаблин обратился в полицию с заявлением о преступлении по статье 144 часть 3 УК РФ (воспрепятствование журналистской деятельности, сопряженное с применением насилия). По мнению журналиста, нападение связано с его профессиональной деятельностью. В частности, причиной могла стать серия публикаций о коррупции во время распределения участков в Кавминводах и Ставрополе. 

Как отмечает "Кавказский узел", на странице Чаблина в Facebook 16 мая были опубликованы ссылки на два его материала. В одном из них речь шла о планах правительства России потратить в ближайшие два года почти миллиард рублей на благоустройство Кисловодска и о разрушении городских памятников, в другом - о требовании жителей Ставрополя сохранить архитектурный комплекс на улице Морозова.

Напомним, в течение последней недели приходили разные негативные новости о журналистской жизни. 

Самой мрачной, хоть и запоздалой из них "новостью" было известние об убийстве Сергея Рожкова в туапсинской полицейской комендатуре. 6 апреля 2018 года кубанский журналист Сергей Рожков, бывший политзаключённый, член КПРФ, был обнаружен мёртвым в отделе МВД России по Туапсинскому району (ул. Мира, 11). В данном учреждении Сергей Рожков находился по причине возбуждения уголовного дела, в котором он обвинялся «в незаконном проникновении в чужое жилище», а также в «угрозе убийством».   

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