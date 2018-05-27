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Московский листок

Россия заплатит Турции 1 миллиард долларов за газ, поставленный в 2015-2016 годах

Опубликовано 27.05.2018 в разделе комментариев 2

Россия заплатит Турции 1 миллиард долларов за газ, поставленный в 2015-2016 годах

Россия предоставила Турции 10-процентную скидку на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, за эти два года РФ вернет Турции порядка одного миллиарда долларов.

Турецкий президент напомнил, что в 2015 году Турция обратилась к России с требованием о скидке в цене на природный газ, поставляемый по «Голубому потоку» и Западной ветке. Российская сторона отказалась удовлетворять это требование, и тогда Анкара обратилась в Международный арбитраж, напомнил турецкий лидер.

"По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно $1 млрд, будет возвращена Турции", - цитирует Эрдогана Anadolu.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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РФ вернет Турции порядка одного миллиарда долларов.
бедная россия написал 27.05.2018 22:34
РФ вернет Турции порядка одного миллиарда долларов.
--- это не только удар в спину пукину - но и полное фиаско пукина
бедная россия - жаль простых пиплов !
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откат процентов 90?
корнхолио написал 27.05.2018 22:19
и что только турция не делала что б насолить россии? Самолет сбила, Крым демонстративно не признала, посла убила... ну что еще надо?
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