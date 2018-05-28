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Московский листок

Не пора ли и патриарху декларировать свои доходы?

Опубликовано 28.05.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл богатство
Не пора ли и патриарху декларировать свои доходы?

Прежде чем что-то ответить, посмотрите на эту картинку. Прибывшего патриарха Кирилла, кроме отцов города, встречает почетный воинский караул.

На каком основании? Он что - генерал? Командующий войсками гарнизона? Нет. Тогда почему воинские почести?

Как «второразрядный агент советского КГБ Михайлов», он вряд ли имел звание выше капитана. Впрочем, справьтесь на Лубянке - они уточнят.

 У нас светское государство, которое по Конституции отделило от себя церковь. Так что этот караул, по мнению экспертов, есть явное попрание Основного закона страны.

Они же и добавляют, что патриарх давно считает устаревшим этот главнейший конституционный принцип. Он давно позиционирует себя высокопоставленным чиновником и потому требует всяческих почестей.

По Москве разъезжает, как нам объясняют, на «Мерседесе» с «мигалкой» из президентского гаража с президентской охраной. Господу богу он охрану своей персоны, стало быть, категорически не доверяет.

Но это полбеды. Патриарх на полном серьезе считает, что государство строит мало церквей и требует еще больше. Зачем, если верующих не прибавляется? И даже наоборот?

По подсчетам МВД, на ночные пасхальные богослужения по стране 8 апреля пришло менее 4% граждан России. Это менее 2 млн. чел. Увы и ах.

Службы в храмах проходят по утрам и вечерам, а днем они работают как лавки по продаже всякой церковной утвари. Свечки, крестики, иконки, календари, книги....

И тут же, естественно, принимают «за свободное пожертвование» записки за здравие и за упокой. А все больше по жестко установленной таксе.

А еще берут гонорары посущественнее за другие услуги: от крещения новорожденного до соборования смертельного больного и отпевания перешедшего в другой мир. Никаких скидок усопшим.

Когда пытаешься выяснить, куда же уходят столь солидные приходские дивиденды, батюшки уклончиво поднимают глаза к небу. Понимать надо так - в ведомство г-на предстоятеля...

А еще РПЦ имеет довольно прибыльные контракты о «сотрудничестве» с «Роскосмосом» - освящает их ракеты перед стартом по цене 150-170 тыс. руб. за штуку. Договор с МЧС за молитвы против засухи и наводнений с облетом местности. Ангажемент с Минобороны - об этом вам член КПСС Шойгу расскажет. Сам патриарх бывает на его коллегиях. Только во зачем?

Недавно прошел совместный крестный ход с ГИБДД против ДТП. Значит, налажены коммерческие контакты уже и с МВД,

Как пояснил недавно столичный мэр С.Собянин, в Москве за счет верующих (2-3%) и неверующих (97-98%) успешно выполняется программа «200 храмов».

На каком основании город тратит бюджетные миллиарды на нужды отделенной от государства РПЦ?

Словом, принципы транспарентности, социальной справедливости и гласности давно требуют поставить вопрос о ее собственности РПЦ, доходах самого патриарха и членов его Синода. Не голодают же они. Какие-то же стабильные доходы получают.

Раз за наш с вами счет строятся церкви, мы должны знать и об этом.

Не так ли?



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