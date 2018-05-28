Ленин и Маяковский - главное, что есть в Москве

Известный актер и музыкант Джонни Депп, приехавший в Москву с единственный концертом группы Hollywood Vampires, уже успел посетить мемориальную квартиру Маяковского и посмотреть мавзолей Ленина.

По словам музыканта, Маяковский один из самых его любимых поэтов, в котором были «страсть, драйв, много силы».

Помимо этого, Депп высказал свое мнение о русских девушках. «Славянские черты лица — это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение», — добавил он.

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Вот так вот! Первое - это про "быдло": в глазах тысячелетняя культура.

И то сказать, когда "Мэйфлауэр" привез в Северную Америку первых поселенцев, шел 1620 год - в Москве уже царствовала династия Романовых, Кремль и собор Василия Блаженного были уже не только построены и даже начали ветшать от времени.

Но самое главное, что для Джонни Деппа главное в русской культуре, с которой он основательно знаком, это прежде всего Ленин и Маяковский, то есть проклинаемая нынешней образованщиной "совковая" культура. А вот не Бродский и Столыпин, и даже не Николай Второй.

А.Б.