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Московский листок

Ленин и Маяковский - главное, что есть в Москве

Опубликовано 28.05.2018 в разделе комментариев 2

революция ленин маяковский
Ленин и Маяковский - главное, что есть в Москве

Известный актер и музыкант Джонни Депп, приехавший в Москву с единственный концертом группы Hollywood Vampires, уже успел посетить мемориальную квартиру Маяковского и посмотреть мавзолей Ленина.  

По словам музыканта, Маяковский один из самых его любимых поэтов, в котором были «страсть, драйв, много силы».

Помимо этого, Депп высказал свое мнение о русских девушках. «Славянские черты лица — это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение», — добавил он.

***

Вот так вот! Первое - это про "быдло": в глазах тысячелетняя культура.

И то сказать, когда "Мэйфлауэр" привез в Северную Америку первых поселенцев, шел 1620 год - в Москве уже царствовала династия Романовых, Кремль и собор Василия Блаженного были уже не только построены и даже начали ветшать от времени. 

Но самое главное, что для Джонни Деппа главное в русской культуре, с которой он основательно знаком, это прежде всего Ленин и Маяковский, то есть проклинаемая нынешней образованщиной "совковая" культура. А вот не Бродский и Столыпин, и даже не Николай Второй.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Уважаю
Гнев написал 28.05.2018 01:04
Депп молодец уважаю, добавить нечего, разве что плюнуть в сторону некоторых наших говноактеров и говнорокеров
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так это и не образованщина даже
Victor написал 28.05.2018 00:46
Это компрадоры. Сторонники колониального статуса России. По службе положено хвалить колонизаторов и описывать ужасы быта несчастных диких аборигенов. Ничего оригинального. А у Деппа: все же в предках и индейцы. Они это проходили. На себе.
А по смыслу: Ульянов- конечно наследник многовековой традиции русского противостояния государству. От первых староверов включая Кропоткина Толстого и прочих. Одна из самых ключевых фигур этого жанра. Первый кто смог. Нет это не ставит вне критики ни искомую традицию ни Ульянова персонально. Но масштабность отрицать нелепо.
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