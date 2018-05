Уведомление об отключении мозгов

Получил из Конфликтной комиссии ЖЖ Уведомление об ограничении доступа [398-153785]. Сам текст полностью см. далее. А начну с моего ответа на это уведомление:

«Дорогая конфликтная комиссия, просто кликните по ссылке в приведенном вами уведомлении Роскомнадзора, прочитайте внимательно пост и убедитесь в очевидном: что в нем НЕ СОДЕРЖИТСЯ указанный материал, «а именно текст за авторством Бориса Стомахина «Насилие как метод» — там лишь есть ссылка на другой пост. То есть, вам прислали заведомо ложную информацию, а вы ее просто транслируете, даже не потрудившись провести элементарную проверку. Не надо так :-( ».

Публикация выступления в открытом суде грозит журналисту сроком в 7 лет

P.S. Примечание: эти мрази уже несколько раз с 2013 по 2016 годы пытались меня достать, предъявляя в качестве «распространения экстремизма» всего лишь объявления и информацию о стомахинских статьях и книгах. Один раз даже оштрафовали на тысячу рублей. И продолжают заниматься этим мерзким делом, несмотря на всю абсурдность и лживость подобных предъяв. Можно догадаться, насколько широко и глубоко они копают, чтобы хоть что-то набрать для инициированного нового дела «ФСБ против Виктора Корба», и насколько сложно им приходится, если доходят уже до такого мышиного уровня.

LiveJournal Abuse Prevention Team

23:40 (21 ч. назад)

Уважаемый пользователь victor_korb.

Уведомляем вас как владельца блога https://victor-korb.livejournal.com о поступившем в ООО «Суп Медиа» от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций требовании ограничить на территории Российской Федерации доступ к информации, размещенной в вашем блоге (далее – Требование, текст следует после подписи).

Информируем вас, что в случае непринятия вами мер по исполнению Требования, ООО «Суп Медиа» в соответствии с условиями Пользовательского соглашения будет вынуждено ограничить доступ к вашему блогу (страницам блога, содержащим указанную в требовании информацию) на территории Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что ООО «Суп Медиа» никак не связано с инициаторами Требования, а также не имеет правовых оснований и фактической возможности повлиять на его содержание или порядок исполнения. Все вопросы, касающиеся Требования, вам необходимо адресовать в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по реквизитам, указанным в Требовании.

С уважением,

Конфликтная комиссия LiveJournal

------ Текст пересылаемого требования ------

Уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информация, распространяемая с нарушением закона.

Идентификатор записи 153785-HB

В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» уведомляем, что согласно требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.05.2018 № 27-31-2018/Ид4171-18 информация, размещенная на информационном ресурсе http://victor-korb.livejournal.com, содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», а равно сведения, позволяющие получить доступ к указанным информации или материалам (далее – распространяемая с нарушением закона информация).

На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.05.2018 № 27-31-2018/Ид4171-18 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона доступ к информационному ресурсу (страницам) http://victor-korb.livejournal.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации. В течение суток с момента получения настоящего уведомления провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления информации, распространяемой с нарушением закона. В случае, если владелец информационного ресурса удалил информацию, распространяемую с нарушением закона он направляет уведомление об этом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, по адресу 398-fz@rkn.gov.ru, указав в теме письма идентификатор записи 153785-HB, с целью проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления. Такое уведомление может быть направлено также через веб-форму, размещенную по адресу:

http://398-fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=5b0800f1dd08f#form

По этой же ссылке можно проверить достоверность информации, указанной в данном уведомлении об ограничении доступа к информационному ресурсу.

Приложение

Доменное имя

victor-korb.livejournal.com

ip-адрес

81.19.74.16

URL-адрес

https://victor-korb.livejournal.com/1478577.html

Описание запрещенной информации:

На указателе страницы сайта в сети «Интернет»: https://victor-korb.livejournal.com/1478577.html размещена информация, распространяемая с нарушением закона, а именно: текст за авторством Бориса Стомахина «Насилие как метод», Киев – 2017 год, обосновывающий насильственные действия на примере исторических фактов России в борьбе граждан за политические права.

Notification

on restricting access to the information resource, containing information disseminated in violation of the law

Record ID 153785-HB

In accordance with article 15.3 of Federal Law No. 149-FZ of July 27, 2006 “On Information, Information Technologies and the Protection of Information” we notify you that pursuant to the request of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation No. 27-31-2018/Ид4171-18 of 24.05.2018 the information located on the information resource http://victor-korb.livejournal.com contains appeals to mass riots, extremist activities, participating in mass (public) events held in violation of the established order, information materials of foreign or international non-governmental organization whose activities were considered to be undesirable in the territory of the Russian Federation in accordance with Federal Law No. 272-FZ of December 28, 2012 “On corrective actions on persons involved in violations of fundamental human rights and freedoms, rights and freedoms of citizens of the Russian Federation”, or any other information enabling to gain access to such materials (hereinafter - disseminated in violation of the law).

Based on the request of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation No. 27-31-2018/Ид4171-18 of 24.05.2018 on the adoption of measures for restricting access to the information resources containing information disseminated in violation of the law, the access to the information resource (webpages) http://victor-korb.livejournal.com is restricted by the telecom operators in the territory of the Russian Federation. Within 24 hours after receipt of the notification the hosting provider or other person ensuring hosting in the information and telecommunication network including the Internet must inform the owner of the information resource they serve and notify them of need for immediate removal of information disseminated in violation of the law. In case the owner of the information resource removes the information disseminated in violation of the law, they should send notification to the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media by e-mail to 398-fz@rkn.gov.ru mentioning the record ID 153785-HB in subject for purposes of performing inspection and restoring access if the removal is confirmed. The notification may be sent also via web form available at the web-address: http://398-fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=5b0800f1dd08f#form.

At the address you can check the authenticity of the submitted information specified in the notification on restricting access to the information resource.