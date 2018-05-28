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Московский листок

100 лет погранвойскам

Опубликовано 28.05.2018 в разделе комментариев 0

война граница государство пограничники
100 лет погранвойскам

Сегодня День пограничника, причем дата круглая - 100 лет.

Еще в 1918 году в РСФСР декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана. Через год название сменилось с охраны на войска. 

Изначально пограничные войска были в ведении Особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии, затем Объединенного госполитуправления, потом Наркома внутренних дел (НКВД). После Великой Отечественной войны охраной рубежей занялось министерство госбезопасности, а после смерти Сталина — МВД СССР. В 1957 году ответственность за границы была поручена КГБ. 

12 июня 1992 года пограничные войска России вошли в состав министерства безопасности, а через полтора года стали отдельной структурой. В 1994 году Главное командование пограничных войск переименовали в Федеральную пограничную службу. С 2003 года пограничники перешли в ведение Федеральной службы безопасности.

***

У пограничников всегда вона, даже когда мир и спокойствие вокруг.

Вот Николай Московченко опубликовал старые фотки с таджикско-афганской границы в 90-х - с войны, которой в России практически не заметили. 

Где-то на броне и мы с ним сидим, только не разглядишь. Фотографировал Анвар Галеев. Ущелье Гивич. Там попали в засаду и погибли пограничники, а это - на выручку движется техника, но поздно уже... Довольно страшное было дело.

***

Вот и сегодня сообщение: "риски проникновения в Россию украинских диверсионно-разведывательных групп сохраняются на крымском и ростовском направлении, передает РИА "Новости". Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов". 

С праздником...

Анатолий Баранов



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