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Московский листок

На горизонте годы безвременья и лжи

Опубликовано 28.05.2018 автором Кондауров Алексей в разделе комментариев 0

Публичное, в присутствии иностранных гостей, выступление Макарова на ПЭМФ-2018 - редкостного приспособленца, но весьма не глупого и многоопытного царедворца - не просто с критикой системы управления страной, сложившейся за 18 лет нахождения Путина и всей его команды у власти, а с констатацией её полной ущербности, проистекающей от функционирования на сознательном тотальном вранье всей властной пирамиды - от президента до районного начальника - и умышленное искажении до неузнаваемости реальной картины происходящего в экономике и социальной жизни России, несомненно, вызывает удивление и массу вопросов.

Но если оставить вопросы в стороне, ограничившись удивлением, то можно отстранено, исключив какие-либо эмоции отметить, что уже через пару месяцев после президентских выборов один из верных путинских клевретов - председатель ключевого комитета Госдумы по бюджету - заявил на всю страну, что все они, находящиеся во власти в России, живут исключительно по лжи.

Думаю, услышать это от Макарова, а не от Явлинского, Навального или какого-то другого оппозиционера, дорогого стоит.

Случится ли что за это выступление с Макаровым (сам-то он, кокетничая, намекал на 8 лет без права переписки), меня, честно говоря, мало заботит, потому что он при этом режиме много чего поимел, и в логике режима можно чего-то его и лишить - это их внутренние разборки.

Но Макаров, каков он ни есть, прав: для всех на горизонте годы безвременья и лжи.



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