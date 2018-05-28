Польша рада приплачивать США, только бы иметь американскую военную базу

Польша выразила готовность заплатить до двух миллиардов долларов за создание на своей территории постоянной военной базы США. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на документ Министерства обороны Польши, опубликованный в Сети.

"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиарда долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", - говорится в документе, который цитирует РИА "Новости".

Как отметили в Минобороны, Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".

В польском военном ведомстве подтвердили подлинность документа, сообщает РБК. В пресс-службе ведомства добавили, что "Предложение о постоянном присутствии США в Польше" было разработано "в рамках мероприятий, направленных на углубление оборонного сотрудничества с США, включая увеличение присутствия американских войск в Польше" в 2018 году.

В документе содержится информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. В статье отмечается, что предложение было направлено в Белый дом, в конгресс США, ряду правительственных структур и аналитических центров, в том числе Атлантическому совету. Представитель совета получение документа подтвердил.

В Минобороны Польши отмечают, что постоянное присутствие в стране дивизии ВС США является "необходимым для сдерживания усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе". В Варшаве подчеркивают, что создание постоянной военной базы США в Польше отвечает интересам не только польской стороны, стремящейся обеспечить безопасность на фоне "российской угрозы", но и соответствует Национальной оборонной доктрине США, которая "определяет агрессию России как главную угрозу Соединенным Штатам и глобальной стабильности".

По мнению Варшавы, инвестирование в проект размещения в стране бронетанковой дивизии США должно покрыть значительную часть средств на создание соответствующей инфраструктуры и поддержание боеготовности соединений. Кроме того, в пользование американским военным может быть передана часть инфраструктуры Министерства обороны Польши.

Ранее в МИД Польши заявляли, что присутствие американских войск в Европе является фундаментом политики безопасности, проводимой Варшавой. Россия выражала озабоченность в связи с милитаризацией Польши.

От редакции: Как бы цинично в таком важном разговоре не выглядели деньги, а всё же цифры порой поражают "международную общественность", когда имеется возможность сравнить, на что они "умножаются". За присутствие американских преторианцев небогатая (а для остального ЕС - так и вовсе гастарбайтерская родина) Польша готова легко выложить два миллиарда американских долларов, тогда как богатейшая (недрами) Россия, управляемая нефтегазовой "элитой" с превеликой радостью готова стать ядерной помойкой для другой страны ЕС - Франции всего за миллиард долларов. Именно это стало той радостнейшей новостью уровня "цифровой экономики" в позитивных итогах Питерского экономического форума (форума "питерских"). Росатом урвал, как говорится, сделку...

Базы НАТО и так окружают РФ всё более плотной цепью - только обычно за них платят сами США и коллеги странам, готовым оные располагать. А тут - вон какая романтика, это же, но только "по любви" да ещё и за деньги принимающей стороны. Легко же достаются США миллиарды долларов - решит российский обыватель. Сила имиджа? И это тоже, но видимо тут и инерция антисоветизма является "коммерческим" фактором ценообразования. Не будь же у РФ того, чем теперь заведует Росатом, советского наследия - не было бы и её давно. Так хоть есть некие границы, позволяющие захватившей в России власть буржуазии приторговывать и её недрами и статусом "сверхдержавы", давно ушедшим в историю - а вот перерабатывать урановые отходы сейчас - самое актуальное дело для родины атомной энергетики, родины мирного атома... Позор, да и только - сравнительный, долларовый позор.

Д.Ч.

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