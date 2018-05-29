Как в "Стране глухих". Что не поделили мафия и Рухледев?

В прошлый четверг, в день открытия ПМЭФ – 2018 неожиданно для непосвящённых, арестовали президента ВОГ. Глава Всероссийского общества глухих по решению Тверского суда Москвы до 23 июля был помещен под домашний арест: официально Валерия Рухледева подозревают в растрате более чем 50 миллионов рублей, принадлежавших инвалидной организации. Просьбу защиты об освобождении под залог суд отклонил. Информационная кампания, поднятая против Валерия Рухледева при этом шла примерно с февраля, когда и ожидался первый арест главы ВОГ. Но арестовали исполнителя.

Международные успехи

В отличие от предыдущих персонажей, занимавших этот пост за последнее время, Рухледев, сам в прошлом дзюдоист и самбист, сумел завоевать и неплохое международное положение, что позитивно отражалось и на работе ВОГ.

Он дважды избирался на пост президента Международного комитета спорта глухих. Менее года назад выборы президента МКСГ прошли на конгрессе в турецком Самсуне, где в этот же день стартовали Сурдлимпийские игры. Помимо Рухледева, на пост главы МКСГ претендовал президент Хорватской спортивной ассоциации глухих Марио Лусич. Однако по итогам голосования за 69-летнего россиянина было отдано 82 из 83 голосов. Впервые в лице Рухледева был избран в руководство Сурдлимпийского комитета представитель России. Результатом работы Рухледева, в частности, было то, что последние зимние Сурдлимпийские игры прошли на севере России. Впрочем, и за её пределами, в частности на турецких летних играх 2017 года - стабильно побеждали спортсмены из России.

Прихватизация

Однако вернёмся к конфликту в ВОГ, там ведь действительно была большая, доставшаяся от СССР собственность - которую при капитализме просто не могли не начать делить, причём задолго до Рухледева.

И только в прошлом году газета "СПИД-инфо" устроила скандал, поскольку её саму выгоняли из помещений, принадлежащих ВОГ, где за квадратный метр "спидЫ" платили сущие копейки - 20 рублей. Логично было поднять шум прессе - и вскоре он разнёсся по другим изданиям, и явно стал тиражироваться "косухами"... Гонорары за публикации были рекламными.

Лихие 90-е

Заметим, что при этом Рухледев ещё легко отделался. Препоследнего главу ВОГ - вообще застрелили. Тогда "разборки" шли уже на уровне чеченской мафии, а с ней шутки плохи - глухие, как и РПЦ (ещё с ельцинских времён, с 1992-го года, когда президент упразднил госмонополию на продажу водки), имели существенные налоговые льготы на продажу табака и водки. Ну, а где торговля - там всегда и мафия. Торговали успешно, на импорте-экспорте много заработали, и, как это обычно бывает в таких ситуациях, не поделили прибыли: глухим, то есть ВОГ, как раз ничего и не досталось. Вот тогда-то глухие и выбрали Рухледева.

Когда избирали нового главу - не прекращалось давление мафии, вовсю шла распродажа собственности ВОГ. А Советский Союз оставил ВОГ солидное наследство: это и учебно-производственные комбинаты, и целые стадионы, и просто помещения, которые можно

сдавать в субаренду и получать для ВОГ средства. Постепенно по всей РФ (а собственность была и за её пределами, конечно, где её рвала своя мафия) собрали всю социалистическую собственность глухих, передали её в центральное управление ВОГ. На том процессе, конечно же, кто-то тоже нагрел руки. Хотя и здесь имелись фракции внутри региональных отделений ВОГ имелись откровенные криминальные элементы и даже воры в законе.

"Разборки" в сфере недвижимости

Скандал, разгоревшийся между ВОГ и "СПИД-инфо", выплеснул наружу всю грязь - в "Комсомолке" и "Версии" публиковались откровенные "косухи". По цене рекламы. И вот количество шума перешло в качество - в уголовную плоскость... Причём именно в тот момент, когда и международным статусом надо бы дорожить: санкции... Но структура "башни", напротив, накопала материал и решила изолировать активиста, международного чиновника.

Подковёрная борьба "башен"

В результате длительной информационной кампании, грязь изнутри ВОГ выплеснулась в эфир, в газеты, в интернет. Не помог Рухледеву и "международный" статус, дипломатический паспорт, членство в руководстве "Единой России". "Крайний" Рухледев пытался сопротивляться давлению - обратился за помощью даже к премьер-министру, Медведев дал ему охрану, помог, чем мог, но не защитил. От кого - пока достоверно не известно. Вряд ли от голубого «СПИД-ИНФО»...

Тут начали действовать представители "глухой мафии" чтобы "урыть", как они выражались, руководство, централизовавшее контроль за собственностью ВОГ. Скандал разгорался... Даже на членов правления ВОГ начали давить уже самые конкретные "авторитеты". Они сумели организовать и атаку в СМИ, их внутри ВОГ всё же нейтрализовали. Но в правящих кругах продолжала вертеться идея смены Рухледева – какие-то башни он давно не устраивал...

Происходящее поразительно напоминает и Россию сейчас, и фильм "Страна глухих": авторитарное правление, длившееся в ВОГ десятки лет, не могло не наложить системные отпечатки на жизнь этой массовой организации, редко заметной большинству части общества. Были проданы по минимальной цене площади учебно-производственных комбинатов, дома культуры, стадионы...

По мере наглости на местах "шишки" ВОГ обогащались, как могли. И вот закономерный итог - арест главы ВОГ... Хотя, виноват ли именно он один во всём, что происходило в период типичного для страны дележа экс-социалистической собственности - предстоит только разобраться. И только уже суду.

Мы просим всех, кто причастен к происходящему, дополнить написанное.

Мы не проверяем высказывания. Не устанавливаем высказывающихся.

Причем приглашаем и членов других инвалидных сообществ. Давайте опишем СТРАНУ ГЛУХИХ, СЛЕПЫХ, БЕЗНОГИХ, АУТИСТОВ, ДАУНОВ…