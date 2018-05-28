Поп-педофил Грозовский поехал отбывать срок в холодные края

Православного священника Глеба Грозовского, приговоренного к 14 годам лишения свободы за надругательства над детьми, этапировали в колонию в Мурманской области. Осужденного доставили в исправительное учреждение еще в начале мая, рассказал РИА "Новости" адвокат Михаил Уткин.

Сестра священника Любовь Грозовская уточнила, что ее брат находится в исправительной колонии N16 в поселке Мурмаши. Осужденный содержится в помещении, которое работает как следственный изолятор. Грозовского переведут в исправительную колонию N17 строгого режима, как только будет получен документ из суда о вступлении приговора в законную силу, добавила Грозовская.

Ленинградский областной суд 13 апреля отклонил апелляцию Грозовского на приговор по делу о педофилии. Согласно законодательству, приговор суда первой инстанции вступает в законную силу сразу после постановления решения по апелляционной жалобе.

Приговор Грозовскому был вынесен 17 января, отбывать наказание он должен в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания свободу осужденного ограничили еще на один год. Кроме того, Грозовского обязали выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба.

Расследование уголовного дела тянулось с ноября 2013 года. По версии следствия, в 2011 году Глеб Грозовский в православном детском лагере на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких детей. То же самое, по данным следователей, произошло в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия" на территории острова Кос в Греции. По словам пострадавших, священник приставал к девочкам и каждую ночь целовал их в губы, шею, живот и гениталии.

Осенью 2014 года Грозовского арестовала израильская полиция по запросу Интерпола, священника экстрадировали в Россию.

От редакции: Что бывает с носителями подобных статей на зоне - знают теперь и далеко за пределами зон. Осуждённых за изнасилования и педофилию - в лучшем случае "опускают", и опеределённо тут никакой сан и никакая религия, то есть бог, не защитят Грозовского. Впрочем, религиозный яд распространён по указу государства и в колонии - там имеются теперь молельни, целые храмы, так что попавшийся "на земляничке" попытается, скорее всего, трудоустроиться по этой линии. Однако нам хотелось бы отметить определённое сходство в этой плоскости православных попов (которых не первый и не десятый раз ловят на педофилии), которые едва ли не громче, чем грешат с детьми, проклинают Советскую власть, - и антисоветчиков другого, "мемориального" издания, правозащитников. Ведь и Юрия Дмитриева, зачем-то многократно фотографировавшего обнажённой свою приёмную дочь - освободили фактически от колонии (где тоже вышеуказанная зэковская справедливость его не миновала бы) только либералы и поднятый ими вой в их СМИ. Ведь "он выкапывал правду о расстрелянных в годы больщущего террора" - подробнее об этой "правде" читайте материал Александра Степанова.

С Грозовским уже либо сил не хватило, либо консенсуса у моральных "авторитетов" не имелось. Но и те, и другие антикоммунисты, конечно, морально весьма выросли в глазах постсоветского общества в предыдущем, юбилейном, 2017-м году и в текущем. И они-то как раз по-прежнему на телеканалах (вроде СПАСа) формируют общественную повестку - они-то и проклинают со своих трибун прогрессивнейшее явление своего времени, ГУЛАГ, а вместе с ним и НКВД, конечно же, и СССР, и социализм, и атеизм... Не потому ли так они ненавидят ГУЛАГ, что их предшественники по "земляничной" поляне там не имели шансов не исправиться? То есть не отречься от "господа единого" и работать в бригадах строителей богопротивного социализма?

Д.Ч.

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