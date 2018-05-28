Межкорейский саммит, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин: вид из КНДР

Исторический 4-й межкорейский саммит и переговоры проведены 26-го мая 107-го года чучхе (2018) в Доме Тхоньир, расположенном в районе нашей стороны Пханмунчжома.

Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын приехал в Дом Тхоньир Пханмунчжома, встретился с президентом Мун Чжэ Ином и провел переговоры.

На исторической земле – Пханмунчжоме, которая стала символом примирения и стартовой линией для новых межкорейских отношений и новой эпохи примирения и сплочения, привлекла внимание всего мира, через 29 дней снова состоялась знаменательная встреча между главами Севера и Юга.

На месте переговоров – в Доме Тхоньир Пханмунчжома выстроен почетный караул КНА для приема президента Мун Чжэ Ина.

Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын тепло встретил президента Мун Чжэ Ина, который перешагнул разграничительную линию в Пханмунчжоме и прибыл в Дом Тхоньир района нашей стороны, где стороны обменялись приветствиями.

Главы Севера и Юга не скрывали восторга и радости от того, что через месяц снова проводя историческую встречу в историческом месте, и обменялись крепким рукопожатием.

Перед переговорами президент Мун Чжэ Ин на память визита в район нашей стороны Пханмунчжома оставил в книге посещений Дома Тхоньира запись «Желаю мира и процветания Корейского полуострова, вместе с председателем КНДР Ким Чен Ыном, 26-го мая 2018-го года - президент Республики Корея Мун Чжэ Ин».

Товарищ Ким Чен Ын и президент Мун Чжэ Ин, рука об руку, сфотографировались в память об историческом 4-м межкорейском саммите.

Уважаемый высший руководитель обменялся рукопожатиями со всеми официальными лицами Южной стороны, которые сопровождали президента Мун Чжэ Ина, и с каждым делился радостью.

Затем прошли переговоры между товарищем Ким Чен Ыном и президентом Мун Чжэ Ином.

В переговорах принял участие с нашей стороны зампред ЦК ТПК Ким Ен Чхор, с южной стороны – глава Государственной разведывательной службы Со Хун.

На переговорах был проведен обмен мнениями по вопросам срочного выполнения Пханмунчжомской декларации, подписанной на 3-ем межкорейском саммите, осуществления денуклеаризации Корейского полуострова, мира, стабильности и процветания региона, по актуально встающим вопросам перед Севером и Югом и вопросам успешного открытия саммита глав КНДР и США.

Товарищ Ким Чен Ын и президент Мун Чжэ Ин пришли к единому мнению, что стороны должны доверять друг другу, взаимно прилагать усилия к скорейшему выполнению Пханмунчжомской декларации, содержащей единодушное стремление всей нации к миру и объединению.

Главы Севера и Юга договорились открыть 1-го июня межкорейские переговоры на высоком уровне и продвигать ускоренными темпами отраслевые переговоры, включая переговоры военных властей и переговоры Красных Крестов.

Главы Севера и Юга выразили позицию совместно приложить усилия к денуклеаризации Корейского полуострова и пришли к единому мнению о том, чтоб и в дальнейшем проводить встречи в любое время, активизировать переговоры, объединить разумные усилия.

Уважаемый высший руководитель поблагодарил за старания президента Мун Чжэ Ина, который приложил большие усилия к проведению саммита глав КНДР и США, назначенному на 12-ое июня, и выразил свою твердую волю к саммиту глав КНДР и США.

Высший руководитель предложил и в будущем активно сотрудничать для улучшения отношений между КНДР и США и установления постоянной и прочной мирной системы на Корейском полуострове.

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