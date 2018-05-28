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Московский листок

Военные учения США и Японии в Южно-Китайском море злят КНДР и КНР

Опубликовано 28.05.2018 в разделе комментариев 1

сша кндр япония кнр конфронтация милитаризм
Военные учения США и Японии в Южно-Китайском море злят КНДР и КНР

Корабли ВМС США продолжат свои операции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Южно-Китайском море, несмотря на возражения со стороны властей КНР. Так официальный представитель Пентагона прокомментировал ТАСС заявление китайских военных, которые назвали проход в воскресенье двух американских кораблей близ Парасельских островов (архипелаг Сиша) нарушением суверенитета Китая.

"Силы США проводят операции в Азиатско-Тихоокеанском регионе на ежедневной основе, в том числе в Южно-Китайском море. Все операции проводятся в соответствии с международным правом и демонстрируют, что Соединенные Штаты могут совершать полеты и передвигаться по морю везде, где это позволяет международное право", - подчеркнул подполковник Кристофер Логан.

"Мы продолжаем наши операции по обеспечению свободы навигации, которые мы проводили в установленном порядке прежде и будем проводить в дальнейшем. Отчеты о данных операциях будут распространены в рамках ежегодного доклада по операциям по обеспечению свободы навигации, но не раньше", - добавил представитель Пентагона.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что эсминец "Хиггинс" и ракетный крейсер "Энтитэм" прошли в 12 морских милях (около 19 километров) от архипелага Сиша, на который одновременно претендуют КНР и ряд других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В КНР заявили, что этот шаг США "противоречит китайскому и международному праву, серьезно ущемляет китайский суверенитет и вредит стратегическому взаимному доверию армий двух стран". "Китай продолжит предпринимать все необходимые меры для защиты суверенитета страны и ее безопасности", - предупредили китайские власти.

Споры по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в Южно-Китайском море длятся уже десятилетиями. Речь прежде всего идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры помимо Китая вовлечены Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

Отметим, что США обостряют в регионе, где сходятся социалистические интересы КНДР и КНР не только со своей стороны, но действуя и через японских марионеток (как зовут их в КНДР). Вот какую реакцию северокорейских товарищей вызвали 21 мая недавние учения с той стоороны (ЦТАК):

"Происки японских реакционеров, бросающих вызов самой атмосфере мира и стабильности региона, дошли до крайности. Они говорят, что на фоне форсирования изменения конституции к худшему, впервые в истории проводятся совместные учения сухопутных и военно-морских «отрядов самообороны». 

Учения (отправка автомобилей–амфибий с японской базы, десантирование, тренировка воздушной транспортировки диверсантов), которые проводятся с участием амфибийной оперативной группы, подчиненной сухопутным «отрядам самообороны», вертолетной группы №1 и ВМС «отрядов самообороны» - отчетливо показывают характер агрессии, которая может с японской стороны проводиться на континент, а не характер «самообороны».

Это одно из звеньев происков возрождения милитаризма, становящихся с каждым днем всё наглее. 

Японские реакционеры сразу после поражения систематически и всесторонне совершали происки "по возмездию", пытаясь взять реванш после поражения и осуществить былую мечту о возрождении под их началом «великой восточной Азии». Это не секрет.

В целях внушения японскому обществу духа агрессии и реваншизма, реакционеры прибегали и к прямому отрицанию прошлых преступлений перед человечеством и к искажению самой истории ХХ века. С другой же стороны они готовили юридические и системные механизмы, направленные на возрождение милитаризма."

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1167 написал 28.05.2018 12:56
Южная Корея - одна из ведущих индустриальных стран мира, Северная Корея напоминает Россию сортирного Карлика?
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