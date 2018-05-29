Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Заявить о нарушение трудовых прав - это как нарисовать свастику

Опубликовано 29.05.2018 автором Е. Сидоренкова в разделе комментариев 1

протест суд арест полиция
Заявить о нарушение трудовых прав - это как нарисовать свастику

Нина Беляева, бывший документовед ГКБ № 7, которая уже несколько лет безуспешно пытается защитить свои трудовые права, вновь заявила о своём задержании. На этот раз в здании Мосгорсуда, куда она пришла 28 мая 2018 года, чтобы сдать в экспедицию документы по текущему трудовому спору.

После приёма документов Нина Беляева была окружена приставами, они объявили ей, что вызвали сотрудников полиции, чтобы передать её правоохранительным органам. "За что?", - спросила их Нина Беляева. "За листовки", - ответили приставы.

Нина Беляева подтвердила, что неделю назад она, в самом деле, расклеивала листовки у Мосгорсуда - на деревьях и на воротах о том, что её иски находятся без движения. Видимо, эта информация не на шутку взволновала судебных работников, раз были предприняты такие меры по поимке нарушителя судебного спокойствия. Однако, судя по всему, сама информация о бездействии судебных органов,

их не заинтересовала. Позднее пресслужба преображенского суда начала давать информацию о том, что Нину Беляеву задержали за расклеивание листовок с изображением свастики. Как поясняет сама Нина Беляева, она действительно сравнивала должностных лиц, уже много лет издевавшихся над ней, с фашистами, однако свастик на листовках не рисовала.

Стоит отметить, что это не первое задержание Нины Беляевой в рамках текущего трудового спора.

Первый раз задержание произошло в зале судебного заседания ещё в 2013 году. Вместо назначенного слушания по делу о нарушении её трудовых прав, Беляеву доставили в ОВД Даниловский, избили до такой степени, что пришлось вызывать Скорую, вместо госпитализации - выписали штраф 800 рублей, за мелкое хулиганство.

Далее аресты посыпались на неё просто посыпались - Симоновский суд, Мещанский, судебный участок № 362. Нину Беляеву не просто задерживали - несколько раз её оставляли в полиции на сутки, дважды она прошла через спецприёмник в 7 и 10 суток.

Последнее задержание - 26 октября 2017 года ОВД Даниловским и вовсе закончилось сдачей Нины Беляевой в психиатрическую клинику - Алексеевскую больницу № 1. 30 октября 2017 года по решению выездного Симоновского суда, экстренно собранного в больнице,

Нина Беляева была освобождена от нахождения в клинике, видимо, решили, что достаточно припугнули бедную женщину-инвалида, осмелившуюся встать на защиту своих трудовых прав.

Семь месяцев спустя ни для кого из участников этой истории ничего не изменилось.

Иски Беляевой по-прежнему находятся в суде без движения, сама Нина Беляева продолжает свою борьбу, а органы власти и далее готовы выступать против неё с позиции силы.

Сейчас Нина Беляева доставлена в ОВД Преображенский.

Официальное обвинение ей пока не предъявлено.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
kostyaouy написал 29.05.2018 00:56
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Назарбаев прилюдно назвал народ Казахстана "ушлым"
Назарбаев прилюдно назвал народ Казахстана "ушлым"
29.05.2018
Недопустимо превращать марксизм в анализ текстов!
Недопустимо превращать марксизм в анализ текстов!
28.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Назарбаев прилюдно назвал народ Казахстана "ушлым" (2)
Трудовая Москва рискует стать вечно отдыхающей (2)
Заявить о нарушение трудовых прав - это как нарисовать свастику (1)
Западу нужно, чтобы градус антироссийской истерии не снижался (4)
Семью православных питерских мракобесов, заморивших приёмную дочь без лечения, будут судить (8)
Экс-губернатор Абрамович легко из лондонца переквалифицировался в израильтянина (9)
Лучшие люди Путинской России, такие как Минц, бегут в Лондон (5)
Военные учения США и Японии в Южно-Китайском море злят КНДР и КНР (6)
Межкорейский саммит, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин: вид из КНДР (2)
Поп-педофил Грозовский поехал отбывать срок в холодные края (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: ЗD-принтеры PICASO: ростки сквозь асфальт
Максим Калашников Максим Калашников: МАРШ НЕИЗЛЕЧИМЫХ
Максим Калашников Максим Калашников: Игорь Стрелков и АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Укрепляем межпартийные связи
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Наконец у олигархов проблемы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss