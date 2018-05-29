Заявить о нарушение трудовых прав - это как нарисовать свастику

Нина Беляева, бывший документовед ГКБ № 7, которая уже несколько лет безуспешно пытается защитить свои трудовые права, вновь заявила о своём задержании. На этот раз в здании Мосгорсуда, куда она пришла 28 мая 2018 года, чтобы сдать в экспедицию документы по текущему трудовому спору.

После приёма документов Нина Беляева была окружена приставами, они объявили ей, что вызвали сотрудников полиции, чтобы передать её правоохранительным органам. "За что?", - спросила их Нина Беляева. "За листовки", - ответили приставы.

Нина Беляева подтвердила, что неделю назад она, в самом деле, расклеивала листовки у Мосгорсуда - на деревьях и на воротах о том, что её иски находятся без движения. Видимо, эта информация не на шутку взволновала судебных работников, раз были предприняты такие меры по поимке нарушителя судебного спокойствия. Однако, судя по всему, сама информация о бездействии судебных органов,

их не заинтересовала. Позднее пресслужба преображенского суда начала давать информацию о том, что Нину Беляеву задержали за расклеивание листовок с изображением свастики. Как поясняет сама Нина Беляева, она действительно сравнивала должностных лиц, уже много лет издевавшихся над ней, с фашистами, однако свастик на листовках не рисовала.

Стоит отметить, что это не первое задержание Нины Беляевой в рамках текущего трудового спора.

Первый раз задержание произошло в зале судебного заседания ещё в 2013 году. Вместо назначенного слушания по делу о нарушении её трудовых прав, Беляеву доставили в ОВД Даниловский, избили до такой степени, что пришлось вызывать Скорую, вместо госпитализации - выписали штраф 800 рублей, за мелкое хулиганство.

Далее аресты посыпались на неё просто посыпались - Симоновский суд, Мещанский, судебный участок № 362. Нину Беляеву не просто задерживали - несколько раз её оставляли в полиции на сутки, дважды она прошла через спецприёмник в 7 и 10 суток.

Последнее задержание - 26 октября 2017 года ОВД Даниловским и вовсе закончилось сдачей Нины Беляевой в психиатрическую клинику - Алексеевскую больницу № 1. 30 октября 2017 года по решению выездного Симоновского суда, экстренно собранного в больнице,

Нина Беляева была освобождена от нахождения в клинике, видимо, решили, что достаточно припугнули бедную женщину-инвалида, осмелившуюся встать на защиту своих трудовых прав.

Семь месяцев спустя ни для кого из участников этой истории ничего не изменилось.

Иски Беляевой по-прежнему находятся в суде без движения, сама Нина Беляева продолжает свою борьбу, а органы власти и далее готовы выступать против неё с позиции силы.

Сейчас Нина Беляева доставлена в ОВД Преображенский.

Официальное обвинение ей пока не предъявлено.