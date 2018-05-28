Лучшие люди Путинской России, такие как Минц, бегут в Лондон

Владельцу O1 Group Борису Минцу московские суды не запрещали покидать страну. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно картотеке, в отношении бизнесмена не предпринимались меры пресечения. Кроме того, не сообщается о претензиях к Минцу со стороны правоохранительных органов.

Ранее появилась информация, что Минц покинул Россию вместе с семьей и направился в Лондон. Отмечается, что арбитражный суд Москвы ведет два дела, связанных с подконтрольными Минцу структурами.

Российские бизнесмены, которые уезжают в Великобританию, в том числе владелец O1 Group Борис Минц, обратно уже не вернутся. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов.

«Никто не собирается возвращаться в Россию. Все те, кто уехал в Англию, уехали из-за причины уголовного преследования. Ситуация в Российской Федерации никоим образом не улучшается и не смягчается», — сказал он.

По мнению М.Касьянова, предприниматели не верят обещаниям российской стороны, которая пытается вернуть их в Россию, якобы гарантируя безопасность.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- В то время, как у забытого всеми и вся, опозоренного однопартийкой в постели Касьянова появился повод позвонить в колокола "свободы предпринимательства", мы-то прекрасно видим, как рушится миф "эффективного собственника". Один за другим те, кто по утверждению Пескова-Путина не существуют, олигархи - "делают ноги", причём явно в направлении как раз того самого Лондона или Иерусалима (если Лондон не принимает), потому что - цикл завершён. Социалистическая собственность, которую так долго давали в России приватизировать, утилизировать, сколачивать из неё состояния и выводить за рубежи - хоть и голосом классово родных Минцу "питерских", но пытается напомнить о своём статусе. Проблема не в Минце, на в Абрамовиче, не в Чичваркине (хотя, этот не воровал именно соцсобственность, у него был чисто постсоветский бизнес) - не в частных персонах проблема. Она кроется в классовом доминировании как раз этой вот братии, которая выводила и выводит активы за рубеж. Иногда "питерские" пытаются припугнуть выводящих - вот Андрея Мельниченко немного пугали, помню. Результат - всё благополучно он вывел, устроил в Швейцарии "хэдкуортэрс", в Лондоне - юридическую службу, и ему теперь российский закон не писан - он в списке 102 лучших людей Путинской России, причём и детки его там же, по обеспеченности наследством. Частный собственник, получивший доступ к управлению не просто активами, а огромными коллективами, где процветает с приходом капитализма сверхэксплуатация - показал своё звериное мурло и неуёмную "ножную тягу" за пределы РФ. Послушайте сами названия этих "российских" фирм - и поймите, что они и создавались с будущим зарубежным, безусловно. EuroChem Group Мельниченки, En2 Дерипаски, теперь вот O1 Group - они и разговаривают-то с соотечественниками давно на английском, и менеджеребцы у них сплошь граждане Англии, Евросоюза или США, потому что на горбу российского рабочего хорошо сидится и жирно кормится... Но нам будут, как на недавно завершившемся питерском форуме втемяшивать всё те же либеральные истины - про "неизбежный успех", про свободную торговлю, про постепенный уход государства из экономики. А сами, за кулисами форумов - "питерские" в который уже раз ведут передел, и если используют классовый гнев и желание раскулачить олигархов (некорректная терминологическая зюгановщина) - то только для передела и нового витка приватизации...

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