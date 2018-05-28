Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лучшие люди Путинской России, такие как Минц, бегут в Лондон

Опубликовано 28.05.2018 в разделе комментариев 0

олигархи классоваяненависть англия
Лучшие люди Путинской России, такие как Минц, бегут в Лондон

Владельцу O1 Group Борису Минцу московские суды не запрещали покидать страну. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно картотеке, в отношении бизнесмена не предпринимались меры пресечения. Кроме того, не сообщается о претензиях к Минцу со стороны правоохранительных органов.

Ранее появилась информация, что Минц покинул Россию вместе с семьей и направился в Лондон.  Отмечается, что арбитражный суд Москвы ведет два дела, связанных с подконтрольными Минцу структурами.

Российские бизнесмены, которые уезжают в Великобританию, в том числе владелец O1 Group Борис Минц, обратно уже не вернутся. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов.

«Никто не собирается возвращаться в Россию. Все те, кто уехал в Англию, уехали из-за причины уголовного преследования. Ситуация в Российской Федерации никоим образом не улучшается и не смягчается», — сказал он.

По мнению М.Касьянова, предприниматели не верят обещаниям российской стороны, которая пытается вернуть их в Россию, якобы гарантируя безопасность.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- В то время, как у забытого всеми и вся, опозоренного однопартийкой в постели Касьянова появился повод позвонить в колокола "свободы предпринимательства", мы-то прекрасно видим, как рушится миф "эффективного собственника". Один за другим те, кто по утверждению Пескова-Путина не существуют, олигархи - "делают ноги", причём явно в направлении как раз того самого Лондона или Иерусалима (если Лондон не принимает), потому что - цикл завершён. Социалистическая собственность, которую так долго давали в России приватизировать, утилизировать, сколачивать из неё состояния и выводить за рубежи - хоть и голосом классово родных Минцу "питерских", но пытается напомнить о своём статусе. Проблема не в Минце, на в Абрамовиче, не в Чичваркине (хотя, этот не воровал именно соцсобственность, у него был чисто постсоветский бизнес) - не в частных персонах проблема. Она кроется в классовом доминировании как раз этой вот братии, которая выводила и выводит активы за рубеж. Иногда "питерские" пытаются припугнуть выводящих - вот Андрея Мельниченко немного пугали, помню. Результат - всё благополучно он вывел, устроил в Швейцарии "хэдкуортэрс", в Лондоне - юридическую службу, и ему теперь российский закон не писан - он в списке 102 лучших людей Путинской России, причём и детки его там же, по обеспеченности наследством. Частный собственник, получивший доступ к управлению не просто активами, а огромными коллективами, где процветает с приходом капитализма сверхэксплуатация - показал своё звериное мурло и неуёмную "ножную тягу" за пределы РФ. Послушайте сами названия этих "российских" фирм - и поймите, что они и создавались с будущим зарубежным, безусловно. EuroChem Group Мельниченки, En2 Дерипаски, теперь вот O1 Group - они и разговаривают-то с соотечественниками давно на английском, и менеджеребцы у них сплошь граждане Англии, Евросоюза или США, потому что на горбу российского рабочего хорошо сидится и жирно кормится... Но нам будут, как на недавно завершившемся питерском форуме втемяшивать всё те же либеральные истины - про "неизбежный успех", про свободную торговлю, про постепенный уход государства из экономики. А сами, за кулисами форумов - "питерские" в который уже раз ведут передел, и если используют классовый гнев и желание раскулачить олигархов (некорректная терминологическая зюгановщина) - то только для передела и нового витка приватизации...

Материалы по теме:

Является ли обворовывание рабочих - законным?

Не пора ли и патриарху декларировать свои доходы?

За миллиард долларов Россия готова побыть "ядерным Ядрово" для Франции

"Анатомия мамонта": якутские собиратели бивней готовы дать бой олигархам

Димон Тосканский хочет изменить не только пенсионный возраст, но и бюджет ПФР

"Фэковый доклад" о газпромовской щедрости, за который извинился Греф, был составлен профессионально



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
На горизонте годы безвременья и лжи
На горизонте годы безвременья и лжи
28.05.2018
Недопустимо превращать марксизм в анализ текстов!
Недопустимо превращать марксизм в анализ текстов!
28.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Лучшие люди Путинской России, такие как Минц, бегут в Лондон (0)
Военные учения США и Японии в Южно-Китайском море злят КНДР и КНР (5)
Межкорейский саммит, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин: вид из КНДР (2)
Поп-педофил Грозовский поехал отбывать срок в холодные края (7)
Польша рада приплачивать США, только бы иметь американскую военную базу (9)
На горизонте годы безвременья и лжи (26)
100 лет погранвойскам (8)
Уведомление об отключении мозгов (5)
Ленин и Маяковский - главное, что есть в Москве (9)
Не пора ли и патриарху декларировать свои доходы? (34)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Укрепляем межпартийные связи
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Наконец у олигархов проблемы
Максим Калашников Максим Калашников: Л.Ивашов: туманное будущее РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Истoрический центр Катманду, кoнечнo, не уничтoжен, нo сильнo разрушен
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss