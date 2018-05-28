Экс-губернатор Абрамович легко из лондонца переквалифицировался в израильтянина

Российский миллиардер Роман Абрамович, у которого возникли проблемы с продлением британской визы, репатриировался, получив паспорт Израиля. Об этом сообщает NEWSru Israel со ссылкой на информированные источники. На данный момент ни министерство внутренних дел Израиля, ни министерство алии и интеграции, ни представители самого Абрамовича эту информацию не подтвердили.

Позднее местные журналисты уточнили, что, по их информации, после получения нового паспорта Абрамович уже покинул территорию Израиля. Отметим, что гражданину Израиля не требуется виза для краткосрочных поездок в Великобританию (до 6 месяцев).

Абрамович неоднократно бывал в Израиле и инвестировал значительные средства в израильские стартапы. В 2015 могу местная пресса сообщала, что миллиардер купил в Тель-Авиве отель. А в начале марта этого года в СМИ появилась информация, что Абрамович пожертвовал 20 млн долларов на новый центр ядерной медицины в крупнейшей больнице Израиля - "Шиба Тель а-Шомер".

Ранее британские газеты написали, что власти Соединенного Королевства потребовали от Абрамовича объяснить источники происхождения его финансового благосостояния для выдачи ему новой визы в эту страну.

При этом журналисты подчеркивали, что подобная ситуация не подразумевает, что в отношении Абрамовича в Британии ведется расследование. Речь идет о новом стандарте проверок для получения визы. По данным СМИ, срок прежней визы инвестора у Абрамовича истек в начале апреля.

Как известно, Абрамович в 2003 году купил английский футбольный клуб "Челси". С тех пор бизнесмен много времени проводит в Великобритании, приобрел там роскошный особняк, но не имеет вида на жительство в этой стране. По информации базы ADS-B Exchange, где собираются данные с транспондеров самолетов по всему миру, последний раз личный Boeing 767 бизнесмена был в Лондоне 1 апреля.

От редакции: На глазах у изумлённых дорогих россиян - пишется длительная и позорная история всё того же развала и разворовывания Советского Союза. История, в которой одновременно уместны лицемерные вздохи Путина по утраченному СССР и его же фразы про "совдеповскую идеологию", душившую страны соцлагеря, про (в 1991-м) колючую проволоку, которая якобы одна и удерживала социалистические республики вместе и про "атомную бомбу Ленина" в виде права республик на отделение. Хорошо хоть друзья этого пошлого лицемера не пытаются работать на "совковый электорат" случайными фразами, честно воруют свои миллиарды, приговаривая только классово враждебные обворованным "истины" о тоталитаризме, бесчеловечном и удушавшем свободу такого как у них предпринимательства социализме, и "валят из Рашки"... На кого же будет опираться в скором времени силовигархия и Национальный Лидер? Если все кошельки уйдут в офшоры, в Израиль и Британию, а он со своими официальными 7 миллионами в год останется? Сериал обещает быть любопытным... В какой ещё стране, скажите мне, путриотики, возможно такое - чтобы губернатор, отбыв несколько сроков, наполучав госнаград от президента, купил футбольную команду в одной стране, а потом стал гражданином ещё и второй (после родины - третьей)? Только в Путинской России, стране возможностей (для воров).

Д.Ч.

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