Семью православных питерских мракобесов, заморивших приёмную дочь без лечения, будут судить

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу готово передать в прокуратуру обвинительное заключение по уголовному делу против священника Георгия Сычева и его супруги, отказывавшихся лечить от ВИЧ свою приемную дочь. Десятилетняя девочка умерла в августе 2017 года.

О завершении расследования дела сообщает сайт ведомства, не называя имени обвиняемого. Но "Интерфакс-Религия" пишет, что речь идет именно о смерти ребенка, воспитывавшегося в семье священнослужителя. 53-летнего приемного отца и его 55-летнюю жену обвиняют по части 1 статьи 109 и по статье 125 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оставление в опасности).

Согласно материалам следствия, пара удочерила четырехлетнюю девочку 14 апреля 2011 года, при этом она с 2007 года состояла на диспансерном учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД). Обвиняемые хорошо знали, что в 2007 году малышке был установлен диагноз "ВИЧ-инфекция", после чего она регулярно проходила медицинское обследование в Центре СПИД.

В марте 2013 года врачи обнаружили ухудшение состояния здоровья и назначили девочке антиретровирусную терапию (АРВТ). Однако в дальнейшем ее приемные родители не привозили дочь на обследование в Центр СПИД.

Во время все-таки проведенного в очередной раз обследования ребенка в 2014 году медики обнаружили значительное прогрессирование заболевания на фоне несвоевременного лечения, жизнь девочки была под угрозой, и ее нужно было госпитализировать. Приемный отец сначала отказался от госпитализации девочки, но после длительных уговоров врачей согласился.

В мае 2015 года девочку госпитализировали с пневмонией, при этом ее приемная мать не уведомила врачей, что у ее дочери ВИЧ. Несмотря на это, девочку с признаками крайне тяжелого иммунодифицита на фоне несвоевременного применения АРВТ направили в другую больницу, где ее начали лечить.

Но 19 июня обвиняемая отказалась продолжать лечение дочери в стационаре и забрала ее из больницы, а также перестала давать ей ежедневные необходимые препараты. В дальнейшем ребенка не показывали врачам и, соответственно, не лечили.

13 мая 2016 года девочку доставили в реанимацию детской больницы в крайне тяжелом состоянии, и, несмотря все усилия врачей, 26 августа 2017 года она скончалась от тяжелого иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний. Это стало результатом отказа ее приемных родителей от своевременного лечения.

В сентябре 2017 года сообщалось, что отцом ребенка является священник Георгий Сычев - сотрудник Отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви Московского патриархата и настоятель трех храмов Санкт-Петербурга. При этом председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Петербургской епархии Александр Пелин заявил журналистам, что все необходимое лечение девочке ее родителями оказывалось, и предположил, что причиной смерти ребенка стала крайне сложная форма заболевания.

Ранее в Петербургской епархии, комментируя смерть ВИЧ-инфицированной девочки, выступили против ВИЧ-диссидентства.

Отметим, что если соотечественники, имеющие суровые религиозные предрассудки и уповающие на прямую помощь господа, отказываются от медицинской помощи - не для себя, что и ужасно, то вот иностранцы с радостью ею пользуются за наличный рассчёт.

Мудерно ли? Ведь сам президент РФ Владимир Путин в легендарных майских указах поручил кабмину увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до одного миллиарда долларов в год). Вот если бы он повелел ещё и РПЦ поменьше вести религиозную пропаганду с реди родного населения...

В феврале Скворцова уже заявляла, что на протяжении последних нескольких лет возросло число иностранцев, приезжающих лечиться в РФ, в то время как россияне все реже отправляются на лечение за рубеж. Причем иностранцы, по ее словам, едут не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие регионы, где есть федеральные центры по тем или иным специализациям.

Министр отмечала, что в Оренбург и Орск приезжают граждане Казахстана, в Петрозаводск и Калининград - жители Скандинавии. "К нам приезжают немецкие пенсионеры через немецкие страховые компании, потому что мы оказываем высококачественную медицинскую помощь, из Средиземноморья, к нам приезжают соседи с Востока", - сообщала глава ведомства.

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