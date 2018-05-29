Трудовая Москва рискует стать вечно отдыхающей

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обратился в правительство с тем, чтобы инициировать процедуру признания Москвы городом-курортом.

"Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с московским Кремлем. При этом комфортные условия миллионам туристов и жителей Москвы продолжит обеспечивать разветвленная транспортная система и развитая инфраструктура", — сказал глава комитета.

***

Вот не спешите крутить пальцем у виска - Дегтярев не хуже вас знает, что в столице снег порой лежит до майских праздников, а белая рубашка становится серой за полдня прогулок по городу. Но еще он прекрасно помнит, что в сентябре выборы мэра, и чтобы соваться на эти выборы, надо предложить москвичам что-то действительно интересное.

Будем жить на курорте? Это интересно.

Конечо, выборА выиграет кто положено, но это ведь не навсегда - Собянину лет побольше, чем Дегтяреву, у него гарантированное преимущество. И главное - следующие выборы мэра столицы могут оказаться и альтернативными. И тут - Дегтярев, креативный и молодой еще.

***

А что другие кандидаты?

Увы, скучно. Никакого креатива, да что там - свежей мысли ни одной.

А тут не только креативно, но и, если задуматься, концептуально.

Чем была Москва в эпоху социализма? Городом рабочих и инженеров, ученых и студентов. В общем трудовым была городом. А сейчас? На месте заводов-гигантов и крупнейших НИИ - торгово-развлекательные и офисные центры, кругом всяческая роскошь. Какая тут работа...

И вот тут - жизнь как сплошная рекреация! Ну разве кто-нибудь вкалывает в Ницце или в Монте-Карло? Ну и в Москве работать не надо, надо отдыхать, потом снова отдыхать, а затем отдыхать от отдыха.

У нас, конечно, есть такая запасная отдыхательная столица, Сочи. Но это город относительно небольшой, и для полноценной столицы не годится, иначе наш вечно отдыхающий президент давно бы туда ее и перенес.

Питер тоже город приморский, и по своему курортный - там даже район, присоедиенный к городу, носит название "Курортного". Но климат! Ну какой там курорт, если зимой холодно и темно вдобавок? Разве что для вампиров...

А вот Москва - в самый раз. И никуда ездить не надо - живи отдыхаючи!

Конечно, идея разлагающая. Но мы ж оценивает ее по качеству, а не по ее пользе для общества. А как концепция - очень даже неплохо.

Анатолий Баранов